Кизилиос верало: 7-тӥ — 13-тӥ куарусён

Така. Дыр вуиз шутэтскыны. Бадӟым уж борды эн басьтӥське, вуоно арнялы кельтэ. Визь-кенеш сётъянлэсь но возиське: янгышаны быгатоды яке керетон пуромоз. Мылкыддэс куашкатӥсьёс луозы, верамзэс пель сьӧртӥды лэзе.

Ош. Арняды капчи уз луы. Котырысьтыды адямиос ваньзы тӥледлы пумит кадь потыны кутскоз. Верамъёссэс сюлмады эн басьтэ, тазалыкты сярысь сюлмаське. Арня пумын эшъёсты куное ӧтёзы, соосын пумиськыса, мылкыдды ӝутскоз, кужым пыроз.

Кыктоос. Дыр вуиз сюлмады кема нуллэм малпанъёстэс улонэ пыӵатыны. Матысь адямиостылэсь юрттэт курыны эн кепыралэ: валалозы, кизэс мычозы. Шутэтскон нуналъёстэс ортчытэ яратоно муртэныды — лул-сюлэмдэс усьтыны тупась вакыт.

Кисло-кусло. Дырдэс валаса радъялэ, сотэк ужъёстэс быдэс­тыны уд вуттэ, керӟегъяськыны кутскоды. Вирнуналэ уксёдэс чакласа возе: ыштыны быгатоды. Арня пумын выль адямиен тодматскоды — бӧрысь со улонады бадӟым инты басьтоз.

Лев. Арня куспын трос адями­осын пумиськоды, пӧртэм ужпумъёсты сэрттоды-пертчоды. Уксёлы уд ёрме, но шыръяны тырше, кинлы ке пунэмен сётонлэсь но возиське. Матысь адямиосыныды кусыпъёсты юнмалозы. Кузь сюрес вылэ потыны малпады ке — азьлань!

Нылмурт. Азьланезлы ужпумъёс пуктыны ӵапак дырыз. Ӵош ужан эшъёстылы кылдэс эн вералэ — бадӟым керетон потыны быгатоз. Магазинъёстӥ ветлонлэсь возиське, дыр вуэмын уксёдэс шыръяны. Арня пумын, сюресъёс вамен выжыкуды, сакгес кариське.

Весъёс. Мылкыдды ӟеч, котькыӵе уж борды капчиен басьтӥськоды но быдэстоды. Арня пумын матысь адямиосыныды ченгешон потоз — тӥ сямен гинэ мед луоз кадь. Йӧнъяськон сямдэс ватэ, янгышаны кема ӧвӧл. Арня пумын шӧдтэк шорысь сюрес вылэ потоды.

Скорпион. Мурт индылонъёсты санэ эн басьтэ, сюлэмдэс кылзэ. Выль уж борды басьтӥськыны эн дыртэ: ӧз пӧрмы ке, тӥледыз ик янгыше уськытозы. Пунэмен курем уксёдэс берыктозы яке уж дурады премия сётозы. Мылкыдды уката ӝутскоз, кинлы ке кузьым лэсьтӥды ке.

Ыбылӥськись. Кыӵе гинэ выль уж борды уд басьтӥське — капчиен но син куспын лэсьтоды. Но уксёлы ёрмоды, кинлэсь ке пунэмаськоно но луоз. Кыӵе ке ужпумъёс сярысь кенешонъёстэс ӟечгес луоз вуоно арняозь кельтыны.

Сюро кеч. Таиз арняды тӥляд. Мылкыдды ӟеч, ваньмыз капчиен пӧрме. Но огдыре кӧня ке уж борды басьтӥськыны эн дыртэ — саклыкты уз тырмы. Арня пумын тазалыкты чутыны кутскоз, эмъясь доры ветлэ. Коньдондэс шыръялэ, басьяськон-вузаськонлэсь возиське.

Ву кисьтась. Ужъёстэс берлолы эн кельтэ, бӧрысь соосты секытэн быдэс­тоды. Мылкыдды ялан вошъяське, но котырысьтыды адямиослэсь верамзэс пеляды эн понэ, сюлэмдэс кылзэ. Арня шорын шутэтскыны муг шедёз.

Чорыгъёс. Арнялэн кутсконэз огыр-бугыр луоз, кер­ӟегъяськоды. Гань-гань кариськыны ӧд быгатэ ке, ужды уз пӧрмы. Кенешонъёстэс берлолы кельтэ, котькуд кылдэс чакласа вералэ. Ваньмон дыръяды тазалыктэс юнматэ.