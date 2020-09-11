Кыӵе воштӥськонъёс вуизы школае?

Выль дышетскон арлэн тужгес шӧдскымон выльдӥськонъёсыз — нылпиослэсь тазалыксэс сак чаклан но покчи классъёсты дунтэк сюдон. Кызьы та ужпумъёсты быдэсъяло Дэри ёросын? Тае эскерыны вуылӥзы дышетонъя но наукая министр Светлана Болотникова, Удмуртиысь Анай-атайёслэн комитетсылэн кивалтӥсез Дмитрий Выдрин, районысь дышетонъя управлениын ужасьёс.

Дэри ёросысь Юськи школаысь пиналъёслы сиён кельше.

Туспуктӥз Елена Скворцова.

Сиён уг куштӥськы

Дэри ёросысь Совхозной школаын но нылпи садын 379 пинал тодон-валан люка. Татчы дышетскыны ветло котыр гуртъёсысь 100 пала пиналъёс. Выль куронъёсты чакласа, школае пырисьёслэсь котькуд ӵукна температуразэс чаклало. Со понна татчы вуттэмын температураез палэнысен мертась 11 термометр. Вахтаын ужасьёслы вошъяськыса, пиналъёслэсь тазалыксэс чакланы юрттӥсько дышетӥсьёс. Со понна нимысьтыз график кылдытэмын.

Омырысь бактериосты быдтыны юртто рециркуляторъёс. Соос но школае тырмыт вуизы. Та приборъёсты пуктӥзы пырон пала, столовое. Озьы ик адскымон интыосын — дезинфекция суретъёс.

— Дышетскон арез туж витим, соин пиналъёсты висёнъёслэсь утем потэ. Котькудзэ сак чакласьком. Висись пинал вуиз ке, ӧтёно луоз солэсь мумы-бубызэ, келяломы гуртысь фельдшер доры. Ярам, татчыозь сыӵе учыръёсмы ӧй вал на, — югдурез ивортӥз школалэн кивалтӥсез Ольга Зорина.

Выльдӥськонъёс пыризы столовое но. Табере татын ужасьёс ваньзы ик маскаен-перчаткиен пӧрмытскемын. 80 муртлы чаклам столовойын огдыре 40 пиналэз гинэ сюдыны быгато — пӧртэм классъёсысь пиналъёс медаз пумиське шуыса.

Выль дышетскон аре покчи классъёсысь вань пиналъёс кӧтсэс дунтэк тыро. Асьме республикаын нуназеянлэн дуныз 60 манет тыр усе. Со сяна, 1-тӥ-4-тӥ классъёсысь тэшкылиос ӵукна но дунтэк сисько: гурт школаосын йӧлын ӝукен сюдо, городъёсын йӧл борды печення-преник сёто.

Совхозной школаысь столовой вӧзысь борддорын меню ошемын. Понедельнике нуназе пиналъёслы сётӥзы кубистаен салат, кӧжыен шыд, сьӧдчабеен ӝук, котлет, 2 юдэс нянь но компот. Пиналъёслы дасям сиёнэз веръязы эскерисьёс но.

Покчи классысь пиналъёслы чаклам комплекс.

Туспуктӥз Елена Скворцова.

— Трос ӧвӧл-а та покчи пинал понна? Сиёнды уг-а куштӥськы? Уката ик ӵукна пиналъёс ӝук сиё, — тунсыкъяське столовойын ужасьёслэсь Светлана Болотникова.

— Порциос СанПиН-ысь куронъёсъя чакламын. Ваньзэ сиё, нош бадӟымъёсызгес ватсаны куро на, — валэкто пӧрасьёс.

Совхозной школаысь начальной классъёсы ветлӥсь 124 пиналъёс но трос нылпиё семьяосысь 57 дышетскисьёс кӧтсэс дунтэк тыро.

Городысь — гуртэ

Юськи школаысь потӥсь Вадим Тронин ӧз но малпа, та нуналэ солэн ма сиемез сярысь мурт адямиос юалляськозы шуыса.

— Шыд, чорыген котлет сии, яблок сётъязы, — мар сиемзэ тодаз вае 1-тӥ классын дышетскись пияш.

— Туж умой сюдо. Вадим нырысетӥ нунал дышетскемзы бере бертӥз но шуэ: таӵе ческыт нокытын но ӧй на сиськы вал. Ӵукна дорын кӧтсэ уг тыры, школаын ӝук сиё, — маде пизэ пумитаны лыктэм анай Татьяна Тронина.

Нылкышно верамъя, семьязы Юськи вӧзысь выль микрорайонын корка пуктӥз, соин валче городысь гуртэ улыны кариськизы.

Табере 90 муртлы чаклам школаын 170 дышетскисез. Со сяна, дышетон юрт бордын вань на 3 группаен нылпи сад. Татын 36 муртлы инты чакламын вал, нош тэшкылиос 85 кузя тэрытӥськоно луо.

Школалэн директорез Валерий Горлов верамъя, 2008-тӥ арын выль школа пуктыкузы, татын 9 классозь гинэ дышетыны чаклазы. Табере нылпиос арысь аре йыло. Туэ школа шор ёзо (средней) луиз ни, пиналъёс 10-тӥ классэ кыльыны мылкыд каризы. Нош классъёс пичиесь — соос 10-12 муртлы гинэ чакламын вал. Соин 170 пиналэз дышетон понна 2 смена радъязы.

— Ӵукна пиналъёсты 2 ӧсъёстӥ пыртӥськом. Температуразэс палэнысен чакласьком. Татын милям дышетӥсьёс графикъя дежурство нуо. 45 нылпи, соос пӧлысь 23-ез покчиос, тодон-валан люкало 2-тӥ сменаын. Ярам, палэнысь ветлӥсьёсмы милям 3 кузя гинэ, — вера Валерий Васильевич.

Выль куронъёсты чакласа, котькуд класс табере аслаз кабинетаз пуке. Звонок уг сётъяло. Котькудӥз класс аслаз графикезъя дышетске. Переменаос дыръя дышетӥсьёс нылпиосты школа азбаре потыны лэзё, со вискын классэз тӧлато.

Школаын 2 рециркулятор борддоре ошемын – 1-ез пырон дорын, мукетыз — столовойын. Эшшо 3 рециркуляторез интыысь-интые вошъяны луэ. Соосты кулэ луэмзыя ужато спортзалын, физикая, химияя но информатикая кабинетъёсын.

Юськи школаын сиёнэз веръязы эскерисьёс.

Туспуктӥз Елена Скворцова.

Покчи классъёсы ветлӥсь 86 нылпиос дунтэк сисько. Мумы-бубыос талы шумпото, сиён пумысен ӝожтӥськонъёс уг луо, пусъе директор.

Ижысь вуэм эскерисьёс таяз столовойын но сиёнэз веръязы. Ӝӧк сьӧрын пукись пиналъёс тодмотэм апай-агайёслэсь возьдаськыса ӧз улэ, шатыр поттыса, тэркыоссэс бушатъязы.



Елена Васютова, Дэри ёросысь Совхозной гуртын улӥсь

Елена Васютова, Дэри ёросысь Совхозной гуртын улӥсь:

— Аня нылы Совхозной школае ветлэ, туэ 4-тӥ классэ мынӥз. Воштӥськонъёс пӧлысь тужгес шӧдскымонэз: нылы вазьгес султоно луэ. Малы ке шуоно дышетӥсь пиналъёсты пумита ни 7 час 40 минутэ, ваньзылэсь температуразэс чакла. Урокъёс 8 часын кутско.

Туж шумпотӥсько, туэ покчи классъёс дунтэк сисько шуыса. Кылсярысь, кылем арын толэзьлы быдэ 1 сюрс 200 манет мында тыриськом вал нуназеямзы понна. Столовойын пӧрамзы нылылы туж кельше, ваньзэ сие, уг тэргаськы.

Удмуртиысь Анай-атайёслэн комитетсылэн кивалтӥсез Дмитрий Выдрин

Удмуртиысь Анай-атайёслэн комитетсылэн кивалтӥсез Дмитрий Выдрин:

— Школаосты эскерыны кутским 1-тӥ сентябрьысен. Малпасько, 1 толэзь куспын та уж уз быры. Ортчимы ни городысь куд-ог школаостӥ. Вуомы нылпи садъёсы но. Школаослэн директоръёссылы но столовойёслэн кивалтӥсьёссылы шара вазиськисько: ортчиз сыӵе вакыт, куке пиналъёсты сюдон шоры чиньы пыртӥ учкизы. Мумы-бубыослэсь вазиськонъёссэс одно ик чакласьком. Эскерыны потӥськом ке, сьӧрамы ӧтиськом ӝожтӥськись анай-атайёсты но, нош школае, соку-соку лыктом шуыса, ноку ум ивортӥське.

Елена Скворцова