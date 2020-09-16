Музъемзэс уг аналто. Кызьы Глазов ёросысь Пусошурын улон воштӥське

Глазов ёросысь Ураково поселение 10 гурт пыре, ӝыныез бырон калэ вуэмын. Оглом та палъёсын 1 сюрс 400 котыр улӥсез.

Глазов ёросысь Пусошуръёс сюрессэс асьсэос лэсьтӥзы.

Туспуктэм: Ураково гурт поселенилэн архивысьтыз.

— Пичи гуртъёсысьтымы кошкисез кемалась кошкиз ни, — лулӟе поселениен кивалтӥсь Татьяна Бабинцева. — Васильево гуртамы 2007-тӥ арысен улӥсез ӧвӧл, музъем кузёоссы вань ке но, отчы уг мерттӥсько. Усть-Пусошур гуртамы 1 корка гинэ на. Сепычын толалтэлы 5 коркан улӥсь кыле. Лумпашурын 2 юрт. Та гуртъёсысь сюресъёсты но тупатыны-выльдыны уг луы. Пичи гуртъёсты во-ён бюджетлы дуно усе: коть 1 улӥсез медло, ульчаосты сузяны сомында ик коньдон кулэ. Но огзэ но быдтэммы уг поты. 1980-тӥ аръёсы Пичи Парзи гуртэз, неперспективной карыса, быдтӥзы. Реестрысь куштӥзы. Али отчы берытскемзы, пуктӥськемзы потэ, нош уг луы — гурт ӧвӧл ни, «лулъян» понна ой-ой кӧня бызьылонэз. Али со гурт бервылын Глазовысь ужбергатӥсь ӟазег, ыж вордыны медэ. Ӵыпетэ чорыг лэзиз ни. Интыосыз чебересь шуыса, шутэтскон база лэсьтэмез потэ. Калыклэсь пайёссэ кутӥз. Ужез пӧрмиз ке, кин тодэ, оло, гуртэз но выльысь берыктэммы луоз. Таӵе муген ик Васильевоез реестрысь ум куштӥське.

Хозяйствоос ужасалзы ке, пичи гуртъёс, оло, возиськысалзы на. Но 2010-тӥ арысен татын предприятиос ӧвӧл ни: нырысь огезлы адямилы вузазы, собере мукетызлы, озьы ик ваньмыз быриз. Медаз аналмы шуыса, музъемез мукет гуртъёсысь «Коммунар», «Октябрьский» но «Пригородный» хозяйствоослы утялтыны сётӥзы. Кыдёкын шуыса ӧз учке — предприятиос бадӟымесь бере, кизён борды шумпотыса кутскизы. Зэм, али Ураково поселениын но ужбергатӥсьёссы каллен берганы выро ик, но ужзы рос-прос уг пӧрмы на. Али огез фермер гидъёсты выльдон борды басьтӥськиз. Но ужась уг шедьты — егитъёс но шоро-куспо арлыдъемъёс Глазовын ужало, городозь угось ог 25 иськем гинэ.

— Фермеръёс но, оло, музъем уж борды мыло-кыдо басьтӥськысалзы. Но адямиос дышемын ӧвӧл ни пудо вордыны. Ульчаетӥ трактор кошке ке, скал я ыж уллё ортче ке, калыклы уг яра ни. Чылкыт но шыпыт улэмзы потэ. Асьсэос но азбаразы пудо уг вордо ни — улон шоры учкон воштӥськемын, — шуэ Татьяна Вениаминовна.

Бадӟым гуртъёсын — Коӵышгуртын, Отогуртын, Пусошурын, Уракын — кыштыр пуктӥсько. Городскойёс тапалъёсысь участокъёсты басьто. Али выльысь ӝутӥськыны кутскиз Удмурт Парзи, со Москваысь Рублёвка кадь луиз ни, шуэ Татьяна Вениаминовна. Отчы узыр юртъёс пуксё. Сюресъёс умоесьгес, ву гумыос юнэсьгес луысалзы ке, корка ӝутӥсьёс йылысалзы. Али тани Пусошурысь музъемъёсты пуктӥськон улэ висъяны выро.

— Туэ Пусошуре участок курисьёс трос луизы, — шуэ Татьяна Бабинцева. — Татысь ульчаосты гуртоосын дэмен инициативной бюджетирование проектъя лэсьтыны быгатӥмы. Нылпиослы шудон площадка кулэ яке гуртэ тыл кыскомы-а шуыса юалляськон ортчытӥмы но, пусошуръёс асьсэос ульчазэс тупатыны куризы. 654 метр 1 миллион 200 сюрс манет тыр усиз. Котькуд семьяысь коньдон бичам сяна, адямиос асьсэос но канава копаны, кӧльы, векчи из вӧлдыны потазы. Сюрес кылдэмен но, гуртэ пуктӥськыны мылкыд карисьёс йылӥзы. Али татын 338 улӥсез ни, 72-ез — школьникъёс.

Гуртоос асьсэос но котькыӵе уж борды басьтӥськыны выро. Асьмеос ӧм лэсьтэ ке, ми понна нокин но уз лэсьты, шуо. Али тани Отогуртысь сюресъёсты выльдыны коньдон люканы медо.

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Елена Сараматова