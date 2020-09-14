Пыриськы «ДаУР» квестэ

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 14 сентября, 2020 16:15

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«ДаУР» квестэ пыриськыса, тросгес но тросгес адямиос шаерысьтымы паймымон чебер интыосы вуыло, туспуктэмъёс лэсьто. Вормисьёсты кузьымъёсын пусъёзы туэ 4-тӥ ноябре, Удмуртилы 100 ар тырмон нуналэ.

Шаерысьтымы яратымон интыосты ӵектӥз ачиз калык. Вань со интыос пусъемын «ДаУР» сайтысь интерактивной карта вылын. «Удмурт дунне» газетын соосты ёросъёсъя гожъямы 32-тӥ номерын.

Проектлэн авторез Гульназ Гырдымова ивортэмъя, 1-тӥ сентябрьлы квестэ пыриськыны 300 мурт куриськон гожтӥз ни. Озьыен, вожвылъяськон нуналысь нуналэ ӟырдытгес луэ. Тросэз Ижетӥ котыръясько — таиз ныр улын угось. Нош ёросъёсысь интыос синйылтытэкгес кылё на.

Конкурсэ пыриськыны 11-тӥ октябрёзь дыр вань на. Отчыозь:

  • • «ДаУР» сайтын регистрация ортчоно;
  • • паймымон интыосы вуылоно — макем тросгес, сокем умой;
  • • котькуд интыын асэныды ичизэ 3 туспуктэм лэсьтоно: асьтэос но, инкуазь но мед адӟиськоз. Ваньзэ тае Интернетысь бамъёсады юнматоно, инты сярысь малпандэс гожтыны луэ. Туэ 6-тӥ апрельысен лэсьтэм фотоос но яралозы;
  • • соцсетьёсысь постъёс борды одно ик гожтоно: пыриськисько #КвестДаУР
    #Удмуртия100
    #ОткрываемУдмуртиюВместе

Квестэ быдэс семьяен пыриськыны яра. 25 интыосы вуылэмъёс 1-тӥ этапез ортчемен лыдъяськозы, 50 интые вуылэмъёс 2-тӥ этапе пото, 75-сэ интыез адӟемъёс 3-тӥ этапе шедё. Нош вань 100 интыосты котыръям муртъёс 4-тӥ этапе выжо. Та шудон-вожвылъяськон пыр потэмъёс пӧлысь быръёзы шаермес дунъясьёсты но данъясьёсты.

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 14 сентября, 2020 16:15
TAGS: даУРтуризм
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