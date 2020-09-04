Кызьы шутэтсконо таяз арняе?

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 4 сентября, 2020 16:44
Warning: A non-numeric value encountered in /home/users/u/udmdunne/domains/udmdunne.ru/wp-content/themes/allegro-theme/functions/other.php on line 93
Updated

Related Articles

Воткаысь «Юбилейный» культурая дворец

3-тӥ-13-тӥ куарусёнэ — «Юбилейный» дворецысь творческой коллективъёсын, соослэн кивалтӥсьёсынызы пумиськонъёс. 10-тӥ числое ортчозы «Тюрагай» удмурт калык ансамблен (кивалтӥсез Сергей Трофимов) но егитъёслэн «Кизилиос» ансамбленызы (кивалтӥсез Евгений Перевозчиков) пумиськонъёс. Кутсконэз 18 часын. 18+

Можгалась Шор площадь

5-тӥ куарусёнэ — кибашлыослы сӥзем «Удмуртия мастеровая» ёроскуспо фестиваль: адӟытон, вуз карон, мастер-классъёс. Кутсконэз 11 часын. 0+

Ижкарысь Шор площадь

4-тӥ-6-тӥ куарусёнэ — «Лыдӟиськы, Ижкар!» фестиваль: Москваысь, Санкт-Петербургысь, Удмуртиысь издательствоослэн книгаосынызы вуз карон, гожъяськисьёсын пумиськонъёс. Программаез тодыны луэ «ВКонтакте» вотэс бамысь: vk.com/chitaiizhevsk. 0+

Филармония

5-тӥ куарусёнэ — «Чайковский — детям» концерт. Кутсконэз 14 часын но 16 часын. 0+

Сарапулысь Радиозаводлэн культурая дворецез

7-тӥ куарусёнэ — «Калевала» концерт. Ян Сибелиуслэсь крезьгурзэ шудэ Удмуртиысь кун симфонической оркестр. 0+

Ярысь «ЯРсКАЯ» шутэтскон база

12-тӥ куарусёнэ — «Губи дыр Ярын» фестиваль: губилэсь пӧраськемъёсты веръян, концерт, «Кужмо пиос» вожвылъяськон. Кутсконэз 11 часын. 0+

Пичи Пургалась культурая юрт

18-тӥ куарусёнозь — «Удмурт гурт Stand Up» ужрадэ пыриськыны мылкыд карисьёсты быръён. 18+

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 4 сентября, 2020 16:44 Updated
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment


Warning: Illegal string offset 'rules' in /home/users/u/udmdunne/domains/udmdunne.ru/wp-content/themes/allegro-theme/functions/filters.php on line 188
<