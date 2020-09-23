Тодосчилы Александр Шкляевлы Удмуртиысь калык писатель ним сётӥзы

Филология наукаосъя кандидатлы, литературоведлы Александр Григорьевич Шкляевлы сётэмын Удмуртиысь калык писатель ним. Та сярысь указ юнматӥз Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов.

— Та нимез сётъяны кутскизы 1950-тӥ аръёсы. Берлозэ сётӥзы ог 3-4 ар талэсь азьло ӟуч гожъяськисьлы Анатолий Демьяновлы. Та дырозь сое басьтылӥзы проза но поэзия гожъясьёс. Мон нырысетӥез, кин данъямын критика но публицистика понна. Озьыен, мынам уже — со литературалэн оглюкетэз, со журналистика но наука ӧвӧл. Критик кулэ гожъяськыны чеберлыко кылын, — вера Александр Шкляев.

Александр Шкляев али Удмурт кун университетын вуоно журналистъёслы лекциос лыдӟе, уг вунэты литературоведение сярысь но, висказ научной статьяос гожъя. Матысь дыре дась луоз ини трилогиысьтыз берпуметӥез «Нуналысь нуналэ» статьяосыныз книгаез. Со сӥземын удмурт литературалэн туала улонэзлы. Азьвылъёсыз — «Вапумысь вапуме» но «Арысь аре» — поттэмын 1992-тӥ но 2014-тӥ аръёсы. Котькуд студентэн но удмурт лиетратураез эскерисьлэн ӝӧквыл книгаез луо Александр Григорьевичлэн «На подступах к реализму» (1979), «Времена литературы – времена жизни» (1992), «Ӵашъем нимъёс» (1995) но мукет книгаосыз. Со сяна, критик луэ на веросчи но кылбурчи. Нимаз книгаосын потыны дасесь выль серемес вакчи веросъёсыз, шаржъёсыз но серемес кылбуръёсыз.

Удмурт литератураез азинтонын Александр Шкляев адскымон пытьы кельтӥз. Ас вакытаз со «Молот» журналлэн редакторез вал, Удмуртиысь Писательёслэн огазеяськонэнызы кивалтӥз. Ужез дунъятэк ӧз кыльылы. Александр Григорьевич — Россиысь Журналистъёслэн но Писательёслэн огазеяськонъёссылэн ёзчизы, Удмуртиысь наука но культура удысъёсысь дано ужась. Пусъемын Удмуртилэн Кун премиеныз, дунъямын «Знак Почёта» орденэн.

Вераны кулэ, Удмуртиысь калык писатель нимез нулло Михаил Лямин, Трофим Архипов, Степан Широбоков, Олег Поскрёбышев, Николай Байтеряков, Семён Самсонов, Герман Ходырев, Анатолий Леонтьев, Александр Белоногов, Генрих Перевощиков, Пётр Чернов, Вячеслав Ар-Серги, Владимир Емельянов, Егор Загребин, Кирилл Ломагин, Анатолий Демьянов. Табере — Александр Шкляев но.