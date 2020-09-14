Сёт юандэ Михаил Атамановлы!

М. Атаманов

Вордӥськем нуналзэ вуоно толэзе пусъёз удмурт калыклэн дано пиез Михаил Атаманов-Эграпи, со ик Эграпи Гавир Микаль.

19-тӥ куарусёнэ дано писательлы, филология наукаосъя докторлы, Россиысь Писательёслэн союззылэн огазеяськонзылэн ёзчиезлы, Россиысь Православной черкысь протодиаконлы 75 арес тырме. Трос аръёссэ Михиал Гаврилович ужаз, калыкезлэсь культуразэ узырмытыса, удмуртъёслы асьсэды валаны юрттыса. Научной ужъёсызлэсь но чеберлыко произведениосызлэсь нимъёссэ люкад ке, соос газетлэн одӥг гинэ номераз уз тэре. Михаил Атаманов эскере диалектъёсты, инты, адями, воршуд нимъёсты, удмуртъёслэсь историзэс, этнографизэс. Ужъёсыз бадӟымлэсь но быдӟымесь: «Тангыра» эпос, удмурт кылэ берыктэм Библия, «Происхождение удмуртского народа» монография но трос мукетъёсыз. Вань та книгаос удмурт литератураез юнмато, солы инъет кылдыто. Озьыен, Михаил Гаврилович туала удмурт литератураез, Атлант музъемез выллем, пельпум вылаз возе.

Михаил Атаманов — Трокай Борисов но Кузебай Герд нимо премиослэн лауреатсы, Эстониысь Выжы калыкъёслэн программазылэн литературной премиезлэн лауреатэз, Удмурт Элькунлэн дано кунмурт, УдГУ-ысь дано профессор. Сӥё-дано нимъёсыз трос ке но, Михаил Гаврилович ассэ калыклэсь вылӥе уг ӝуты: котькуд адямилы шуныт кыл шедьтэ, ог-огдэ гажаса, сьӧлыкъёслэсь куштӥськыса, калыкмес но инмарез данъяса, улыны дышетэ.

Та адӟем карымон адямиен сюлмысь кема вераськем, визь-кенеш курем потэ. Оло, тӥляд но Михаил Атамановлы юанъёсты вань? Ыстэлэ милемлы — самой тунсыкоосызлы Михаил Гаврилович валэктон сётоз. Юанъёсты келяно «Удмурт дуннелэн» электрон почтаяз udmdunne@yandex.ru, соцсетьёсмы пыр яке 8-922-528-99-24 телефон номеръя жингыртыса.