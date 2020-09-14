Пиосмурт уж. Сьӧлта ёросысь Михаил Зайцев осеменатор луыса ужа

Михаил Зайцев: Шаерысьтымы хозяйствоосын осеменатор луыса нылкышноос ӵемгес ужало. Но со кышномурт уж ӧвӧл. Скал бызьылытыны кӧня кужым кулэ!

Сьӧлта ёросысь Узи гуртысь «Звезда» хозяйствоын пудозэс оско Михаил Зайцевлы. Со 11-тӥ арзэ ни осеменатор луыса ужа, кулэ дыръяз скал но кыске.

Куиньмо кунянэн шумпоттӥсь

Олокӧня арзэ ни «Звезда» СПК ёросын кужмоосыз радын возиське. Али татын 1 сюрс 500 йыр сюро таза пудозы, 560-эз — скалъёс. Котькудӥзлэсь уй-нунал куспын ог 20 литр йӧл кыско. Хозяйствоысь валтӥсь зоотехник Светлана Алексеева пусъемъя, ужаны кутскыкуз, 20 ар талэсь азьло, 300 сяна скалъёссы ӧй вал, нуналаз 8 литр кыскылӥзы. Соку «Нива» но «Свобода» бадӟымесь хозяйствоосын огкадь ужаны тыршизы. Али соос лябӟизы, нош «Звезда» юнмаз, али бурд улаз басьтэ бырись «Гигант» предприятиез. «Гигантъёс» ферма пуктыны кутскизы вал но воззэс ӧз ворме — хозяйство куашканы ӧдъяз. Калык «Звездае» куриськыны кутскиз. Адямиосты но, пудоез но, пуктэм объектъёсты но жаляса, «Звезда» «Гигантэз» бордаз басьтӥз. Специалистъёслэн ужзы эшшо йылӥз. Лябӟем хозяйствое кужыммес поныса, асьмеос берлань медам чигналэ — улонын котьма луэ, шуэ Светлана Михайловна.

Хозяйствоын быгатӥзы ни вал голштинской выжыысь скалъёсты басьтыны. Та выжы кунян ваёнын но, бызьылытонын но лябгес луэ, висёнлы капчиен сётске. Соин ик соослы саклык эшшо тросгес кулэ. Тае ӟеч вала Михаил Зайцев. Егит дырысеныз со пудоос котыре кыстӥське. Вавож ёросын вордӥськем но будэм пиосмурт нырысь Нижний Новгородысь хозяйствоын ужаз, собере «Звездае» кутскиз. Табере со доры быдэс шаерысьтымы ужаны-дышетскыны вуыло. Одӥг скалэз ик ӵемысь кыкто кунян вае, эшшо ке араз 2 пол. Куиньмо вайисьёсыз но сюро. Ваньмыз со быгатыса бызьылытэм бордысь, шуэ.

— Шаерысьтымы хозяйствоосын осеменатор луыса нылкышноос ӵемгес ужало, — вера Михаил Борисович. — Но со кышномурт уж ӧвӧл. Скал бызьылытыны кӧня кужым кулэ! Массаж лэсьтыны ик оломамында ӟигар кошке. Нош массаж лэсьтытэк, кидыс уськытонлэн толыкез ӧвӧл. Котькуд скалэз шӧдыны кулэ. Гидэ пудо першал пыре ке, скалъёс шымырско. Нош мон пырисько ке, куара сёто. Сыӵе дыръя адӟыны быгатыны кулэ, кудӥз али ик бызьылыны дась, кудӥз доры, ӝыны час ортчыса, лыктоно. Сое ӧд вала ке, скал муры кылёз. Котьмарлэн аслаз дырыз.

Вог скалэз буйгатӥсь

Хозяйствоын дисциплина чурыт. Юыны яратӥсьёслэсь премизэс кулэсто, 13-тӥ зарплата уг тыро. Пудо вордон удысын ужасьёслэн шоро-куспо уждунзы ог 35 сюрс манет люкаське. Хозяйстволэн огсыр улон-вылонэз йӧл кысконысь потэ бере, уждунзэс уг жаляло. Быгатыса ужасьёсты эшшо золгес дунъяло. Адямиос асьсэос ик пусъё: милям коллективмы юн, сотэк номыр уд лэсьты. Соин ик куддыр шутэтскон нуналъёсты адӟылытэк но ужало.

Михаил Зайцевлэн отпуске рос-прос потаны дырыз ӧвӧл. Араз 15 нунал шутэтске, со сяна, арнянуналъёсы ялкаре. Но дораз но ужез сярысь уг вунэты. Кузпалыз Любовь Шувалова хозяйствоын пудо эмъясь луыса ужа, соин ик вань вераськонзы уж сярысь, куддыр эчешо но. Уж дораз Михаил Борисовичез воштӥсь ӧвӧл ай.

— Огпол огез дорамы лыктӥз, осеменатор луо, пе. Озьы ик шуиз: тон мында уждун басьтысал, но ӧй ужасал. Кызьы сыӵе адямиез ужаны дышетод? Ачиз но кема ӧз возиськы — кошкиз, мар уж, пе, луоз та. Гурт удысъя но сиён-юонъя министерство 36 аресозь дояркаослы, осеменаторъёслы подъёмной висъяны кутскиз. Уксёлы шуыса, хозяйствое кутскисьёс вань, но ужамзы уг поты. Пудоен секыт уго. Со кышномурт кадь ик вогъяськись: мылкыдызъя ӧз луы ке, ӵыжыса но, лексьыса но лэзёз. Скаллэн лулыз вань.

Михаил Зайцевлы куддыръя уйин но кӧлыны маза уг сёто: кузпалыныз ӵош пияны курадӟись скал доры бызьыса мыно. Кунян поттон уж — со пиосмурт уж, шуэ. Асьсэос но пудо вордӥсьёс куддыр Михаил Борисовичлы гинэ вазисько. Я кунян берыктӥськемын, я потыны уг вормы. Скал пушкын кунянэз берыктыны ик кӧня кужым кулэ.

— Ас киыныд бызьылытэм скалэз но быгыльскем кунянэз сӥльлы келяны жаль ук. Кыксы но улэп мед кылёзы, таза мед луозы шуыса, луонтэмзэ но лэсьтыны тыршисько, — шуэ воргорон.

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Елена САРАМАТОВА