Россиысь вань скалъёсты 2025-тӥ арозь нимысьтыз реестре пыртозы

Россиын ӟеч выжыысь скалъёслэн огъя реест­рзы татчыозь кылдытэмын ӧвӧл. Котькудӥз хозяйство ачиз коже ужа. Умой ошъёсты но, кидыссэс но — кунгож сьӧрысь вайиськомы. Та югдур пумысен кенешыны Удмуртие вуылӥзы Россиысь тодосчиос.

Россиысь но Удмуртиысь гурт удысысь кивалтӥсьёс —

Вавож ёросысь «Колос» хозяйствоын.

Туспуктӥз Елена Сараматова

Ӵектонъёсты бичало 4 улосын

Туннэ котькуд скаллэн нимыз, номерез вань. Соя тодыны луэ пудолэсь арлыдзэ, выжызэ, прививкаоссэ. Котькудӥз хозяйство пӧртэм программаосъя аслаз компьютераз ваньзэ тае пыртэ. Озьы чакланы луэ сюролэсь кунян ваён дырзэ, йӧл сётонзэ… Но котькудӥз ужа ачиз коже гинэ — лыдпусъёс асьсэ хозяйствоязы ик кылё.

Ӟеч выжыысь пудо уллё кылдытыкузы, кунгож сьӧ­рысь хозяйствоосын кемалась ни нырысь ик учко, кыӵе висёнъёсыз вань скаллэн выжыяз, макем капчиен со кунян вае, кудкема улэ. Отын вань скалъёссы угось огъя базае пыртэмын. Россиын сыӵе луонлык ӧвӧлэн тужгес ӟеч ошез бырйыны выро. Но туж умой скалэз соин бызьылытыса но, трос йӧл сётӥсь скал вордӥськоз шуыса, нокыӵе оскон ӧвӧл, со, 5-7 ар ортчыса гинэ, тодмо луэ. Сокема возьманы хозяйствоослэн дырзы ӧвӧл.

Россиысь Гурт удысъя министерство али басьтӥськиз ӟеч выжыысь пудо вордон сярысь законэ воштонъёс пыртон борды. Москваысь но Ленинград улосысь научной институтъёс дэмланъёссэс калык азе поттӥзы ни. Пудолэсь ӟечлыксэ будэтонъя ӵек­тонъёс дася Удмуртия но. Шаермы Архангельск, Свердловск но Ленинград улосъёсын ӵош пилотной проектэ пыриз. Кылем арня вискын та улосъёсысь азьмынӥсь хозяйствоослэн кивалтӥсь­ёссы, тодосчиос Вавож ёросысь «Колос» хозяйствое вуылӥзы. Племзавод быдэс кунамы адӟем карымон луэ, шуиз Россиысь Гурт удысъя министерство бордысь пудо вордонъя но племенной ужен выронъя департаментэн кивалтӥсь Дмитрий Бутусов. «Колосын» угось коньдонзэс уг жаляло котькуд скалзылэсь вирзэ, генетиказэ эскерыны. Огез сыӵе анализ ог 3 сюрс манет сылэ. Но ӵапак со котыр ласянь адӟытэ скаллэсь тазалыксэ.

— Анализ лэсьтыны дуно усе. Но та юрттэ тыныд тупась пудо бырйыны, — шуэ «Колос» СПК-лэн председателезлэн воштӥсез Сергей Курбатов. — Кылсярысь, анализъя азьпала учкыны быгатӥськомы, кыӵе кунянэз вордӥськоз скаллэн, кӧня йӧл сётоз. Озьыен, племзавод быгатэ аслыз ӟечсэгес пудоез кельтыны, продуктивностьсэ йылтыны, нош ӧжытгес йӧл сётӥсьсэ но лябзэ вузаны. Пудолэсь выжызэ лыдэ басьтыса, хозяйство, 5-10 арлы азьпала учкыса, ужзэ радъяны пӧрмытэ.

Удмуртиысь гурт удысъя но сиён-юонъя министр

Ольга Абрамова:

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— Пудолэсь ӟечлыксэ эскеронъя ӵектонъёсты шаерысьтымы 7 племенной хозяйствоос дасяло. Генетика но селекция бордын эшшо чырмытгес ужаммы потэ. Туннэ пудолы генетикая паспортъёс лэсьтон борды хозяйствоосмы дӥсьтыса басьтӥсько. Солы ог 100 миллион манет висъяське. Со юрттоз валаны, мар бордын асьмелы ужано. Али арлы быдэ йӧл кыс­конэз ог 6 процентлы йылэтӥськомы, но улон возьматэ: та тырмыт ӧвӧл ни.

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Ӵапак азьпала учкыса, «Колосын» 1 сюрс 712 йыр скаллы комплекс пукто. Татын али оглом 9 сюрс 800 йыр сюро таза пудозы ни, 3 сюрс 300-эз — кысконо скалъёс. Кылем арын котькуд скаллэсь шорлыдын 8 сюрс 400 килограмм йӧл кыскизы, туэ 9 сюрс 300 мында поттыны малпало. Ваньмыз со пудоез рос-прос эскерем но сюдэм бордысь, шуэ Сергей Курбатов.

Россиын ошъёс ӧвӧл

— Россиын поттэм племенной ошъёс ӧвӧл, — веранзэ азьланьтэ Сергей Курбатов. — Племпредприятиосы вуттэмын кунгож сьӧрысь ошъёс. Озьыен, ми кунгож сьӧръёслэсь араз ог 10 миллион манет тыр кидыс я эмбрион басьтоно луиськомы. Нош кунгожъёс ворсаськизы ке, мар каромы? Югдур валантэм бере, кун ужпум пуктэ ӟеч выжыысь ош уськытыны. Генетика бордын ужатэк, ӟеч пудо нокытысь уз кылды. «Можгаплем» ош вордонъя предприятиен валче асьмелэсь ошмес поттыны выриськомы, со ко­тыр ласянь умой мед луоз шуыса. Но быдэс уллёлы одӥг ош уд возьы — вордскись кунянъёс ляб луозы. Соин ик та быдэс Россилэн йыр висёнэз луыны кулэ. Котькуд улослы тупамон ӟеч выжыысь ош но скал поттон понна котькуд хозяйство рос-прос учёт нуыны кулэ. Россиын со туннэ уг лэсьтӥськы, шуыны луоз. Скаллэсь мугорзэ, йӧл сётэмзэ, висёнъёссэ чаклано но вань лыдпусъёсты огъя базае пыртоно, соку кипыдэс вылын кадь адӟиськоз, кытын ляб интыосмы.

Туннэ реестре пыртэмын Россиысь племпредприятиос гинэ. Удмуртиын соос 40. Кенешын пусйизы: реестре пыртоно котькуд йырез. Дмитрий Бутусов верамъя, кунгож сьӧрын озьы ик ужало. Талэн пайдаез луоз. Угось уллёын нуналаз 24 но, 35 но килограмм йӧл сётӥсь скал луыны быгатоз. Соиз но вань: племпредприятие скалзэ вуза ке, огшоры хозяйствое сюрыса, со племенной луэмысь дугдэ, хозяйстволэн угось племенной луон статусэз ӧвӧл. Озьыен, котькыӵе ӟеч мед луоз пудоез, сое отӥяз ӟеч дунын вузаны уз быгаты. Нош племенной скалэз реестре пыртысалзы ке, хозяйствоос ыштонъёс ӧй адӟысалзы. Скал выжыос Россиын 24. Котькуд улосын пудозэс пӧртэм сямен сюдо, пӧртэм сямен утялто. Озьыен, племенной выжыысь скалъёслы куронъёсты но нимысьтыз тупатоно. Дмитрий Бутусов пусъемъя, матысь 5 ар ӵоже вань со куронъёсты юнматозы. Озьы быгатомы рынокын вожвылъяськыны, сиён-юон поттонэз йылтыны. Зэм, туннэ ӧвӧл на пудоез котыр ласянь эскерыны быгатӥсь специалистъёс — соосты но дасяно луоз.

Мукет улосъёсын ӵоша­тыса, шаерысьтымы хозяйствоос кыдёке азьпала учкыны быгато. Кылсярысь, Вавож ёросысь «Удмуртия», Можга ёросысь «Заря», Шаркан ёросысь «Восход» но «Ошмес», Балезино ёросысь «Путь к коммунизму», Грак ёросысь «Родина» эштосъёс но Дэбес ёросысь Калинин нимо хозяйство пудооссылы геномной паспорт лэсьтӥзы ни — алигес анализъёссы вуизы Ирландиысь. Озьы 7 сюрс скалъёслэн паспортъёссы октябрь шорозь кылдозы. Соос базае пыртэмын луозы. Пудоез чотанъя, соослы идентификационной номер сётъянъя но шаермы ваньзылэсь азьпалан. 90 сюрс скалъёслы номер сётэмын ни. Кенеше люкаськемъёс талы но дышетскизы.

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Елена САРАМАТОВА