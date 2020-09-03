Поръёслы кузьым — ӵушкон но чорыг

10-тӥ-23-тӥ августэ Йошкар-Олаын ортчиз этнофутуризмлы сӥзем симпозиум. Со сӥземын вал Марий Эллы 100 ар тырмонлы.

Кез ёросысь суредась Менять Валёр вуылӥз

Йошкар-Олаын ортчем симпозиуме.

Туспуктэм: Валерий Савинлэн архивысьтыз



Симпозиум трос выль пу­миськонъёс вайиз, выль мылкыд кузьмаз, выль технологиосын тодматӥз. Милемлы, куноослы, возьматӥзы пор сюанэз, кен куран сямез. Асьсэлэсь аспӧртэм дӥськутсэс но тупен-тупен возьматӥзы, волынкаен но бубенэн шу­дӥзы. Нош арганэз кылыса, пушкам маиз ке но вырӟиз кадь, пыдъёсы асьсэос эктыны потӥзы. Эктӥськиз но, аспӧртэм сиёнъёссэс но сииськиз. Табань вылазы поръёс йыды кеньыр поно. Картошкаен, твороген вареник сиылэм ӧй на вал. Туж ческыт. Сӥлен но пӧрамзы вал, жаляса верано, ачим сӥль уг сииськы. Кинлы ке котлет, нош кинлы ке кубиста. Вот улон! Трос-а мылкыдлы кулэ: картошка но кубиста!

Симпозиум дыръя котькуд суредась акрилэн яке вӧё буёлъёсын 4 суред дасяны кулэ вал. Ужъёсмы пор яке мукет фин-угор калыкъёслэн культураенызы герӟаськыны кулэ вал. Талэсь азьло милемыз 3 нунал отӥ но татӥ нуллӥзы, трос музейёсы но галереяосы вуттылӥзы, Волга шурез но адӟимы. Соку аслым ачим верай: ну, Валера, таӵе куноятэмзы бере тон туж чебер но ӝикыт суредъёс суреданы кулэ. Дыр ортчыса, дэра вылын кылдӥзы вашкала чорыг, удмурт ӵушконъёс, пӧртэм арбериослэсь этнофутуризм шӧмо тылобурдо но «Куноын» нимо суред.

Берпуметӥ нуналаз ми ась­мелэсь ужъёсмес возьматӥмы, соос сярысь мадимы. Ужъёсмы кылизы Марий Элысь Суредаськон искусствоосъя элькун музее. Мон шумпотӥсько со понна — отын кулэезъя дунъялозы ужъёсме. Но суредаськыса гинэ мон ӧй буйга. Возьматӥ на дауртон-вырон (перформанс). Угось дэра пушкын, буёлэн гинэ шуг шоканы, маке но мукет кулэ на. Соин ик шудыса-вераса, кырӟаса-эктыса асме возьматӥ на. Учкисьёс паймизы но чабкиськыса юанъёс сётъязы. Ваньмыз вал ӟеч. Шумпотӥсько, дунне вылын искусство вань шуыса.

Удмуртиысь Марий Элэ мон огнам вуылӥ. Та нуналъёс ӵоже удмурт кылылэсь но мӧзмыса вуттӥ. Симпозиумлэн берпуметӥ нуналъёсаз малпан кылдӥз: макем дунъяны ӧдъяськод аслэсьтыд культурадэ но кылдэ мукет калыкъёс пӧлын.

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МЕНЯТЬ ВАЛЁР

(Валерий САВИН),

Кез ёросысь Камӝо гурт