Синпелетын — удмурт десантникъёс
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19-тӥ сентябре Ижын сӥё-дано усьтӥзы «Слава ВДВ» буре ваён синпелетэз, ужрад тупаз Оружейниклэсь нуналзэ пусъёнэн. Монумент вылын возьматэмын Быдӟым ожын, Афганистанын, Чечняын ожмаськем зэмос пиослэн тусъёссы. Огез соос пӧлысь — Шаркан ёросысь Таклёпочинкаысь Валентин Старшев.
Та синпелетэз пуктыны кичӧлтонэн потӥз Удмуртиысь Десантникъёслэн союззы. Сое усьтонэ пыриськизы Правительстволэн Тӧроез Ярослав Семёнов, Ижкарлэн йырыз Олег Бекмеметьев, Ижкарын вордӥськем Россиысь Герой, авиациысь полковник Валерий Чухванцев, пӧсь интыосын ожмаськем ветеранъёс но огшоры калык.
Синпелетэз пуктыны десантникъёслы быдэс элькун юрттӥз: вань мылкыд карисьёс коньдон люказы, инициативной бюджетирование чотын Ижкарлэн бюджетысьтыз коньдон висъяськиз, палэнэ ӧз кыле ужбергатӥсьёс но. Озьы 1 миллион 500 сюрс манет люкаськиз. «Улон инты но городлэн котырыз» («Жильё и городская среда») программалы луыса синпелет котыр утялтэмын, пыдын ветлон сюресъёс лэсьтэмын, ӟусъёс пуктэмын, тыл кыскемын. Десантникъёс асьсэ коже видеокамера пуктӥзы на.
— Туэ воздушно-десантной войскоослы 90 ар тырмонэз пусйиськом, — вераз Удмуртиысь Десантникъёслэн огазеяськонзылэн тӧроез Алексей Лебедев. — Удмуртиысь
трос пиос та войскоосын службазэс нуизы, уноез, улонзэс жалятэк, пӧртэм пӧсь интыосын ожмаськизы. Та синпелет асьме пиосмылэсь тусъёссэс пыраклы тодамы кельтоз шуыса, туж шумпотоно. Табере десантникъёслэн но нимаз люкаськылон, ужрадъёсты ортчытъян интызы кылдӥз.
Синпелетлэн кузьдалаез 12 метр, 5 метрлэсь ӝужыт. Паллян палаз Быдӟым оже пыриськем муртъёс возьматэмын. Кылсярысь, отысь тодманы луэ Дэбес пияшез Александр Ярославцевез. Бур палаз — Афганистанын, Чечняын ожмаськемъёс. Кылсярысь, Глазовысь Сергей Краев, со 22 аресаз Афганистанын быриз. Оглом монумент вылэ 7 геройёслэн тусъёссы пуктэмын.
Асьсэ геройзэс данъяны вуылӥзы Ижкарысь Старшевъёс но. Монумент вылын песятайзылэн Валентин Старшевлэн тусыз пуктэмын. Валентин Афанасьевич газетамы гожъяськисьлэн Людмила Старшевалэн атаез луэ.
— Удмуртиысь Десантникъёслэн союззы Быдӟым оже пыриськем муртъёслэсь тусъёссэс люказ, ми но песятаймылэсь документъёссэ келямы, — вераз Валентин Старшевлэн внукез Валерий Старшев. — Ӧм тодэ, конечно, солэн тусыз синпелетэ пуктэмын луоз шуыса, но туж шумпотӥм, песятаймес из вылысь адӟыса. Монументын со паллян палаз автоматэн пуктэмын. Туж потэ, нылпиосмы со сярысь тодыса, песятаенызы данъяськыса мед будозы шуыса. Соин памятникез усьтон ужрадэ но быдэс семьяен лыктӥмы.
Валентин Старшевез фронтэ басьтӥзы 1941-тӥ арын 19 аресказ. Со Сталинград котырын ожмаськиз. Десантной войскоосын химической оружие понна кыл кутӥз. 1943-тӥ арын «За отвагу» медален пусъемын 2 фашистэз кутэмез понна, бордазы вылӥллям химической ож тӥрлыклэсь утиськон арбериос но документъёс. Данъямын «За оборону Сталинграда» медален. Вормон нуналэз пумитаз Австриын. Дораз берытскиз 1946-тӥ арын. Гуртаз тракторист, механик луыса ужаз, 6 нылпи будэтӥз.
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Ангелина СНИГИРЁВА
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