Кызьы шутэтсконо таяз арняе?
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Воткаысь «Юбилейный» культурая дворец
3-тӥ-13-тӥ куарусёнэ — «Юбилейный» дворецысь творческой коллективъёсын, соослэн кивалтӥсьёсынызы пумиськонъёс. 10-тӥ числое ортчозы «Тюрагай» удмурт калык ансамблен (кивалтӥсез Сергей Трофимов) но егитъёслэн «Кизилиос» ансамбленызы (кивалтӥсез Евгений Перевозчиков) пумиськонъёс. Кутсконэз 18 часын. 18+
Можгалась Шор площадь
5-тӥ куарусёнэ — кибашлыослы сӥзем «Удмуртия мастеровая» ёроскуспо фестиваль: адӟытон, вуз карон, мастер-классъёс. Кутсконэз 11 часын. 0+
Ижкарысь Шор площадь
4-тӥ-6-тӥ куарусёнэ — «Лыдӟиськы, Ижкар!» фестиваль: Москваысь, Санкт-Петербургысь, Удмуртиысь издательствоослэн книгаосынызы вуз карон, гожъяськисьёсын пумиськонъёс. Программаез тодыны луэ «ВКонтакте» вотэс бамысь: vk.com/chitaiizhevsk. 0+
Филармония
5-тӥ куарусёнэ — «Чайковский — детям» концерт. Кутсконэз 14 часын но 16 часын. 0+
Сарапулысь Радиозаводлэн культурая дворецез
7-тӥ куарусёнэ — «Калевала» концерт. Ян Сибелиуслэсь крезьгурзэ шудэ Удмуртиысь кун симфонической оркестр. 0+
Ярысь «ЯРсКАЯ» шутэтскон база
12-тӥ куарусёнэ — «Губи дыр Ярын» фестиваль: губилэсь пӧраськемъёсты веръян, концерт, «Кужмо пиос» вожвылъяськон. Кутсконэз 11 часын. 0+
Пичи Пургалась культурая юрт
18-тӥ куарусёнозь — «Удмурт гурт Stand Up» ужрадэ пыриськыны мылкыд карисьёсты быръён. 18+
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