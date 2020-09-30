Набережные Челныын ортчиз «Ми одӥг писпулэн вайёсыз» фин-угор фестиваль

20-тӥ куарусёнэ Татарстанысь Набережные Челны городын ортчиз «Ми одӥг писпулэн вайёсыз» фин-угор фестиваль.

Туспуктэм Марина Малышевалэн архивысьтыз.

Со ортчиз 6-тӥзэ. Котьку сямен ик, ас котыраз люказ Татарстанысь фин-угор выжыысь калыкъёсты — кырӟаны-вераны яратӥсьёсты, калык киужен вырисьёсты.

— Фестивальмылэн нимыз туж тупа пуштросэзлы, — шуэ Набережные Челны городысь удмуртъёслэн огазеяськонзылэн кивалтӥсез Валентина Билык. — Ваньмы огазе луиськомы, ог-огенымы адскыса, кужым басьтӥськомы. Туж шумпотӥськом, республикаысьтымы фин-угоръёс сяна, ужрадэ пырисько бускель услосъёсысь но бӧлякъёсмы. Кылсярысь, Удмуртиысь вуылӥз эктонъя но кырӟанъя «Айкай» театр. Соослэн концертсы котьку сямен ик вань учкисьёслэсь сюлэмзэс вырӟытӥз, бурдъятӥз. Вуиз егит кырӟась Богдан Анфиногенов. Челныосты озьы ик паймытыса кельтӥзы Марий Элысь эктонъя «Марий Эл» кун ансамбль, Мордовиысь кырӟасьёс Андрей Бочканов но Павел Мигунов.

Фестиваль радъяськиз Набережные Челнылэн тужгес шулдыр интыяз — «Азатлык» карлудын.

— Куазен ӧз удалты, дырын-дырын зорылӥз ке но, фестивале лыктэм коллективъёс кырӟаны-вераны, сям-йылолъёссэс возьматыны пӧрмытӥзы, — шуэ Валентина Михайловна. — Кезьыт куазен туж ческыт кошкизы пӧсь пельнянь, перепеч — радъямын вал пӧртэм калык сиёнъёсын азбаръёс. Ужрадэ вуэмъёс кибашлыослэсь арбериоссэс саламлы шумпотыса басьязы. Азьланяз малпаськомы та фестивальмес паськытатыны: Татарстан котырысь гинэ ӧвӧл, палэнысь фин-угор улосъёсысь но коллективъёсты ӧтчалом. Кылсярысь, Карелиысь, Комиысь.

Ӟеч сямлы пыӵаз ни: фестиваль йылпумъяське кузьым утонэн. Таяз радэ тужгес дуноез кузьым луиз пызен мешок. Сое утӥзы Набережные Челны городысь калык киужъёсъя юртысь кибашлыос.

— Арысь аре фестивалямы ужбергатӥсьёсты кыскыны тыршиськомы. Калык сям-йылолъёсты возьматон, кырӟан-эктон гинэ медаз луы шуыса. Возьматыны мед луоз, кыӵе ӟеч вуз потто, шуом, Удмуртиын я Татарстанын, Марий Элын. Со вузэз басьтыны мед луоз. Туала улонъя кариськоно: калык сямъёсты но утёно, коньдон но поттыны быгатоно. Но, жаляса верано, калык культураен герӟаськем ужрадъёсы ужбергатӥсьёс уггес кыстӥсько на. Но фестивальмылэн данэз будэ, азьланяз, оскисько, та уж но паськытгес радъяськоз, — шуиз В. Билык.