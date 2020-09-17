Михаил Атаманов: «Шумпотӥсько, куке…»

М. Атамановлэн огез шумпотонэз —

дунне вылэ вӧлмем книгаосыз.

«Удмурт дуннелэн» архивысьтыз

Михаил Атаманов писательлы, тодосчилы — 75 аресУдмурт Элькунлэн дано кунмуртэз, филология наукаосъя доктор, протодиакон Михаил АТАМАНОВ эскере диалектъёсты, инты, адями, воршуд нимъёс­ты, удмуртъёслэсь истори­зэс, этнографизэс, гожъя чеберлыко произведе­ни­ос. Грак ёросысь Вуж Эгра гуртысь воргорон уженыз данъяз вор­дӥсь­кем гуртсэ, шаерзэ, удмурт калыксэ, Инмарез. Али но Михаил Гаврилович Ижысь Троицкой черкысь пичи кабинетаз быдӟым уж нуэ. Вордӥськем нуналэз азьын милям лыд­ӟись­ёс­­мы солы юанъёссэс ыстӥзы.

— Михаил Атаманов «Мылысь-кыдысь» передачаын вераз вал паймыса, тужгес трос книгаосыз Африкаысь ЮАР кунын люкамын шуыса. Оло, со али тодэ ини, малы озьы луиз?

Николай Емельянов.Можга ёрос

— Вань кужмо, азинскем кунъёс люкало асьсэлэн книгакуаосазы (библиотекаосазы) пӧр­тэм кунъёсысь тодослыкъя, техникая, эшъяськонъя, вань мукет кулэ луись удысъёсъя книгаосты, журналъёсты, нимысьтыз статьяосты, Интернетэ пыртылэм ужъёсты, чеберлыко литератураез. Соос одно ик кинлы ке но куке но кулэ луо. Та виын одӥг кун но ас понназ гинэ, бадӟым, паськыт, азинскем кунъёслэсь ва­тӥськыса, пегӟыса улыны, азинскыны уг ни быгаты.Соин, дыр, мынам но ужъёсы сюрс-сюрс иськемъёсысь Лымшор Африкае вуиллям. Ӟуч кылын гинэ ӧвӧл, удмурт кылынъёсыз но.Но тужгес но трос (128) ужъёсы та дыре возисько США-ысь университет книгакуаосын. Гарвардын — 24, США-ысь Конгресслэн библиотекаяз — 17 уже. Соос пӧлын «Удмуртская ономастика», «Удмурт нимбугор. Словарь личных имён удмуртов», «Песни и сказы ушедших эпох: Эгра кырӟа, Эгра вера», «Происхождение удмуртского народа», «Ньыль зарезь пыр — Иерусалиме» но мукет книгаосы, удмурт кылын потэм «Тангыра» эпосэ.Таӵе ивор мыным шумпотон вайиз: юнме гинэ 75 ар ӵоже дунне вылын ӧй улы, дуннелэн азинскон сюрес вылаз пичи ке но пытьы кельтӥ.

— Михаил Гавриловичез туж гажасько. Солэсь таӵе юанлы малпанзэ тодэме потэ: инмарлы оскись (верующий) но религиез чаклась (религиозный) валанъёс пӧртэмесь луо яке одӥг валанэз возьмато? Кулэ-а оскись адямилы одно ик черке ветлыны?

Татьяна Поздеева. Дэбес ёрос

— Религиос (осконъёс) дунне вылын трос, котькудӥзлэн аслаз «инмарез»: шуом, индусъёслэн, соосын артэ улӥсь Азиысь калыкъёслэн — Будда, кинъёслэн ке но — Кришна, мусульманъёслэн — Аллах, еврейёслэн — Иегова (Яхве). Но дунне вылын вань на язычникъёс, соос асьсэлы инмар каро пӧйшуръёсты, тылобурдоосты, чорыгъ­ёсты, кылсярысь, Сибирьысь калыкъёс — хантыос, мансиос — гондырез инмар чотэ поно но со азьын йыбыртъяло вал. Кинъёс ке но тыллы, вулы (ошмеслы), толэзьлы, шундылы, кизилиослы, изъёслы, гурезьёслы, писпуослы, идолъёслы йыбыртъяло. Но та дунне кутӥсь Инмарлы ярамон ӧвӧл, та сьӧлыко уж.Удмурт язычникъёс но шуо, ми инкуазьлы йыбыртъяськомы, пе. Но юан кылдэ: кин инкуазез кылдытӥз? Инмар ӧз-а? Соин ик кулэ инкуазез но маиз со пушкын вань Кыл­ды­тӥсь­лы — Кузё-Инмарлы — йыбыртъяны, Сое сӥлы-данлы карыса, вӧсяськыны. Инкуазез саптаны кулэ ӧвӧл, чебер куен возё­но, но нокызьы но солы йыбыртъяны кулэ ӧвӧл.Казаньын 1740-тӥ арын калыкез пылатонэн (чукынонэн) вырись эштос (контора) кылдытэм бере ваньмыз сямен удмуртъёс Христос Инмарлы осконэ выжизы. Та понна черкъёс усьтӥськизы, письменность кылдытэмын вал. Та уж туж ик капчиен ӧз мыны, выль осконэ потонлы пумитъяськисьёс сюрылӥзы.Лулэз-мугорез чылкытатон, сьӧлыкъёслэсь куш­тӥсь­кон инты — со православной черк. Черкын пылатэм адями дасяськыса — канонъёсты чирдыса, визяса (кӧсутьыса) — черке лыктэ но, священник азьын сьӧлыкъёссэ вераса, соослэсь куштӥське ке, батюшка та адямиез причастие басьтыны лэзе. Черкын гинэ луэ христиан адями понна туж кулэ луись ужез быдэстыны — причастие басьтон пыр Улон Сё­тӥсь Кузё-Инмарен Иисус Христосэн огазе кариськыны, Быдӟым Инмарез луламы-сюлэмамы пыртыны, Солэн курон-косонъёсызъя улыны.

— Али куд-ог адямиос, удмуртлыкез утиськом шуыса, вазисько вашкала языческой осконлы. Со шоры кызьы учкиськоды?

Виктория К. Ижкар

— Удмуртлыкез утисьёс, шуиськоды, языческой вӧсьёслы оско. Но вералэ, кудзы соос пӧлысь кудаз ке но вӧсяськонэ чуньы, ветыл, така, ӵӧж ваё — курбон сёто? Вашкалагес аръёсы ӵӧж ке но вӧсяны ваё вал. Курбон сётытэк, кыӵе вӧсь луоз? Туала аръёсы асьсэды язычник шуисьёс чурыт сюлмоесь, ӵӧжез гинэ но курбон сётыны уксёзэс жаляло. Дась пӧзьтэм ӝук сиыны ветло. Вазен удмурт язычникъёс ар куспын 70 пол вӧсьёс ортчытъяло, пе, вал. Туала арын одӥг пол гинэ вӧсь нерге ортчыто, но вӧсь ортчытонлэсь радзэ чик уг валало ни. Тодӥсь-валась пересьёс улонысь кошкизы ни, сьӧразы вань тодон-валанзэс нуизы. Озьы языческой вӧсьёс но бырон калэ вуизы.— Михаил Атамановлы тазалык сӥзиськомы. Тодэммы потэ: кыӵе арлыдаз адямилэн лачак кужымез луэ, ку со трос ӟеч ужъёс быдэстыны быгатэ?Вероника Иванова.Эгра ёрос— Ӟеч уж, Инмарлы ярамон уж лэсьтыны котьку но луэ: пичи дыръя но, пересьмыса но. Тодам вайисько, кызьы братэлэн пиезлэн 2 аресъем пиез атаелы — инсульт бере койка вылын султылытэк кыллись муртлы — ву вае, нянь сётэ вал (семьяоссы уже кошкемын). Инмарлэн кылчинэз (ангелэз) талы шумпотэ, малпасько.Пыд йылазы сылӥсь пересь­ёс но трос ӟеч ужъёс лэсьтыны быгато: пичи нылпиосты утялто, юртъер котырез, бакчаез утялто. Визьмо пересьёс вань ужзэс вӧсяськыса быдэсъяло.Мар веранэз, адямилэн самой кужмо, шаплы ужан дырыз, 18-20 аресысен кутскыса, пенсие потон дырозяз луэ. Но кинлэн кыӵе тазалыкез. Озьы ик кыӵе мылкыдын улэ та адями: пӧсятозяз ужаса, Инмарлы но, семьяосызлы но, вордскем шаерезлы, калыкезлы ӟеч ужъёс лэсьтыны тыршыса яке, юон вылэ быльыса, курыт вуо ӟенелик понна возьытсэ ыштыса, лушкаське, котькыӵе но урод уж лэсьтэ.Адямилы улон одӥг пол сётӥське, соин сое, Инмарлэсь курон-косонъёссэ (заповедьёссэ) быдэсъяса, улыны кулэ. Соку асьмеды семьяосмы, матысьёсмы но, гурт калык но, кивалтӥсь кузё йыръёс но яратозы. Инмысь кылчинмы шумпотыса улоз.

— Улонысьтыды кыӵе нуналэз ноку уд вунэтэ?

Алевтина К. Кез ёрос

— Гажано Алевтина, кез ныл, трос вал улон вапумам ӟе­чесь, вунэтыны луонтэмесь нуналъёсы. Уг вунэтӥськы, кызьы милемыз, кыкто пиосты, 1-тӥ классын дышетскыкумы, анаеным атае 20 иськемысь Гора черке валэн миропомазание басьтыны нуизы: черк пуш туж шулдыр, кузь тушо батюшка туж лякыт…Ноку но уг вунэты Эстониысь Тарту университетын аспирантураын дышетскыкум Пюхтица монастырьын нырысьсэ причастие басьтэмме.Кызьы вунэтом ньыль зарезьёс пыр потыса Иерусалиме вуылэмме — Иордан шурын пыласькемме, Египетысь Синай гурезе тубылэмме? Шумпотон, шумпотон!Шумпотонлэсь но бадӟым шумпотон вал Москвалэн но быдэс Ӟуч кунлэн Алексий II Патриархсылэсь Библиез анай кылам берыктонлы бакель каронзэ (благословенизэ) басьтон (та вал 1991-тӥ арын 24-тӥ апреле).Туж шумпотон нуналэ вал, куке тодӥ, мынам ужъёсы дунне вылысь 37 кунъёсысь 73 университет книгакуаосын возисько шуыса. Уката ик Гарвардын, Кембриджын, Оксфордын, Сорбоннаын. Шумпотӥ «Происхождение удмуртского народа» книгаелэн (2-тӥ тираж, 2017-тӥ ар) «Красная площадь» вожвылъяськонын сертификат басьтэмез но 2017-тӥ ар понна 50 усто книгаос пӧлы пыремез понна.Шумпотӥсько, куке шуныт, шундыё нунал вордӥське, льӧмпу, шупу сяськаясько, уӵыос чирдо, кикы силе, куке дунне вылын ожмаськонъёс уг мыно, калыкъёс куспазы тупаса уло, куке кудаз ке но ёросын Гербер праздник ортче, сюрс-сюрс удмуртъёс, ас дӥськутсэс дӥсяса, жингрес удмурт гуръёссэс кырӟало, экто, табань, перепеч пыжо…