«Лудорвай» музейын усьтӥськиз бесерманъёслы сӥзем адӟытон
Related Articles
«Лудорвай» музейын усьтӥськиз бесерманъёслы сӥзем адӟытон (0+).
«Бесермяне. Возрождённая красота» выставкаын люкамын этнографической экспедициосысь ваем дӥсь, юрт котыр, туспуктэмъёс. Адӟытонэз дасяны юрттӥзы бесерманъёслэсь культуразэс утись но калык киужъёссэс азинтӥсь мукет учреждениос но: Балезиноысь киужъёсъя юрт, Глазовысь шаертодонъя музей, Юкаменскысь но Ярысь киужъёсъя центръёс. Татысь кибашлыос, бесерманъёслэсь вашкала сям-йылолъёссэс улӟытыса, выль киужъёс лэсьяло. Соос но выставкае поттэмын.
Адӟытон усьтӥськиз 19-тӥ сентябре «Воршуд» фестиваль улсын. Концерт сётӥзы Марий Элысь, Коми Элькунысь но мукет улосъёсысь егитъёслэн коллективъёссы.
Нялтас вераса, туэ октябрьлэн пумаз «Лудорвайын»
усьтӥськоз бесерманъёслы сӥзем усадьба.
Виктория Крамова
Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.Write a comment