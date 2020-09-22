Прививка пуктон вакыт

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 22 сентября, 2020 12:23
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емельянова
Грипплы пумит прививка пуктэмъёс пӧлын вирусъёсын сэрен шуге-леке вуэмъёс ӧжытгес луо.
Туспуктӥз Валентина Емельянова

Поликлиникаосын пуктылыны кутскизы пыэдлы пумит прививка. Шаерамы улӥсьёс пӧлысь ог 60 процентэзлы со дунтэк лэсьтӥськоз.

Эскеронъёс возьмато: грипплы пумит прививка пуктэмъёс пӧлын вирусъёсын сэрен шуге-леке вуэмъёс ӧжытгес луо. Черлало ке но, висён муре уг пыӵа. Соин ик али, пыэдлэн пӧртэм штаммъёсыныз ӵош коронавирус алям дыръя, тае уката лыдэ басьтоно. Роспотребнадзорысь специалистъёс ало: тазалыкез утён сярысь дыраз сюлмаськоно.

Вакцинаез дэмлало вань адямиослы, но уката но — 6 толэзьысен нылпиослы, нылпи вайыны дасяськисьёслы, кема кыстӥськись висёнъёсын курадӟисьёслы, озьы ик — трос калыкен ужасьёслы: эмъясьёслы, дышетӥсьёслы, вуз карисьёслы но мукетъёсызлы.

Прививка пуктыны тужгес тупась дыр — сентябрь но октябрь толэзьёс.

Пыэд, ОРВИ сярысь юанъёсты вань? Кылсярысь, кытын прививка лэсьтыны луэ, кызьы солы дасяськоно, луэ-а сое пуктыны мукет прививкаосын ӵош? 7-тӥ-12-тӥ сентябре «пӧсь телефон» пыр вазиськыны луэ Роспот­ребнадзорысь специалистъёслы.

«Пӧсь телефонлэн» номеръёсыз:

Ижын — 8 (3412) 22-23-07;

Воткинскын — 8 (341-45) 5-18-34;

Глазовын — 8 (341-41) 2-79-62;

Можгалан — 8 (341-39) 3-25-75;

Сарапулын — 8 (341-47) 4-03-96;

Эгралан — 8 (341-34) 4-17-75;

Уваын — 8 (341-30) 5-12-96.

Роспотребнадзор озьы ик алэ: трос калык люкаськылон интыосы маска дӥсяса ветлоно, киосты ӵемгес майталэн миськоно, дезинфицировать кароно. Пыэдлэсь, коронавируслэсь сяна, та утьыны быгатоз трос мукет паласькись висёнъёслэсь.

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 22 сентября, 2020 12:23
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