Прививка пуктон вакыт
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Поликлиникаосын пуктылыны кутскизы пыэдлы пумит прививка. Шаерамы улӥсьёс пӧлысь ог 60 процентэзлы со дунтэк лэсьтӥськоз.
Эскеронъёс возьмато: грипплы пумит прививка пуктэмъёс пӧлын вирусъёсын сэрен шуге-леке вуэмъёс ӧжытгес луо. Черлало ке но, висён муре уг пыӵа. Соин ик али, пыэдлэн пӧртэм штаммъёсыныз ӵош коронавирус алям дыръя, тае уката лыдэ басьтоно. Роспотребнадзорысь специалистъёс ало: тазалыкез утён сярысь дыраз сюлмаськоно.
Вакцинаез дэмлало вань адямиослы, но уката но — 6 толэзьысен нылпиослы, нылпи вайыны дасяськисьёслы, кема кыстӥськись висёнъёсын курадӟисьёслы, озьы ик — трос калыкен ужасьёслы: эмъясьёслы, дышетӥсьёслы, вуз карисьёслы но мукетъёсызлы.
Прививка пуктыны тужгес тупась дыр — сентябрь но октябрь толэзьёс.
Пыэд, ОРВИ сярысь юанъёсты вань? Кылсярысь, кытын прививка лэсьтыны луэ, кызьы солы дасяськоно, луэ-а сое пуктыны мукет прививкаосын ӵош? 7-тӥ-12-тӥ сентябре «пӧсь телефон» пыр вазиськыны луэ Роспотребнадзорысь специалистъёслы.
«Пӧсь телефонлэн» номеръёсыз:
Ижын — 8 (3412) 22-23-07;
Воткинскын — 8 (341-45) 5-18-34;
Глазовын — 8 (341-41) 2-79-62;
Можгалан — 8 (341-39) 3-25-75;
Сарапулын — 8 (341-47) 4-03-96;
Эгралан — 8 (341-34) 4-17-75;
Уваын — 8 (341-30) 5-12-96.
Роспотребнадзор озьы ик алэ: трос калык люкаськылон интыосы маска дӥсяса ветлоно, киосты ӵемгес майталэн миськоно, дезинфицировать кароно. Пыэдлэсь, коронавируслэсь сяна, та утьыны быгатоз трос мукет паласькись висёнъёслэсь.
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