Кыӵе ужрадъёс ортчытъяны чакла Татарстанысь удмуртъёслэн автономизы?
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Татарстанысь удмуртъёслэн автономизы пӧртэм ужрадъёс ортчытыны чакла.
Набережные Челны городын 20-тӥ сентябре 6-тӥзэ ортчоз фин-угор фестиваль. Отчы пыриськозы Россилэн пӧртэм улосъёсысьтыз фин-угор выжыысь калыкъёс, калык эктонъя но кырӟанъя коллективъёс.
— Туэ дышетскон арез мытӥськомы выль конкурсэн, — азьланьтэ автономилэн кивалтӥсезлэн воштӥсез Марина Иванова. — Отчы пыриськыны быгатозы республикаысьтымы удмурт нылпи садъёсысь воспитательёс. Та вакытэ республикаямы ужало 13 удмурт садъёс, удмурт кыллы ватсаса дышетон радъямын уно мукетъёсаз но.
Татарстанысь удмуртъёс понна мукетыз шумпотымон ивор — Кукмор ёросысь Кумор гуртын усьтӥськоз удмурт нылпи сад. Вужез кӧня ке ар талэсь азьло ӝуаз. Гуртоос выльзэ ӝутыны куризы. Кукмор ёрослэн йырыз Сергей Дмитриев элькун тӧро доры но вуылӥз та ужпумъя. Озьы нылпи садысь ужасьёс огдырлы мукет гуртысь садэ выжтэмын вал. Нош табере соос ужаны кутскозы гуртысьтызы выль нылпи садын.
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Елена Тугашова
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