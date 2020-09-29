«Пуны» сюрес. Кызьы Ижысь Павел Юнг шузимытӥсь суретъёсты вӧлмытӥсьёс пӧлы шедиз

Ижысь Павел Юнг ачиз ик валатэк кылиз умойтэм сюрес вылэ султэмзэ. Валатскиз но, бер вал ни: шузимытӥсь суретъёсты вӧлмытӥсьёс пӧлы шедьыса, соослэсь огшоры гинэ мозмытскыны уг луы ни. Ӝоген пытсэт сьӧры шедиз. Эрике потыса, Павел басьтӥськиз егитъёс пӧлын валэктон уж нуон борды: кылдытӥз «Закладчик — другая сторона» проектсэ.

Югдурез утёнъя министерстволэн сайтысьтыз.

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Гочан

Школа йылпумъямын, кияд — вузысь студентлэн билетэз. Кисыяд гинэ школаын дыръяд сямен ик тӧл шула на, чыры-пырылы но анай-атайлэсь куроно луэ. Нош астэ ӝоггес бадӟым адямиен шӧдэмед потэ. Дӥсяськысалыд но чебергес, эшъёсыныд но ӵемгес вуылысалыд кафее…

— Малпай дышетскон вискам уксё поттыны, — вера Павел. — Огпол Интернет пыр ялон шедьтӥ: ӵектӥськом, пе, ваньмон дыръяды ужаны — нуналаз 2-3 час ӵоже, уждунэз ӟеч. Жингыртӥ но, шуизы: вуттоно луоз Интернет пыр басьтэм заказъёсты. Номыр сыӵезэ-таӵезэ малпатэк, соглаш кариськи. Ватсазы на: бордад, пе, куратор юнматом — пумиськоды, ваньзэ валэктоз.

Югдурез утёнъя министерствоысь быдэ вуымтэосын ужанъя ёзъёслэн кивалтӥсьсы Вероника Малькова: — Наркотик вӧлмытӥсьёс пӧлын ичи ӧвӧл шоркаре гуртысь дышетскыны вуэмъёс. Соин ик тужгес но бадӟым саклык висъяськомы студентъёс пӧлын валэктон уж нуонлы. Анай-атайёслы но нылпиоссылы валэктоно: закладка тырон — шудон ӧвӧл. Со понна кыл кутон чакламын Уголовной кодексысь 228 номеро статьяя: кечат-вамат корт сьӧры шедьыны луэ 10-20 арозь.

Мукет нуналаз ик Пашалы кураторез вуззэ мычиз — мыжыклэсь пичигес, тӧдьы пакетын. Мар отын шуыса юамезлы вазиз: кыскон сурет. Нуод, пе, сыӵе-таӵе интые, интыялод юрт дорысь куакъёс пӧлы. Закладка, пе, со. Пашалэсь абдрам ымнырзэ адӟыса, шуиз: эн кышка, та наркотик ӧвӧл, огшоры кыскон сурет. Полицейскойёслэн ки улазы шедид ке, пе, 1 ар условно кыл кутод но тӥни. Та понна, пе, нокинлэн но пытсэт сьӧры шедемез ӧвӧл на. Кӧня ке час куспын сомында уксё басьтод — огшоры ужын толэзь ӵоже ужано луысалыд.

Пашалэн шузимытӥсь суретъёсты веръямез ик ӧвӧл. Но куд-ог эшъёсызлэсь мадемъёссэс кылэмез вал: спайс, пе, кыским, турын. Малпаз соку: тодмоосыз но та суретъёсты шедьто бере, иське, нокин уг кышка, кыл кутон но чурыт ӧвӧл. Аслыз шуиз соку: вузэз кулэ интые одӥг пол гинэ нуоз. Сётэм ужез быдэстэмез бере кураторез солы уксё сётӥз. Зэм верам вылэм: ӟеч ужын тыршыса но, сомында уд потты…

Умойтэм ужен выре шуыса, Пашалэн сюлмыз интыяз ӧй вал. Кураторезлы шуиз, таин тырмоз! Нош соиз пумитаз вазиз: «Всё, тон ми пӧлын, ужысьтымы кошкемед потэ ке, тон сярысь ивор полицие ӝог вуоз, ваньзэ тон вылэ погыльтом. Кыӵе условной срок! Кечат-вамат корт сьӧры шедемдэ ик уд вала!»

— Соку мон нырысь ик анай-атайме тодам вайи, — шуэ Паша. — Мар луоз соосын, кырсь ужен выремме тодӥзы ке?! Соос мон понна сюлмасько, ӟеч образование мед басьто, уж мед шедьто шуыса. Нош мон кин? Шузимытӥсь суретъёсты вӧлмытӥсь, закладчик!

Кышкан

Пияш, выль эшъёсызлэсь кышкаса, ужзэ азинтӥз. Кӧня ке арня ӵоже косэм интыосы закладкаосты ватылӥз.

— Малпай, та ужлэсь мозмытскеме уг луы бере, иське, нырысь ик сюлмаськоно, югдурез утисьёс кие медам шедьы шуыса. Тодӥсько вал ни, кыӵе ёросын, кыӵе дыре урамъёсты эскеро полицейскойёс, кытӥ ортчо «пуны» сюресъёс: югдурез утисьёслэн син улысьтызы соос кузя пегӟылӥ. Мон туж чакласькись луи. Ма, огшоры магазинэ потакум но, гань-гань кариськыны ӧй валалля ни: кин ке шорам кырыж учке, кин ке тани-тани китӥм кырмоз кадь.

Огнуналэ озьы ик луиз. Закладказэ интыякуз, вӧзтӥз ортчись воргорон сое ӝегатӥз, югдурез утисьёсты ӧтиз. Кин тодэ, оло, кураторезлэн ик ужез вал со.