Можга ёросысь шаерчиез Владимир Дмитриевез котырто вашкала арбериос но туала сюлмаськонъёс

Можга ёросысь Комак школае ветлӥсь нылпиос туж ярато шаертодонъя урокъёсты. Дышетӥсьсы Владимир Дмитриев — историк, шаерчи, Поршур черкысь дьякон — ӝутскем мылкыдын вера дорзылэн историез, удмурт калыклэн культураез сярысь. Нош нылпиос со историез киосынызы кутыло, вылазы дӥсяло: озьы тодматско школаысь «Мынам пичи вордскем шаере» музейысь экспонатъёсын.

Владимир Дмитриев тодматэ вашкала кубоен.

Туспуктӥз Анастасия Шумилова

Пӧяськыны уг сёт

Музеен кивалтӥсь Владимир Дмитриев школаын 37 ар ужа ини. Комак гуртысь школаез йылпумъяса, со Можгаысь педучилищее вамыштӥз, бӧрысь армиын служить кариз. Медэ вал УдГУ-ын ге­ографлы дышетскыны: кар­­­таосты яратӥсько, шуэ воргорон. Но педучилищеысь дышетӥсез ӵектэм: мын исторической факультетэ, котькуд удысын аслыд уж шедьтод. Озьы В. Дмитриев историклы дышетскиз. Дипломной уж гожъяз аслаз гуртэз сярысь Владимир Владыкин тодосчи бордын. Комакез, котыр гуртъёсты котыръяса, трос материал люказ — соку ик сюлмаз пыӵаз шаертодонэз яратон.

Университетэз йылпумъямез бере кӧня ке ар ужаз Можга ёросысь ик пичи гуртын, бӧрысь вордскем Комак гуртысьтыз школае вуиз. 9 ар Владимир Дмитриев директорын тыршиз. Кивалтон уж сюлэмзэ ӧз веськаты — пиосмурт гижысь-пиньысь басьтӥськиз шаертодон борды.

— 2000-тӥ арын, школамылэн 100 ар тырмонэзлы дасяськыкумы, школалэсь историзэ эскери, туж трос материал бичай. Тэк медаз кылльы шуыса, 2006-тӥ арын школаын музей усьтӥмы. Музеез возьыны дышетӥсьёс, пиналъёс юртто. Оген таӵе ужез лэсьтыны туж секыт, — шуэ шаерчи. — Мон историческойын дышетскемын ке но, асме краеведэн лыдъясько. Историез авторъёс озьы но, тазьы но берыктыны, воштыны быгато. Нош шаертодон пӧяськыны уг сёт: ваньзэ аслад вордӥськем интыысьтыд примеръёс вылын возьматӥськод ук.

Вашкалазэ утемез, гуртазы музей усьтэмез понна Владимир Анатольевичез гуртоос туж гажало. 2017-тӥ арын сое «Удмурт дунне» газетлэн «Гурт адями» вожвылъяськоназ «Выжыоссэ утись» номинацие ӵектӥзы.

Владимир Дмитриев шаертодонлы синмаськемын.

Туспуктӥз Анастасия Шумилова

Тамга но иероглиф

«Мынам пичи вордскем шаере» музей нырысь пичи классын каръяськиз, али актовой залын интыяське. Но вань люкам арбериос татчы но уг тэро ини — экспонатъёс матысь Поршур черкогуртысь черкын но школаын возисько. Ма, Владимир Анатольевичлэн юртэз но, гаражез но, лапасэз но вашкала арбериосын тырмытэмын.

— Материал ачиз кие лыктэ. Монэ дышетэ, мон сярысь тросгес тодэ, шуэ кадь. Комак но мукет гуртъёсысь, Можгалась пересьёс вайыло ини котырзэс. Пичи муртлы шудон сётыку, со шумпотэ ук, мон но, выль арбери ваё ке, куанӥсько. Куака кадь, ваньзэ басьтӥсько. Кырӟан, сям-йылол, арбери — мыным ваньмыз тунсыко потэ, — вера Владимир Анатольевич. — Ми, шаерчиос, туж кӧттырмостэмесь. Номыр тӥрлыкенымы люкиськеммы уг поты. Тани эшелы шуисько: вай мыным одӥг патефондэ, тынад 7 люкаськиз ини ук. Уг сёты таки.

Музее люкамын аспӧртэм пияла ӟенеликъёс, пу бекчеос.

Туспуктӥз Анастасия Шумилова



Музее пырем бере йыр берганы ӧдъя — сомында татын экспонатэз. Вашкала дӥськут, юрт котыр — шаертодонъя музейёсы вуылэмъёсты таин туж ик уд ни паймыты. Но вашкалазэ гажасьёс но валасьёс гуртлэсь аспӧртэмлыксэ синйылтозы дӥськут вылысь пужыосъя гинэ но. Нош та музейын ог 40 дэремзы, 25 пар кутсы. Радэн сыло вашкала пияла ӟенеликъёс. Пӧлысьтызы аспӧртэм сосуд синмез кыске. Со, пе, кут кутылон маке. 1910-тӥ арысь похвальной лист, 19-тӥ даурысь черк книга но трос мукетыз — котькуд экспонатлэн историез сярысь Владимир Анатольевич быгатыса маде.

Арбериос токма уг кыллё: пиналъёс соосъя исследовательской ужъёс гожъяло, студентъёс но доразы ӵем вуыло. 2013-тӥ арын ёросын кылдӥз «Тур — Поршур» маршрут. Поршуръёс но комакъёс доры куноос кытысь гинэ ӧз вуылэ ини: Франциысь, Китайысь, Лымшор Осетиысь, Москваысь, Санкт-Петербургысь, Россиысь мукет улосъёсысь.

— Бурановской фестиваль дыръя дорамы Китайысь

куноос вуылӥзы, — вера Владимир Анатольевич. — Удмурт дӥсен шумпотыса пӧрмытскизы, ваньзэ кырмазы. Ми соослы гуртлэсь улӟемзэ-султэмзэ возьматӥмы. Пиналъёс вань сям-йылолъёсты возьматъяны юртто: армие но келяськом, сюан но ортчытӥськом. Китайысь туристъёс удмурт тамгаослы но воксё шумпотӥзы. Милям иероглифъёсмы кадь, шуо.

Вашкалаосыз экспонатъёс пӧлын — 19-тӥ даурысь черк книга.

Туспуктӥз Анастасия Шумилова

Какся выжыос

Владимир Дмитриев синмаське кубоослы, соослэн пужыоссылы. Кубоез эмеспи выль кенлы кузьым вае, пужыоссэ ачиз малпа вылэм. Огзэ кубоез туж данъяськыса возьматэ. Ижысь вуэм тодосчиос со пумысен шуиллям: быдэс элькунэз котыръямы, нош таӵе узыр пужыосты нокытысь ӧм адӟылэ. Улыз Египетысь пирамида кадь, вылаз — шунды. Нош вискысьтызы тубат возьматэ Инмар доры сюресэз.

— Та кубоез мон пиналъёслы ӵем возьматъясько, — вера шаерчи. — Лэсьтӥсезлэн зарни киыз вылэм. Куболэн мугораз трос манетъёс шуккемын. Нылъёс, ог-огзылэсь пужыоссэс асэстыку, басма борды чук быртто, нош пиос манет шукко вылэм. Та куболы тросэз синмаськиллям, иське. Кутыса ик шунытсэ шӧдӥськод. Со шоры учкыса, паймисько но шумпотӥсько, удмурт адями сыӵе ужась вылэм шуыса. Секытэн ке но улӥзы, ваньзэ чебер каремзы потэ вылэм. Кызьы сое тодэмед уз поты, кызьы со сярысь пиналъёслы уд вера!

Трос тодэ Владимир Анатольевич гуртсы сярысь но. Какся выжыос ми, шуэ со. Комак гуртэз утьыса кадь, тыметазы каксяос (цапля) уло. Но, жаляса верано, каксяос гуртысь экономикаез ӝутыны уг быгато. Азьло хозяйствозы кужмо вал, бадӟымесь фермаосазы трос пудо вордылӥзы. Али гуртын частной хозяйство гинэ ужа. Егитъёс кошко, пересьёс куло. Гуртын трос куштӥськем юртъёс сыло — но шумпотоно, соос вӧзын ик выль лэсьтӥськисьёсыз но вань шуыса.

Та парта сьӧрын Комак но котыр гуртъёсысь пиналъёс дышетскизы.

Туспуктӥз Анастасия Шумилова

Комак школаын азьло 16 гуртысь пиналъёс дышетскиллям (али тросэз пичи гуртъёс быремын ини). Анай кадь, котыраз люкаса, шунтыса, сюдыса возиз школамы пиналъёсты, шуэ Владимир Анатольевич. Тужгес но вой­на бере — секыт аръёсы гуртын сиён ӧй вал, нош татын пӧсь сиёнэн сюдо вал. Туэ школалы 120 ар тырмиз. Владимир Анатольевич тодаз вае: школае ужаны лыктыкуз, татчы ог 200 пинал ветлэ вал, али 50-60 кузя люкасько.

— Школаямы пиналъёс удмурт кылэз дышето. Но беда — матысь Ныша гуртын удмурт кылъя классъёссы ӧвӧл но, соос 5 нунал гинэ дышетско, — маде воргорон. — Анай-атайёс улонзэс капчигес карон понна пиналъёссэс отчы лэзьяны кутскизы. Нышае автобус но ветлэ. Жаль, номыре воштыны уг лу. Кырӟаса-вераса гинэ удмурт кылэз уд возьы, сое дышетыны кулэ.

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Анастасия ШУМИЛОВА