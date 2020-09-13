Кызьы мынэ куара сётон?

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 13 сентября, 2020 19:36
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Быръёнъёс умой ортчо. 18 часлы куара сётонын катэз тӥясь шекъёс шараямын ӧвӧл. ЦИКе вуись вазиськонъёс но ӝожтӥськонъёс ваньмыз пыр-поч эскерисько. Та сярысь ивортӥз Удмуртиысь ЦИК-лэ кивалтӥсез Виктор Кушко. 

Туспуктэм: Удмуртиысь Общественной палаталэн "ВК" бамысьтыз
Куара сётонын катэз тӥясь шекъёс шараямын ӧвӧл.
Туспуктэм: Удмуртиысь Общественной палаталэн «ВК» бамысьтыз

Быръёнъёслэсь ортчемзэс чаклало 1 сюрс 178 палэнысен учкисьёс. Кызьы пусйиз шаерысьтымы Общественной палаталэн ёзчиез Ольга Лихачева, наблюдательёс пӧлын туж трос егит муртъёс. Соос шумпотыса юрттӥсько быръёнъёсын ужасьёслы. 

Ваньмаз 496 участокъёсын югдурез чаклало 1 сюрслэсь ятыр полицейскойёс.

Вераны кулэ, пандемиен йырин участокъёсын ваньмаз сямен сыло дезсредствоос, кулэ дыръя люкыло маскаос. Калыклы номырлэсь кышканэз.

Сергей Захаров

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 13 сентября, 2020 19:36
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