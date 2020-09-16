Малы йылӥз пневмониен черламъёслэн лыдзы?
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Шаерамы берло дыре уката йылӥз пневмониен черламъёслэн лыдзы. Маин со герӟаськемын?
Калык кышкатскемын: коронавирусэн висисьёслэсь зэмос лыдзэс шараямзы уг поты, вылды, соин ик ваньзэ погыльто пневмония вылэ. Но тазалыкез утёнъя министрлэн воштӥсез Никита Свирин та нуналъёсы оскытӥз: выль инфекциен черламъёслэсь лыдзэс нокин уг ваты — висьыны усемъёс сярысь нуналлы быдэ шара иворто. Шаерысьтымы 12 лабораториосын ог 300 сюрс мурт ковидлы эскериськиз ни, со пӧлысь 3 сюрс 300 палаезлэн со шараяськиз. Кылемъёсызлы ОРВИ, ОРЗ но мукет диагнозъёс пуктӥсько. Данакезлы — пневмония.
— Малы пневмониен черламъёс шуак трос луизы, вераны шуг, — пусйиз Н. Свирин. — Тыосты лябӟытӥсь инфекциос, бактериос пӧртэм пумоесь, соос зол алязы, вылды. Зэм, пневмониен секыт висисьёсты йӧнатӥськом ковид-центръёсын. Малы ке шуоно пневмония кылдыны быгатэ коронавирусэн йырин но — талы дась луоно. Соин ик врачъёс пневмониен висисьёсты но эскеро-йӧнато, инфекциез лэзисьтэм нимысьтыз костюмъёсын пӧрмыса.
Специалистъёс верало:
адямиос пневмониен висьылӥзы котьку. Вазен солэсь
кулӥсьёс туж трос вал — черламъёс пӧлысь ог 24 процентсэ утьыны ӧз луылы ни. Антибиотикъёсын йӧнатыны кутскем бере гинэ кулӥсьёслэн лыдзы ог 2 поллы синӥз. Берло аръёсы черламъёс пӧлысь ог 1 процентсэ утьыны уг луы.
Вирусъёс аляку — озьы вал парсь, тылобурдо пыэд вӧлмыку но — пневмониен висисьёс тросгес луо. Угось вирусъёс борды соку ик итӥсько стафилококкъёс, пневмококкъёс, стрептококкъёс яке мукет бактериос. Соос мугорын котьку вань. Но вирусэз шӧдо ке, лекъяськыны кутско.
Кызьы шӧдоно пневмониен висьыны кутскемез? Кужым быре, куалекъян йӧтэ. Ог 3-4 час ортчыса, мугор ӟырда. Егитъёслэн ог 39 градусозь но температуразы ӝутске, арлыдоослэн 37-38 градус сяна уг луы. Отӥяз йыр висьыны ӧдъя. Берло ини адями кӧс кызыны кутске, омыр тырмемысь дугдэ.
Бен, тазьы ик кутско пыэд, ОРВИ но мукет паласькись висёнъёс. Диагноз пуктоз специалист гинэ. Соин ик одно вазиськоно эмъясьёслы.
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Элина КУМАЧЁВА
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