«Лудорвай» музейын усьтӥськиз бесерманъёслы сӥзем адӟытон

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 28 сентября, 2020 10:57

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Адӟытон усьтӥськиз 19-тӥ сентябре «Воршуд» фестиваль улсын.
Туспуктӥз Мария Векшина

«Лудорвай» музейын усьтӥськиз бесерманъёслы сӥзем адӟытон (0+).

«Бесермяне. Возрождённая красота» выставкаын люкамын этнографической экспедициосысь ваем дӥсь, юрт котыр, туспуктэмъёс. Адӟытонэз дасяны юрттӥзы бесерманъёслэсь культуразэс утись но калык киужъёссэс азинтӥсь мукет учреждениос но: Балезиноысь киужъёсъя юрт, Глазовысь шаертодонъя музей, Юкаменскысь но Ярысь киужъёсъя центръёс. Татысь кибашлыос, бесерманъёслэсь вашкала сям-йылолъёссэс улӟытыса, выль киужъёс лэсьяло. Соос но выставкае поттэмын.

Адӟытон усьтӥськиз 19-тӥ сентябре «Воршуд» фестиваль улсын. Концерт сётӥзы Марий Элысь, Коми Элькунысь но мукет улосъёсысь егитъёслэн коллективъёссы.

Нялтас вераса, туэ октяб­рьлэн пумаз «Лудорвайын»
усьтӥськоз бесерманъёслы сӥзем усадьба.

Виктория Крамова

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 28 сентября, 2020 10:57
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