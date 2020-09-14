Кыӵе ужрадъёс ортчытъяло Башкириысь удмуртъёс?

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 14 сентября, 2020 13:30
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Башкириысь удмуртъёс сугон пунон сярысь ролик дасязы.
Туспуктэм Ирина Самигуловалэн архивысьтыз

Башкортостанысь удмуртъёслэн историяя но культурая центрзы пандемиен йырин троссэ ужрадъёссэ берлолы кельтоно луиз.

— Трос калыко ужрадъёсты ӧм ортчытъялэ ни март толэзьысен. Ярам, улонмес тунсыко карыны юрттӥз Интернет, — шуэ Башкортостанысь удмуртъёслэн историяя но культурая центрысьтызы специалист Ирина Самигулова.

Удмурт центрысь специалистъёс социальной сетьёсы нунал куспын олокӧня видеороликъёссэс пуктылӥзы.

Ӟеч сямлы пыӵаз вал ни «Шунды» огазеяськонлэсь «Усточикар» лагерьзэ Башкортостанын радъян. Но туэ огкылэ вуэмын сое вуоно арлы выжтыны. Нылпиослэсь мылкыдзэс ӝутон вылысь дасямы «Усточикарлы» сӥзем видеоролик. Отын возьматӥмы азьвыл аръёсы ортчем сменаосысь тужгес тунсыко видеосуредъёсты.

Туала егитъёс ужез тодытэкгес будо ни. Шуом, уг быгато ни сугон пуныны, кызьпу веник керттыны. Талы сӥзем мастер-классъёс дасямы: та ужъёслы егитъёсты дышето Татышлы ёросысь Выль Татышлы черкогуртысь удмурт дӥсен пӧрмытскем арлыдо нылкышноос. Эсьмаса, гордкушманэн нянь пыжонэз но возьматӥмы. Мунё вурыны но дышетӥмы.

Нош Вуж Калмияр черкогуртысь библиотекаын ужасьёс радъязы поэзилы сӥзем флешмоб. Пиналэз но, мӧйыез но удмурт кылбур лыдӟемзэс видеое пуктӥзы, вотэсын вӧлмытӥзы.

Елена Тугашова

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 14 сентября, 2020 13:30
TAGS: Башкириысь удмуртъёсвашкаласям-йылолъёсудмуртлык
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