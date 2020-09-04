Маин паймытӥз бигер гимназия?

Удмуртиысь делегация тодматскиз Казаньысь

бигер гимназилэн ужаменыз.

Татьяна Волковалэн архивысьтыз

К. Герд нимо гимназилэн кивалтӥсез Татьяна Волкова Удмуртиысь бигер делегациен ӵош вуылӥз Казаньысь 2 но­меро бигер гимназие. Кыӵе мугъёсын ветлӥзы но мае адӟизы-тодӥзы?

— Татьяна Геннадьевна, кинэн ӵош ветлӥды но мар мугъёсын вуылӥды Казаньысь бигер гимназие?

— Мынам кемалась потэ ни вал тодматскеме мукет республикаосысь йӧскалык гим­назиослэн ужаменызы.

Ма­лы ке шуоно ми одӥг ужез лэсьтӥськом, валамон, пӧр­тэмгес условиосын. Казане вуылӥм Ижысь бигер гимна­зилэн кивалтӥсеныз Гуль­­ча­чак Ахметоваен, Удмуртиысь бигеръёслэн автономизылэн тӧроеныз Рамзия Габбасоваен но Иж город администрациысь дышетонъя управлени­лэн кивалтӥсезлэн воштӥсеныз Ма­рия Пустынцеваен ӵош.

Мыным кылэз дышетон гинэ тунсыко ӧвӧл. Туннэ зол тодыны кулэ нормативно-правовой базаез. Кылсярысь, вань дышетон организациослы одӥг кадь куронъёс пукто Прокуратура, Рособрнадзор. Эшшо мыным тунсыко потэ выль адямиосын тодматскыны, эшъяськыны. Кин тодэ, оло, милям азьланяз огъя проектъёсмы кылдозы.

— Зэм-а верало, бигер гимназиын дышетон

быдэсак анай кылынызы мынэ шуыса?

— Вераны кулэ, Казаньысь 2 номеро гимназия пыре Россиысь 100 устоосыз школаос пӧлы. Татын туж зол педагогъёс ужало. Гимназилэн азьвылэз директорез Камария Хамидуллина (со ӵапак туэ августэ пенсие кошкиз) меӵак шуэ: бигер гимназия тужгес устоез луыны кулэ.

Та гимназиын вань дышетон мынэ бигер кылын гинэ. Со понна учебникъёсты анай кылэ берыкто. Гимназилы дышетӥсьёсты нимысьтыз дасяло Казаньысь федерал университетын. Дышетскон учреждениын ялонъёс, гожтэмъёс — ваньмыз бигер кылын гинэ. Оглом сыӵе омыр отын. Но со дыре ик гимназия туж азинскемын. Котькуд кабинетэ пырон дорын вань интерактивной экран. Отын предметъя юанъёс сётӥсько. Нылпи уроке пыремезлэсь азьло ик юанлы валэктон утча — шонер тодэ ке, бонусъёс бича.

Озьы ик соослэн туж зол вӧлмемын QR-кодъёссы. Туж трос ивор со пусъёс улын ватӥськемын. Нош нылпиослы со туж тунсыко ук.

— Вань-а бигеръёслэн кылэз дышетонъя тунсыко методикаоссы?

— Чылкак выль методикаос ӧвӧл. Дышетон амалъёсъя тросгес ужаны кулэ педагог, уго со методикаез практикае пыртэ. Кивалтӥсь уг быгаты нодъяны: та методикаез тӥ кутэ но ужалэ. Дышетӥсь котькуд амалэз асэстэ быгатонлыкезъя но ас манерезъя.

Тани Казаньысь гимназиын англи кылъя урокын верасько англи сямен гинэ. Мон та амалэн соглаш. Удмурт кыллы но озьы ик дышетыны луэ. Мон ачим озьы карылӥ. Арняяз 3 пол урокъёс нуылӥ. Пиналъёсын вераськылӥ удмурт сямен гинэ. 2 арня ӵоже нылпиос паймем синъёсын шорам дол-дол учкизы. Нош мон пальпотӥсько,

киосыным шонасько,

суредъёс возьматӥсько. 2 ар­­ня улыса, нылпиос валаны кутскизы, мар куре дышетӥсь, мае со возьматэ. Собере каллен дышетӥсь сьӧры кутскизы вераны. Озьы 1 ар куспын нылпи дышетске валаны но ӧжытак удмурт кылын вераськыны.

11 ар тазьы нылпиен вераськид ке, со ӟеч тодоз удмуртсэ но, англи кылэз но.

Та выль методика ӧвӧл, со сярысь трос вераськиськом. Но дышетӥсьёс палэнско та амаллэсь. Уго капчигес выжыны ӟуч кылэ но малпаны, нылпи дышетӥсез ӟуч сямен умойгес вала кадь шуыса. Мынам чакламея, та методикаез мед кутысалзы кылъя ваньмыз дышетӥсьёс — нылпи садын но, начальной школаын но. Соку ужлэн емышъёсыз луозы. Малы ке шуоно 1 мурт гинэ пайда уг вайы, тросгес результатъёс басьтон понна ужан амалэз воштоно. Уго ми шоры учке быдэс республика, кызьы ми ужаломы.

— Азьланезлы кыӵе малпанъёсты? Кытчы вуылыны чакласькоды?

— Мылкыды вань ветлыны Комие но Башкортостанэ. Тунсыко потэ Карелиысь «Карел кыллэн юртэз» огазеяськонлэн ужамез.

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Елена СКВОРЦОВА