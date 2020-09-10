Малпаськытӥз ож. Кызьы шаерамы гожтӥзы Вормонлы сӥзем диктантэз?

Диктантэз гожтыны Ижысь Шор площаде но лыктӥзы.

Туспуктӥз Максим Егоров

3-тӥ куарусёнэ, Кыкетӥ дунневыл война йылпумъяськон нуналэ, Вормонлы сӥзем диктантэз Россиен ӵош гожтӥзы эшшо 75 кунын. Акция борды итӥськизы Удмуртиын улӥсьёс но: визь сынан ортчиз 189 интыын.

1 миллион кузя

Акцие пыриськиз 1 миллионлэсь уно адями. Пӧлысьтызы 450 сюрсэз люкаськылӥзы юри радъям интыосы, мукетъёсыз йырзэс тӥязы компьютеръёссы азьын. Визь сынан ортчиз библиотекаосын, музейёсын, клубъёсын, тодон-валан сётон учреждениосын, заводъёсын. Ужзэс огдырлы кельтыса, диктант гожтӥзы «Академик Ломоносов» атомной теплоэлектростанциын, «Восточный» космодромын, Арктикаысь станциосын ужасьёс но. Меӵак эфирын ваньзэсты бурдъязы Волгоградын, Самараын, Крымын но Берлинын акциез радъясьёс. Нош мытӥзы диктантэз Москваысь Вормонлы сӥзем музейын. Россиысь исторической огазеяськонлэн кивалтӥсез Сергей Нарышкин татысен быдэс дуннелы вазиськиз: диктант — со вожвылъяськон ӧвӧл, озьы асьмеос Быдӟым Вормонэз валче пусйиськомы, ветеранъёслы йыбырттӥськомы.

Удмуртиын 6 сюрс пала адями тодон-валанзэ эскериз. Тест лэсьтӥзы егитъёс, общественной ужен вырисьёс, вылӥ кивалтӥсьёс.

Ижысь Шор площаде диктант гожтыны лыктӥзы студенческой отрядъёсысь нылъёс но пиос. Соосты адӟыса, диктант гожтыны пуксизы площадетӥ поръясьёс но.

25 юанлы валэктон 45 минут куспын сётоно луиз. 5 юан герӟаськемын вал асьме федерал округен, Ижкарлы сӥзем юан но вал.

Капчи ӧй вал секыт

25 юанлы валэктон 45 минут куспын сётоно луиз. 5 юан герӟаськемын вал асьме федерал округен, Ижкарлы сӥзем юан но вал. Тросэз пусъё: юанъёс шугесь. Нош гурт удысъя академиысь студентъёс — соос диктант гожтыны М. Калашников нимо музее ветлӥзы — диктантэз капчиен гожтӥзы. Историяя дышетӥсьсы Сергей Уваров шуэ: ог 2 юан гинэ шугъяськон кылдытӥз.

— Кема малпаськыса пуконо ӧз луы, — шуэ 2-тӥ курсын дышетскись Павел но. — Кылем арын историез дышетӥм, тодам кылемын али. Но вой-на вакытысь творчестволы сӥзем юанъёс секытэнгес сётскизы.

М. Калашников нимо музейын диктант гожтӥзы на 31 номеро школаысь юнармеецъёс но Удмуртиысь элькун военкоматысь ужасьёс. Контрактъя военной службае калыкез люкась инструктор, старшина Юрий Матвеев верамъя, диктантлы со дасяськиз, азьвыл аръёсысь юанъёслы валэктон утчаса.

— Историез школаын яратӥ, но датаос йырам нокызьы уг кылё. Соин диктантэ сюлмаськыса лыктӥ. Туж тунсыкоесь юанъёс вал, — шуэ Юрий Матвеев. — Тросэз секытэсь ке но, йырез тӥяса, валэктон сётыны луэ вал.

Диктантэз умой гожтон понна Быдӟым война дыръя ортчем ожъёсты, геройёслэсь нимъёссэс, пӧртэм городъёслэсь историзэс, та вакытысь культураез ӟеч тодоно вал. Историез кемалась дышетэм муртлы йыртышсэ кема кормано луиз, дыр. Но диктант бере, «Википедиез» бугыръяса ке но, война вакыт сярысь тодон-валанзэс тросэз узырмытӥзы, дыр. Нош Вормон нунал сярысь ваньмыз акцие пыриськемъёс табере ӟеч-ӟеч тодозы, угось соослы «Правда» газетлэсь 1945-тӥ арын 10-тӥ мае потэм номерезлэсь копиоссэ люкылӥзы.

Баллъёс тодмо луозы сентябрь пумын, соосты учкыны луоз диктантпобеды.рф вотэс бамысь. Вормисьёсты кузьымъёсын пусъёзы, нош вуоно арын абитуриентъёслы диктантэз ӟеч гожтэмзы понна баллъёс ватсаськозы.

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Виктория КРАМОВА