Киын ӧвӧл — лулын. Римма Лаптевалы- 65 арес

Кытысь кужым басьтэ писатель?

Р. Игнатьевалэн вань улонэз гожъяськонлы сӥземын.

Туспуктӥз Владимир Беломорских.



Котькуд адямилэн аслаз сюресэз, аслаз вӧсез но шудэз. Римма Игнатьева (Лаптева) тае тужгес зол шӧдэ. Мыло-кыдо, шаплы нылкышно азьын та дуннеысь трос ӧсъёс усьтӥськыны кулэ вал, дыр. Но озьы луиз: быдэс улонзэ со нюръяське… аслэсьтыз ӧссэ усьтон, зэмос улон понна.

Витёнтэм шуккет

Мынам ӝӧк вылам али гинэ потэм книга — 590 бамъем «Игнаш сайкемын» роман. Та роман киын гожтэмын шуыны уг луы. Автор сое, котькуд буквазэ карандашен кокаса, печатлан машинкаен бичаз. Угось аслаз киыз, чиньыосыз кемалась уг кылзӥсько ни. Векчи мугораз каръяськем висён быгытъёсызлы, сэръ­ёсызлы ужаны уг сёты. Но уно аръёс талэсь азьвыл Римма Игнатьева сыӵе адӟон сярысь ӧз ик малпалля…

Вордӥськиз со 65 ар талэсь азьло 27-тӥ августэ Кез ёросысь Нюрошур гуртын. Семьяязы 5 пинал вал. Атайзы пиналъёссэ пичиысен ик лыдӟиськыны дышетӥз. Озьы Римма библиотекаысь ӧз поталля, туж яратӥз удмурт книгаосты. Ачиз но удмурт изданиосы гожъяськыны кутскиз. Дышетскыны Удмурт кун университетысь филологияя факультетлэн удмурт отделенияз пыриз. Сое йылпумъяса, ужаны кутскиз Дэри ёросысь Шаберды гуртысь школаын. Удмурт кылъя но литературая урокъёс сяна, нуиз литературно-творческой кружок.

Но школаын егит дышетӥсь 3 ар ӵоже гинэ ужаса вуттӥз, ӝоген тазалыкез лябӟиз, больницае шедиз. Больницаын кема эмъяськемез бере анай-атаез доры берытсконо луиз.

1980-тӥ арын солы сётӥзы ужаны лэзисьтэм 2-тӥ группаен инвалидность. Та аре ик кулӥз атаез. Римма Серафимовна анаезлы 3 пичи вынъёссэ будэтыны юрттӥз. Ачиз шугенгес ке но ветлӥз, хозяйство котырын бергаз, комсомол уже но пыриськыны вутскылӥз, мукет ёросъёсы но поталляз, трос лыдӟиськиз, газетъёсы гожъяськиз.

Быгатэмзэ адӟыса, сое Дышетӥсьёслэсь тодон-валанзэс будэтонъя институтэ ӧтизы. Отын Римма Серафимовна учебникъёсты но методпособиосты дасянъя отделын ужаз, висказ газетъёсы гожъяськиз. Бӧрысь сое «Советской Удмуртия» газетэ ӧтизы. Макем со бадӟым шумпотон вал! Кышномурт гожтэтъёсъя отделын ужаны кутскиз, семьялы сӥзем

бамез дасяз, командировкаосы ветлӥз. Со вакытъёсты тодэ вайыса, Римма Се­рафимовна пусъе:

— Журналистика сяна, сюлэм эшшо маке куриз на. Дорам пӧртэм адямиос пырало, асьсэ улонзэс, сюлмаськонъёссэс верало вал. Со учыръёс бӧрысь веросъёсам пы­рылӥзы. Нош нырысетӥ повесте «Беромем яратон» шуыса нимаськиз, «Кенеш» журналэ сое туж кышкаса нуи. Отын соку Генрих Перевощиков ужаз. Ну, малпасько, пазялоз та. Нош со умой, пе, Римма, азьланяз но гожъяськы. Собере мукет повестьёс бордын но ужай ни…

Зэм, мугораз, лулсэраз выжыяськем висён Римма Серафимовналы маза ӧз ни сёты. Ветлыны ялан секытгес луиз, нылкышно ужысь кошконо, журналистикаез куштоно луиз… Эмъясьёс шуизы: висёнэз выжыысь выжые кошкись, генетической. Егит дыръя чер, пе, уг на шӧдӥськы, нош бӧрысь куасалтэ.

Уно миллион букваос!

Кин ке малпасал, вылды: киы-пыды уг ужа бере, мар мон карыны кулэ на? Быдэс нуналъёсын телевизор учкыса, радио кылзыса кылльыны гинэ кыле на… Но Римма Серафимовна озьы уг быгаты. Ассэ кужмысь косыса, со нуналлы быдэ гимнастика лэсьтэ но гожъяське — кылзӥськисьтэм чиньыосыз вискы пачкатэм карандашен йыга печатлан машиналэн бирдыосаз… Ярам, вӧзаз котьку но картэз — писатель Александр Лаптев.

— Али гинэ киысьтым гипсэз куштӥзы. Чигылэм киыным телефонме пелям ӝиптыны быгатӥсько ни, — шумпотыса вераз Римма Серафимовна, алигес жингыртыкум.

Мон но шумпотӥ.

— Кызьы, сыӵе курадӟыса но, со быдӟа выль книга поттыны быгатӥды? Малы асьтэды сокем кужмысь кариськоды?

— Мукет номыр уг быгатӥськы ни, гожъяськон — со улонэлэн валтӥсь мугез. Со книгаез мон гожтыны кулэ вал. Аслэсьтым висёнме валан понна трос пумиськылӥ пересь ӵыжы-выжыосынымы, 1998-тӥ арысен материал люкай УдНИИ-лэн архивысьтыз, Шор архивысь, бугыръяй метрической книгаосты. Сомында материалэз аслым гинэ кельтыны уг луы ни вал. Малпай, мед со азьлань улӥсьёслы но кылёз…

— Романын 600 бам пала, уно миллион букваос! Кӧня чидан кулэ котькуд буквазэ нимаз йыган понна. Тӥ зэмос герой ук!

— Выжымы туж ужась вал. Милемыз но пичиысен ужаны дышетӥзы. Нош ужаны дышем адями огшоры пукыны уг быгаты ни.

— Нош книгады потӥз шуыса, пушласянь шумпотонды вань-а?

— Ӧвӧл. Та романэз мон кӧня ке ар ӵоже гожъяй, 2004-тӥ-2008-тӥ аръёсы со «Кенеш» журналын печатласькиз. Тӥни соку ужелэсь буйган вал. Тросэз паймо, малы, пе, уд шумпотӥськы, книгаед потӥз шуыса? Потӥз но потӥз, шуисько. Кин ке со коньдонэн машина басьтэ, нош мон книга поттӥ. Шумпотӥсько, со выжыосылы кылёз шуыса…

— «Удмуртия» издательствоын 30 ар ӵоже ужатозям, удмурт авторен удмурт кылын гожтэм таӵе мур пуштросо но тунсыко геройёсын произведениез ӧй пумита на. Римма Игнатьевалэн «Игнаш сайкемын» романэз, огласянь, семья, ӵыжы-выжы кусыпъёсты возьматӥсь произведение (семейная сага). Мукет ласянь, романын возьматэмын, кызьы странаын но дуннеын кылдэм югдуръёслы луыса олокыӵе но шуг-секытъёсты ортчоно луэ Игнашлэн семьяезлы но ӵыжы-выжыезлы: крепостной право, эксэйёслэн шузи указъёссы, нырысетӥ дунневыл ожмаськон, удмурт гуртэ политической ссыльнойёслэн вуылэмзы, революция, ужась семьяосты кулаке поттон но кыдёкысь Сибире келян… Мар гинэ ӧй вал мискинь гурт калыклэн улоназ! «Игнаш сайкемын» роман одӥгез яркыт югдӥсь шормуӵ кадь луоз удмурт литературалэн но калык­лэн улон сюрес вылаз. «Удмуртия» издательствоысь редактор Сергей Матвеев



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Елена Миннигараева