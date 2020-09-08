Можга ёросысь Кинеусь гурт: Горд атасэн йырин гинэ-а быре гурт?

Можга ёросысь Ныша гуртысен ог 3 километр лёго-гопо сюресэз ортчыса, вуиськод Кинеусь гуртэ. Инкуазь татын шулдыр: бадӟым тымет вылын шунды сиос пыласько, садо урам куашетэ. Но юзыр-кезьыр луоно, куштӥськем юртъёслэсь тыбыре учкемзэс шӧдыса. Куке но бадӟым, шулдыр гуртын 7 улӥсез кылемын.

Бадӟым тыметын чорыгез лачак.

Туспуктӥз Анастасия Шумилова

Киров палась вуизы

Шаертодонлы сӥзем «Родная Вятка» портал ивортэмъя, 1891-тӥ арын — соку гурт Новый Киняусь нимаськиз — 51 семья улэм. Гуртэз кылдытӥллям Киров улосысь Киняусь нимо гуртысь кошкем ӟучъёс. Бускель шаерын Киняусь нимо гурт али но сылэ, нош Удмуртиысь гуртэз 1930-тӥ аръёсысен Кинеус яке Кинеусь ниманы ӧдъязы.

1920-тӥ аръёсы гуртын 500 пала улӥсез вал. Ужаз вуко (бӧрысь сое Поршур черкогуртэ нуиллям), пилорама, сылӥзы скал но вал гидъёс. Гуртын кирпич шуккиллям, етӥн будэтӥллям, солэсь куж (пакля) дасяллям. Кинеусысь пиналъёс, гуртысьтызы начальной школаез йылпумъяса, Комак гуртысь школае вамышто вылэм. Татысь шаерчи Владимир Дмитриев верамъя, Кинеусысь пиналъёс визьмоесь вал, ялан усто дышетскисьёс радын ветлӥллям.

Али гуртын нылпи куараез воксё уд ни кылы. Бадӟым Кинеусской тымет кузя кыс­тӥськись Кинеусской урамын кӧня ке гинэ юрт кылемын. 3-яз гинэ ялан улӥсьёсыз вань. Кыксэ юртэз Ижысь воргорон басьтэм, но та палъёсы со шер вуылэ, пе. Мукет урамъёс чисто быремын ини.

Ахуков кузпалъёс кеч вордо, бакча возё.

Туспуктӥз Анастасия Шумилова



Шулдыр вал

Урам пумысь юрт бордын спутниковой тарелка пиштэ, азбарысь чипы-курег куара кылӥське. Капкае йыгаським-йыгаським но — усьтӥсез ӧз луы. Бускель коркась,

куара-лангаез кылыса, мӧйы воргорон потӥз. Аркадий Кривоносов бодыен ветлэ.

— Улӥсько огнам, — маде ачиз сярысь Аркадий Кривоносов. — Кышное диабетлэсь 9 ар талэсь азьло кулӥз. Соин 4 пинал вордӥм, соос пӧртэм интыосын уло. Дорам бадӟымезлэн пиелэн семьяез вуылэ, бакчаез утялтыны юртто, толалтэлы пу дасяло. Оген мӧзмыт ке но, дыши ини. Пыдъёс гинэ висё — аслам но диабет, ческыт сиён уг сииськы.

Аркадий Кривоносов быдэс улонзэ вордскем гуртаз улэмын. Пастух вал, фермаын учётчикын ужаз, Поршуре йӧл нуллӥз. Бӧрысь гуртысь хозяйствозы куашказ, калык кин кытчы кошкиз.

— Егитъёслэн татын улэмзы уг поты, городэ кошкылӥзы, — лулӟылэ воргорон. — Сюрес ярантэм. Толалтэ мычо ик, нош тулыс-сӥзьыл зор-кот дыръя ми доры уд пыры — сачыр дэри. Сюрес умой луысал ке, гуртмы улысал на. Кемалась ик ӧвӧл ми дорын сад-бакча возисьёс кылдӥзы вал. Лэсьтӥськизы но, ваньзэ куштыса, кошкизы.

Куштӥськем юртъёс шимес адӟисько.

Туспуктӥз Анастасия Шумилова

Ваньмыз асьсэлэн

Ахуковъёслэн ӝикыт корказы урам выллапалан интыяськемын. Валентин но Анна валче 55 ар уло ини, 21 арзэ — Кинеусьын. Нижний Новгород палан будэм Анналэсь адрессэ Валентинлы сётэм армиысь эшез. Егит воргорон Анналы гожтэт гожтэм, собере Удмуртие ваем. Кузпалъёс 2 ныл будэтӥзы, огез Ижын улэ, мукетыз — Москваын. Нунокъёссы доразы ӵем вуыло, песянай-песятайзылы юрттӥсько.

34 арзэ кузпалъёс Ижын улӥзы-вылӥзы. Валентин Ахуков, сталеварлы дышетскыса, огдыре заводын ужаз, бӧрысь кема аръёс ӵоже руль бергатӥз. Анна Николаевна быдэс улонзэ школаын покчи классъёсты дышетӥз. Пенсие потэмез бере Валентинлэн вордскем гуртаз кошкемез потӥз. Анай-атай юртсэ тупатъязы, липетсэ, гурзэ выльдӥзы. Кузпалъёс улонлы уг ӝожтӥсько: кеч, чипы-курег возё. Чупрес нылкышно бакчаеныз ушъяськиз, улэм-вылэмзы сярысь мадиз.

— Мынам возьматэме потэ, пичи гуртын но туж ӟеч улыны луэ шуыса, — вера кышномурт. — Гань-гань улӥськомы, ваньмыз милям асьмелэн: йӧл, аръян, творог. Нокыӵе магазин кулэ ӧвӧл. Газмы ӧвӧлысь но ум курадӟиське: гужем электрической плиткаен пӧраськиськом, толалтэ гур эстӥськом. Вулы колонка дуре ветлӥськом.

Валентин Ахуковез берло дыре одӥг ужпум сюлмаськытэ: жаг понна кузпалъёсты коньдон тырыны косо, нош гуртазы кылем-мылем люкан инты ӧвӧл, машинаос но сое утялтыны татчы уг кожалляло.

А. Кривоносов быдэс улонзэ Кинеусьын улэ.

Туспуктӥз Анастасия Шумилова

Уте Инмар

Валентин Ахуков Кинеусьлэсь куашкамзэ начар сюресэн гинэ уг герӟа.

— Тросэз юртъёс тылпуын быризы, — вера Валентин Ахуков. — Соосты одӥг визьтэммем мурт сутӥз — гуртмес озьы быдтыны малпаз. Кӧня ке пол кутскыса юртъёсы горд атас лэзьялляз. Быремъёс но вал. Озьы пумен коркаос куашкаллязы, калык кошкылӥз. Соин йырин ик сад-бакча возисьёс но дорысьтымы кошкизы, пуктэм коркаоссэс куштӥзы.

Ахуковъёс янгыше уськыто Афган ожысь сӧсырмыса бертэм воргоронэз. Али, пе, со Казаньын пытсэт сьӧрын пуке. Иворъёсты ке учконо, Кинеусьын берло аръёс ӵоже тылпу зэм но трос пол гомалляз. 2016-тӥ арын август толэзе бадӟым тылпу ӝутскиз, 2017-тӥ арын сентябрь толэзе 2 юртъер быриз. 2018-тӥ арын но гуртэ горд атас вуылӥз: июль толэзе одӥг юрт ӝуаз. 2019-тӥ арын феврале тылпу нош ӝутскылӥз, августэ быдэс юртъер ӝуаз…

Начар сюрес, ужлы ёрмон, горд атас ожмаськыса кадь Кинеусез быдтыны выро, кожалод. Озьы ке но улон калленэн азьлань мынэ. Гужем тымет доры пыласькисьёс, чорыгасьёс кыстӥсько.

— Инмарлы оскись мурт луиз ке, гурт возиськоз на, — вера Анна Ахукова. — Ми чик ум мӧзмиське, малы ке шуоно черке ветлӥськом. Поршурысь черке арнялы быдэ, 4 километрез ортчыса, вуылӥсько. Картэлэн пыдъёсыз лябӟемын, соин сое машинаен дырын-дырын нулло. Нош мон гужемзэ пыдын, толалтэзэ куасэн ветлӥсько. Мынам вань эшъёсы удмуртъёс, ми ог-огмес туж умой валаськом. Асьмелэн нокыӵе пӧртэмлыкмы ӧвӧл — ваньзэсты яратӥсько, кызьы Инмар яратӥз: ымныр но вир шоры учкытэк.

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Анастасия ШУМИЛОВА