Любовь Ганькова. Эшъяськон. Верос

Алнашысь Л. Ганькова.

Кемаласен ни эшъясько кужмо, йӧно тыпы но баблес веськрес кызьпу. Кусыпсы матын ӧвӧл, куар усён вакытъёсы шаян тӧл сьӧры горд но ӵуж куаръёссы вылэ гожтэт гожтыса келяло. Омырын поръясь куаръёс тӧл пельтэмъя пумисько, ваче ӟыгырско, ӵошен лобало, лычсузьымон куспазы лушкемен шыпырто, куддыръя ӵашето, шаугето но чалмытско.

— Тыпы уроме, ойдо ӵош пукомы, ваче син учкыса вераськомы, лулпушкысьтымы кырсьсэ эркын сузяломы. Мӧзми, лэся, тынэсьтыд, тыпые, чутрак адӟеме, куарадэ кылэме потӥз, — вазиськиз эшезлы кызьпу одӥгаз акшан ӝытэ. — Эх, тыпы уром! Мугоры ӟукыртыны, кырыжаны ӧдъяз, тӧл музозь мыкыръя. Уд ке но юаськы, мон верало тыныд, кытысь но кызьы вуэмын тапала. Кин ӵыжы-выжые, кытын уло. Кӧня пол тулысэз-гужемез, толэз-сӥзьылэз пумитай но келяй ас улонам. Мае ке сурай, янгышай ке, тон шонертод. Угось шеректо куаръёсы, ӟугасько малпанъёсы, вайёсам-мугорам вунэтон кугӟаське.

Тон, уроме, азьло кадь ик тузӥ но эрико. Вайёсыд вольытэсь, тазаесь, куаръёсыд чиляло, мугорыд юн но югмыт. Тыкмульы емышед таза но тыро. Кидысэд котырад пушъемын, кыдёке тӧл сьӧры лобӟемез но уно. Син медаз усьы, уроме, синмаськыса учкисько шорад.

Уг ватӥськы, вожъяськисько тыныд, данъяськисько эшлыко кусыпенымы. Нокыӵе лек сильтӧл но йӧзор тонэ погыртыны уз быгатэ, уз но дӥсьтэ. Кылзы, тыпы уроме, улэм-вылэмме, кӧтӝожме. Кин валалоз на монэ? Тон гинэ мынам осконэ. Кӧня пол меда мон тынэсьтыд чик возьыттэк визь-нод но юрттэт курылӥ? Вождэ эн вайы, лыдзэ вунэтӥ, пунэме, дыр, кыли.

Тау тыныд вань ӟечез понна. Тон дышетӥд кайгуэз вормыны, янгышлэсь палэнскыны. Тон тодӥськод, уроме, сямы ӵогыресэн-а, мар-а мынам улонэ тулыс куазь кадь шундыё ӧй вал. Шуныт гужем

чиль-дол пиштӥсь сяська гырлыосыныз ортчыт ӧз куан­дырыты.

Бен, вал одӥг-ог шуныт нуналъёс, тодам вайылӥсько. Я, ӵок ойдо, улонэ туж майбыр ӧй вал, ӧз удалты шуыса, Инмарлэсь вожзэ медам потты. Сыӵе кирос нуыны сӥзиз, вылды, ачиз Инмар. Яке аслам визьмы-а шукыё?

Вал дыръёс, вадесъёс-вакытъёс: вож куаръёсме шунды маялляз, шунтылӥз. Ыркыт тӧл вож куар пушкам ватӥськылӥз. Тӧдьы суйпос вылам уӵыпиос ӵыккетылӥзы. Куажыпилэсь ӵажгетэм куаразэ но кылдӥз кылзыны. Туж ик кема ӧз кыстӥське сыӵе шудо дыръёс. Мон кадь тӧдьы кызьпуос дунне вылын туж трос. Шундылэн шунытэз ваньмызлы тырмоз шат?

Кин ке толалтэ куазен кынмыса куалекъяны вордскемын, дыр. Кин ке — сӥзьыл пужнӥсь зор улын шульыкмыса сылыны…

Туспуктӥз Максим Егоров

Кин но со покчи гужем вискын гинэ но аслыз куандырымон шуд шедьтыны быгатэ. Шудпурыос гужем куазьлэсь сяська мӧльзэ сюпсё, чечызэ нюло, вож ожоын, небыт турын вылын, дун омырын погыллясько. Вань кыр бурдоос соос вадьсын гурен чирдо. Курдыт ӧвӧл кезьыт тӧл соослы: шуныт пала лобӟо. «Куректон» кыл но соослы валантэм.

Нош мон, тыпы уроме, калыклы ӟеч карыны вордскемын. Саюлам егитъёс люкасько, выжыме, ожоме лёгало. Сяська гурыме эмъяськыны, чай парыны бичало, туйме кесяса, лянэс кутало. Чик жалятэк арлы быдэ вож вайёсме вениклы куаӵ-куаӵ корало, я исьнерлы, я пудо сиёнлы тӥяло. Сурсвуме ӟизатон понна еж мугорам корт тул шуккылӥзы. Таре со бервылын лёгмош кылдэмын, котырыз пыктэмын. Гибылёгме (чага), пужейлёгме (нарост), пуртэн лусйыса, вӧлыса октыло. Со яра бервылам кузьыли-нумыр, вожтэй тубе но мугор пушме поръя, сюпсе. Кыжмем мугоры гижлозе. Сулэ сисьмыса усьылэ, мугоры гольык кыле. Лулсэры лябӟе, куаръёсы шыгырско, куарсало. Отчы уг ни зумылы ӵук шунды, чупамез но уг поты ни.

Куасьмем вай­ёсы уг ни витё тулысэз. Шерык-турык кылем ӵужектэм куаръёсме лек тӧл капчиен ишкалтэ но шудыса бергатэмез бере палэнэ сэрпалтэ. Шобреттэк кылем выжыме кынтэ кезьыт тол.

Пумитъяськыны уг тырмы ӟигары. Сӧсыр кыли, тыпы уром, вань чебере быриз кадь потэ. Таре ни возьмасько: сильтӧл-а погыртоз, кислэс пулы-а вандылозы. Вождэ эн вайы, тыпы уром, ӝожмыт гурме нёръясько шуыса. Куддыр сулеп кадь луисько, висё мугор яраосы. Вань улон дауре толыктэм ортчиз кадь потэ. Сыӵе дыръя асме ачим адӟонтэм карисько. Выжыысеным кутскыса, йыртышкозям вайёсме йырйисько.

Тыпы уроме, марысь-мар ке, эн вунэты монэ. Ваньмыз понна тау тыныд, тыпы уром! Тон котьку вал артэ, валад монэ. Гумыред кузь тынад, мыным кылдэм вакчи сюрес. Ваньзэ верай, тыпы уром, йыбырттӥсько мон кускозям, тон вал зэмос матысь эше мынам…

* * *

Чигиськиз, тӥяськиз мугорыз кызьпулэн, зор-котэз, лек тӧлэз, кезьытэз чидатэк. Уртэз (лул), бус луыса, инбаме ӝутӥськиз. Пыкмем но сисьмем мугорыз пень сюйлы пӧрмытскиз.

— Тыпы уроме, таяз дуннеын пужнӥсь сӥзьыл зор лякытгес, тол шунытгес, сильтӧл сабырлы но шыпыт. Кайгу но татын тыбыре ныпъямон, пельпуме ӝутымон. Угось вань уродэз, секытэз сьӧлыке кылемын музъем вылэ. Мон оскисько, тыпы уроме, аръёс ортчыса, кызьпу мырк котырам, бусы шорысь нёжалэ, гурезь бамалэ, ӝужалоз ай ӵыжак-выль кызьпу арама. Тон сое одно ик адӟод, мон оскисько, шӧдӥсько. Вылӥысен мон котьмае адӟисько, котькинэ кылӥсько. Татын эркын, номыр кулэ ӧвӧл, кулэяськон улэ музъем вылын. Чылкыт чагыр буёлэн эмъясько сюлэм яраме. Лулме лӥято нӧкырес, шукыё тӧдьы бус пилемъёс.

Та паймымон дуннеын ог-огзэс нокин нырк уг кары, уг куйдыры, уг куйла. Вӧсь карон, кыл нуллон но ӧвӧл. Дэриен но шумен лулпушкез нокин уг нашта. Татын ваньмыз чылкыт. Кыр нюлэс пушкысь лёгамтэ, йӧтылымтэ сяська кушын кадь татын чечы зын лӧсъяське. Сурсвуэ вӧсям ву кадь чылкыт.

Сяськаос чеберлэсь но чебер, синэз мальдыто, шундыя чиляло. Юг нуналэз пеймыт уен ачиз Инмар пӧртмаськыса вошъя. Инбамлэн буёлэз зангари кадь чагыр, унябей кадь ӵужмыт, легезьпусяська кадь гордалэс но луэ. Дун-сьӧлыктэм уртъёс сузьйылэмын инбукое (вуюись), сизьым турлы буёлъёс пӧлы. Уртъёс зарни кобыенызы сизьым ошмес йыр йылысь дун ву омыръяло. Инбуко вылын пукыны — бадӟым дан. Со зарни кобыысь вӧсь вуэн мугорме сузяса пылато мон. Сяська уктоез (мӧль) йыр вылам пазяса, йырсиме жильыё-жильыё бинё, ӟугырто но тон понна, тыпые, вӧсь кылъёс вераса, кырӟало. Тӧдьысяська бурдъёсты огинэ люкаса, кылбуран пӧросме (быгатонлык, талант) тыныд кузьмало. Тон эн потты вож­дэ, тыпы уроме, одӥг-ог вазь ӵукна, вай вылад пуксьыса, гӧгӧрсин (дыдык) куараен гуккетыса сайкатӥ ке…

* * *

Эшъяськон. Кӧня пӧртэм пумо луэ эшъяськон? Эшъяськыны луэ, одӥг гуртын будыку, школаын, институтын дышетскыку, уж дурын, сюрес вылын, пытсэт сьӧрын, армиын, ожын… Али Интернетысь но эш шедьтыны луэ.

Эшъяськонлэн даурез кузь но, вакчи но. Мар карод: дыр жалясьтэм, ваньзэ воштэ, мылкыд но лапка, яратон но шупа.

Аръёс ортчемъя, арлыд будэмъя егит вакытэ эшъяськем эшъёслэн малпанъёссы, улон шоры учконъёссы, куд-ог сям-йылолъёссы чылкак воштӥсько, тынадэныз уг ни тупало. Эшъёс куспын валан быре ке, эшъяськон гозы сэраське яке воксё чигиське. Кусыпъёс йӧӟекто, шуныт кыл шедьтыны уг луы ни.

Эш шуон витьымтэ шорысь огшоры верам кыл борды гудӟиськыны кутске, мар ке вогзэ, лексэ утча. Сыӵе дыръя ымез мултэс усьям уг поты ни, пумиськыку палэнэ кожем потэ. Зэмзэ ке верано, эшъяськонлэсь кулэлыксэ котькин ас сяменыз вала. Ӵем дыръя эшъясько огкадь сямо, маин ке огеныз тунсыкъяськись адямиос. Эшъясько чорыгасьёс, крезьгурчиос, кылбурчиос, огкадь ваньбуро, тыро-буро улӥсь семьяос. Начар улӥсьёсты узыръёс пӧлазы уг пырто: нырккес, улӥгес каро. Мар ке курыса, ёртозы кожало-а яке ог ӝӧк сьӧрын пукыны юрдо? Валамон ини, юись, кадыртэм адями данлыко, йӧно муртъёслы ноку эш уз луы. Ӟучъёс шуэмъя: «Гусь свинье не товарищ».

Эшъясько огкадь кайгу-куректон пыр потэм адямиос, калык пӧлын данзы шоры учкытэк. Эшъяськон мылкыд ваньмызлы Инмарен сётэмын ӧвӧл. Та сям лул-сюлэм пушкы пыдло каръяське но мӧйымытозь улэ. Эшъяськонэз ярато капчи мылкыдо, шырыт, лякыт, шулдыр адямиос.

Эшлыко гердэз вожъяськон сыномытэ, сисьтэ. Шерысь дыръя огкадь ӧнерен ужасьёс эшъясько ог-огзылэсь мар ке умойлы, вылезлы тодонлык басьтон понна. Вордскем интызылэсь палэнын улӥсьёсты эшъяськытэ но герӟа вордӥськем музъемзылэсь, кылзылэсь мӧзмон.

Но куддыръя эшъяськон луэ палдурес. Амало но куймыр сямо адямиос эшсылэсь пайда поттон утчало, юрттэмзэ возьмало, вань умойзэ, ӟечсэ кайпалтыны тыршо. Пунэмзэ сётыны тодазы ик ӧвӧл. Сыӵе эш аслыз кулэ мугзэ пыриськыса-нюлӥськыса, сик­таса-поръяса тодыны, кыс­­­кыны быгатэ. Бератаз, эшезлэн йыр вылтӥз лёгиськыса, вылӥе тубе. Ӵем дыръя эшъяськон кусыпез уретэ вормытъяськон, вылтӥяськон сям, ужын вылӥегес шедён. Паймонэз ӧвӧл: эшъёс пӧлын эшъёс вань, сюлэм чигисез но вань, Иуда Искариот выллем лулзэ дьяволлы вузасез но вань.

Эшъяськон кылдэ малпамтэ шорысь, котькыӵе арлыдын. Но мӧйымыса выль эшъёс шедьтыны шуггес луэ.

Зэмос эшъёс ӧжыт луо. Соос ог-огзылэсь визь-нод, кужым, азинлык, быгатонлык басьто. Сыӵе эшъёслэн улон, политика ласянь малпанъёссы тупало, тодон-валанзы, вераськон манерзы огпорма. Соос кыктоос кадь, — ог-огзылэсь номырзэс уз ватэ. Куспазы споръяськозы, эчешозы, куатаськозы, но выльысь огкыл шедьтозы.

Эш — со сыӵе мурт, кин тынэсьтыд сьӧлыкъёстэ, янгышъёстэ, лушкем шекъёстэ одӥгтэм нымыляк тодэ. Тодэ ке но, тонэ ноку уз вуза, уз тэгыздыры, калык вылтӥ кыл нуллыса, данатыса уз ветлы. Со тыныд мудрон, кулэ визь-нод сётоз, шугъяськыкуд — юрттоз, палад пыроз, янгышакуд — дурбасьтоз, усьыкуд — кизэ сётоз. Эшъяськонын тужгес дуноез — ог-огедлы лул-сюлэмдэ пӧяськытэк усьтон, оскон. Эшъяськон — синучкон выллем: астэ но эштэ адӟиськод. Зэмос эш тынад вормонъёсыдлы, сӥлы каремзылы ноку уз вожъяськы — тонэн ӵош шумпотоз, данъяськоз.

Эшлыкез тросэз утчало, но ваньмыз уг шедьто. Куд-огезлэн эшез ноку уз луы. Со шып, ас кайтаяз оген улонэз яратэ. Кинлэн ке эшез — Инмар, кинлэн ке — Интернет. Кужмо, узыр, быгачи, ӟудонэз валасьтэм адямиослы эшласькон кулэ но ӧвӧл. Соос нокинлы уг оско. Соослэн тодмооссы туж трос, но зэмос эшсы ӧвӧл.

Эшъяськыны эшъяськы, но ваньмызлы эн оскы — шуо удмуртъёс. Мурт сюлэмез тодыны уг луы, отын пеймыт. Эшъёслэн но тамак калтазы но уксё пуйызы нимаз. Огезлэн кисыез мур, мукетызлэн — лазег. Огез — чурыт куртчем: дас копейказэ жалялоз. Мукетыз — шырыт: ӝыны копейказэ шори люкоз. Ӟеч сямо, лякыт сюлэмо эш — со визь пуйы но шуд.