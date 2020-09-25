Кошкозы-а школаос дистанционной амалэн ужанэ?

Министр Светлана Болотникова верамъя, али трос анай-атайёс асьсэос куро нылпизэс дистанционной амалэ выжтыны.

Туспуктэм: udmurt.ru

— Удмуртиысь школаосты дистанционной амалэн дышетонэ выжтыны мугъёс ӧвӧл. Зэм, 1-тӥ сентябрьысен республикаын коронавирусэн висисьёслэн лыдзы будэ. Толэзь кутсконын черламъёс 38 кузя вал ке, табере лыдпус 80-лэсь ортче. Висён золгес вӧлмемын 65 ареслэсь бадӟым адямиос пӧлын. Черламъёс пӧлысь 45 процентэз — арлыдо муртъёс. Нош нылпиосты 2 арня чакласа, тазьы вераны луэ: та дырлы вань пиналъёс пӧлысь ог 2 процентэз гинэ ОРВИ-ен черламын, — вераз Михаил Трофимов.

Али аляло кынман висёнъёс. Классысь яке нылпи садысь группаысь 20 процентэз нылпиос черламын ке, пиналъёсты карантинэ лэзё. Нош 30 процентэз дышетскисьёс висьыны усизы ке, ворсано луоз быдэс школаез яке садэз.

Та дырлы ворсамын Ярысь школа гинэ — татын висьыны усизы столовойын ужасьёс. Но 1-тӥ классэ ветлӥсь пиналъёслы нуналлы быдэ 2 урок радъяське, мукетъёсыз понна консультациос ортчо.

Озьы ик шаерысьтымы нылпи садъёсысь 32 группаос карантинэ ворсамын. Со сяна, школаысь 453 классъёс. Тросэз пиналъёс ОРВИ-ен черламын. Эшшо 16 класс ворсамын — татын дышетскись куд-ог нылпиослэн семьяязы коронавирус шараямын (лыдпусъёс 22-тӥ сентябрьлы).

Министр Светлана Болотникова верамъя, али трос анай-атайёс асьсэос куро нылпизэс дистанционной амалэ выжтыны. Татын валантэмъёс кылдо, малы ке шуоно Россиын кутэм законъёсъя вань 2 амалэн дышетон (форма обучения): школаын но дорын. Дорын (домашнее обучение) дышетскыны луэ, нылпилэн тазалыкез ляб луэмен таӵе курон пуктэ ке эмъясь. Нош дистанционной дышетскон — со технология гинэ.

Мумы-бубыосты сюлмаськытэ мукетыз но: малы пиналъёсты арняяз 1-2 нуналлы доразы дышетскыны косо?

— Таиз амал очно-заочной нимаське, сое бадӟым школаосын арняяз 1-2 пол куто. Уго ужез выль сямен радъямен валче котькуд класслы нимысьтыз расписание кылдытэмын, нылпиос коридорын, столовойын медаз пумиськылэ, ог-огзылы висён медаз пала шуыса. Доразы дышетскон дыръя нылпиослы азьло ик задание сётэмын луэ, соос дырзэс тэк уг быдто, — пусйиз министр.

Роспотребнадзор выль курон пуктэ дышетӥсь азе. Школаосын урокъёс вискын педагогъёс маскаен ветлыны кулэ, занятиосын — маскатэк. Нылпиос ас мылкыдзыя быгато маскаен пукыны. Нош колледжъёсын, техникумъёсын но вузъёсын маскаен ветлыны кулэ ваньмыз: студентъёс но, педагогъёс но.

Светлана Болотникова пусйиз: маскаосты но дезинфекция ортчытон суретъёсты басьтыны но визьнодасьёслы люкылыны кулэ дышетон организация.

Алёна Ионина