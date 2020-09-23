«Татысь улонэз ваньзэ гожтыны уг луы». Мар сярысь иворто 3 сэрего гожтэтъёс

Быдӟым ож вакытэ солдатэз но солэсь ӵыжы-выжызэ герӟазы фронтысь ыстэм гожтэтъёс. Котькуд таӵе 3 сэрего ивортон — матысь адямиосын лулысь-сюлмысь вераськон. Удмуртиысь Национальной музейын утиське Василий Леонтьевич Сусловлэн но нылпиосызлэн солы 101 гожтэтсы.

Василий Суслов вордскиз Вавож ёросын 1895-тӥ арын. Быдӟым ож пуромыку, солэн бадӟым семьяез вал ни, пиосмурт сапег тупатъясьын ужаз. 1942-тӥ арын гужем Василий Сусловез Можгаысь военкомат келяз Горд Армие. Со дырысен 1945-тӥ арозь воргорон гожтэт ысъяз Можга ёросысь Вуж Юбера сельсоветэ пырись «Трактор» колхозэ Наталья Григорьевна кышноезлы.

Гожтэтъёссэ воргорон котьку сямен ӟуч сямен кутскылӥз но семьяысьтыз котькуд муртэн ӟечъяськылӥз. Озьы дораз сое 7 пиналъёсыз: Нина, Данил, Шура, Лида, Раиса, Ваня но Лёня — возьмазы.

Кӧня ке чур ӟуч сямен гожтэмез бере Василий Леонтьевич удмурт кылэ выжылӥз: «Наталь, вай бур кидэ. Ваньдэс чупало, ваньдэс чупаса привет лэзисько». «Та гожтэт куке-соку тӥ доры вуиз ке, тӥ кияды кутыса лыдӟе, соку малпалэ, вӧзад пуксьыса вераськем кадь потоз». Та чуръёс пыр валаны луэ, макем зол мӧзме Василий Суслов бадӟым семьяезлэсь.

Воргорон туж зол сюлмаське бадӟымез пиез понна. Уго Паша, бубиз сямен ик, фронтэ кошкемын. 6-7 толэзь мында Василий Леонтьевич пиезлэсь гожтэтъёссэ уг басья. Дорысьтыз но ивор уг вуы. Малы ке шуоно фронт азьлань мынэ, полевой почталэн адресъёсыз вошъясько.

Гуртэ кылем нылпиоссэ Суслов нодъя ужаны но дышетскыны: «Вот, Данил, мон тонэ предупреждать карко, трос ужаны туртты, маке быгатод ужаны, турттэмед аслыд луоз. Данил, тон пичи ӧвӧл ни,

ужаны кулэ. Мамаед маке косӥз ке, кылзы, ява. 1 куз кут кутад ке но, мамаед шумпотоз. Мынам турнаны бертэме потэ, но уг луы бертны фронтысь». Данил — гуртэ кылем пиосыз пӧлысь бадӟымез. Бубиз гожтэт пыр индылэ сое сапег гындыны, вынъёсызлы адӟем карымон луыны.

Солдатлэн тодэмез потэ, кызьы уло, мар ужало семьяосыз: «Вот, Наталь, пиналъёс дӥськутлы ёрмо, дыр. Сапег котырзы нош кыӵе?» Тодаз вае, Паска вуэ ни шуыса. Быгатэмезъя солдат семьяезлы коньдон но ысъя. Войнаын, пе, бумага уксё шелеп интыын, татысь номыр уд басьты, магазинэ уд пыры, соин кулэ но уг луы.

Гожтэтаз тэчет вень, вуриськон вень яке чылкыт бумага но поныса лэзья воргорон. Малы ке шуоно тодэ: гуртын ваньмыз та уг окмы. Куддыръя Рая но Лида нылъёсызлы шудон но ыстыны быгатэ. Солдатлэн куд-ог ивортонъёсыз бланкъёс, почта карточкаос, книгаысь листъёс вылэ гожъямын.

Удмурт кыл Сусловлэн гожтэтъёсаз шифровка сямен но кутӥське. Кытӥ ке ӟуч предложениос вискын солдат кышноезлы вазиське: «Мамында адями быре. Татысь улонэз ваньзэ гожтыса лэзьыны уг луы. Письмоез уз лэзе. Азьло вуж война сярысь, туж но адями быре. Ми туж шуг интыын улӥськомы». Собере нош ик ӟуч кылэ выже.

Кыӵе но ужез уг быдэсъя Василий Суслов ожын. Фронтэ вуэмез бере нырысь 15 толэзьзэ со передовойын артиллерист вал. Собере тӥрен но ужаны кылдӥз — ож вискын землянка гудылӥз. Отӥяз сапег кышъяз-выльдӥз. Кӧня ке улыса, капчигес уж шедиз: старшиналэн юрттӥсез луиз, 70 муртлы сиён-юон люкылӥз.

Та ужъёсыз вискын мӧйы солдат связь понна кыл кутылӥз. Та удысэз капчи ӧй вал, озьы ик гожъяз кышноезлы: «Вот, Наталь, тазалыкелы уг ӝожтӥськы. Но улон-вылон шуг луиз. Табере телефонистын ужасько».

Сӧсырмыны но шедьылӥз Василий Суслов. Госпитальын эмъяськемез сярысь ивортылӥз гожтэтъёсаз. Кышкасьтэм вал удмурт воргорон. Нырысетӥ «За оборону Ленинграда» медальзэ красноармеец басьтӥз 1943-тӥ арын 1-тӥ августэ. Связез ӝог тупатэмез понна 1944-тӥ арын В. Суслов данъямын «За боевые заслуги» медален.

Котькыӵе вакытэ но удмурт солдатлы азьлань вамыштыны юрттылӥз оскон. «Наталь, весь эн куректы. Куке но адском ай», — гожъяз Василий Леонтьевич.

Адӟиськыны, зэмзэ но, кылдӥз. В. Суслов бертӥз, нош Павел пиез ож дыръя ивортэк ышиз.

* * *

Табере та гожтэтъёсты адӟыны, соосын тодматскыны быгато егитъёс. Книгаысь гинэ ӧвӧл, зэмос гожтэтысь пиналъёс тодо, кыӵе кусыпъёссы вал кузпалъёслэн, макем возьмазы бубызэс пиналъёс. Котькуд гожтэм чур секыт вакытэ улыны но вормыны кужым сётӥз.

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Татьяна КАРПУШИНА,

Ксения ТИМЧАК,

К. Герд нимо Национальной музейын ужасьёс