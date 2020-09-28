Адӟытон усьтӥськиз 19-тӥ сентябре «Воршуд» фестиваль улсын.

Туспуктӥз Мария Векшина

«Лудорвай» музейын усьтӥськиз бесерманъёслы сӥзем адӟытон (0+).

«Бесермяне. Возрождённая красота» выставкаын люкамын этнографической экспедициосысь ваем дӥсь, юрт котыр, туспуктэмъёс. Адӟытонэз дасяны юрттӥзы бесерманъёслэсь культуразэс утись но калык киужъёссэс азинтӥсь мукет учреждениос но: Балезиноысь киужъёсъя юрт, Глазовысь шаертодонъя музей, Юкаменскысь но Ярысь киужъёсъя центръёс. Татысь кибашлыос, бесерманъёслэсь вашкала сям-йылолъёссэс улӟытыса, выль киужъёс лэсьяло. Соос но выставкае поттэмын.

Адӟытон усьтӥськиз 19-тӥ сентябре «Воршуд» фестиваль улсын. Концерт сётӥзы Марий Элысь, Коми Элькунысь но мукет улосъёсысь егитъёслэн коллективъёссы.

Нялтас вераса, туэ октяб­рьлэн пумаз «Лудорвайын»

усьтӥськоз бесерманъёслы сӥзем усадьба.

Виктория Крамова