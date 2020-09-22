Кизилиос верало: 3-тӥ — 9-тӥ тулыспал
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Така.
Таиз арняды кемалы вунонтэм кылёз. Трос тунсыко ужрадъёс витё, выль пумиськем адямиосын бӧрысь матысь эшъёс луоды. Азьвыл мытэм уждэс одно ик йылпумъялэ, солы вылӥ дунъет сётозы. Дырызлэсь вазь ганяк кариськыса эн пуке, быдэс арнядэс кыкез понна ужано луоды.
Ош.
Ужазинлыкты асьтэ бордысь потоз, чиданды луиз ке, удалтонды палэнтӥ уз ортчы. Калыклы пумит эн вамыштэ, мултэссэ эн керӟегъяське. Макем ӧжытгес зулёды, сокем тросгес ужаса вуттоды. Шутэтскон нуналъёстэс куноын ортчытоды, отчы буш киын уг ветло — кузьымъёс дасялэ.
Кыктоос.
Тазэ арнядэс азьвыл чакламъя радъяно луоз. Эн керӟегъяське, лушкем малпанъёстэс шара вераны эн дыртэ. Ӟеч адямиосын пумиськоды, соос сюлмаськытӥсь ужпумъёстэс радъяны юрттозы. Арня пумын малпамтэ шорысь коньдон басьтоды, кинлы ке ӟеч уж ӵектозы, мукетыз узыр
туган кутоз.
Кисло-кусло.
Ӟеч ужаны люкетэ вылтӥяськон но йыркуръяськон сямды. Ялан ужаськоды, дыр вуэмын шутэтскыны, арняяз 3 пол ке но чылкыт омырен шоканы поталэ. Тазалыкты юнмалоз, мылкыдды тупатскоз. Дыр вуэмын эшъёстэс сӥсъяса потыны: куд-огез
супыльтыны яратэ.
Лев.
Ваньмыз тодо, тӥ шыпыт интыын ужаны дышемын. Кивалтӥсьты аслэсьтыз пукон интызэ ӵектоз. Эн вунэтэ, огдырлы гинэ пукыны лэзизы шуыса. Мытэм ужъёсты но семья кусыпъёсты вӧй вылтӥ кадь радъяськозы, эшъёстэс лушкем быгатонлыкъёсыныды паймытоды. Ульчаын пыд
улдэс сакгес эскере.
Нылмурт.
Ужрадъёс, тодмоосты понна сюлмаськонъёс, семья ужпумъёс йырдэс поромытозы. Эн керӟегъяське, вань ужъёсты борды огдыре ӧд кутске ке, ваньмыз радъяськоз. Быгатонлыкъёсты трос, дыр вуэмын ужбергатон удыс борды басьтӥськыны. Шутэтскон нуналъёстэс семьяеныды
ортчытэ.
Весъёс.
Верам кылдылы котьку кузё луиськоды, азяды пуктэм ужпумез быдэстӥськоды. Асьтэос сыӵе ке, ваньмыз тӥ кадь уз луэ. Катьты бырытозь эн ужалэ, шутэтскыны но дыр шедьтэ. Коньдонлы уд ёрме, иське, магазинъёстӥ ортче, выль дӥсь басьтэ. Тӥледлы синмаськисьёслэн лыдзы эшшо но йылоз.
Скорпион.
Ужъёсты умой мыно, азьвыл ужамды понна кивалтӥсьты ӟеч дунъет сётоз. Эшъёсты трос, юрттӥськыны мылкыд карисьёсты улляны эн дыртэ. Удалтоз ужбергатон удысын ужасьёслы: гожтэм огкылъёссы барыш вайыны кутскозы. Ӵыжы-выжыосты куное ӧтёзы, нош утялтӥськонэз тӥледлы палдоз.
Ыбылӥськись.
Таяз арняе туж сэзь кариськоно. Котырады пӧяськыны вырисьёс вань, дуно документъёс вылэ кинюртэмдэс чакласькытэк эн пуктэ. Оскиське матысь ӵыжы-выжыостылы но сюлэм шӧдондылы. Тодматскыны вырисьёсын матысь кусыпъёс юнматыны
эн дыртэ.
Сюро кеч.
Арняды кемалы вунонтэм кылёз: тунсыко адямиосын тодматскоды, ужады вылӥе ӝутскоды, семья кусыпъёсты юнмалозы. Ваньмыз каньылля радъяськоз, нокытчы ӧд дыртэ ке. Таяз арняе коньдондэс шыръяны тырше, басьяськон-вузаськонлэсь возиське. Тазалыкты сярысь но сюлмаськыны эн вунэтэ.
Ву кисьтась.
Удалтонлыкты дурыныз пачыла, йыр вадьсады яркыт кизилиос ворекъяло. Арня шорын командировкае поталоды, трос эшъёс шедьтоды. Бадӟым ужъёстэс но кивалтӥсьёсын пумиськонъёстэс арня пумын быдэстэ. Яратоно муртты дуно кузьым лэсьтоз.
Чорыгъёс.
Арняды огшокчемен ортчоз: котькытчы вуоды, котьмае тододы. Кивалтӥсьёслэн тӥледын пумиськемзы потэ. Вожъяськисьёс луозы, соос шоры эн учке, азьлань вамыштэ. Ма борды кутскоды, капчиен быдэстоды. Одӥгез гинэ алама: мултэс трос зулиськоды, асьтэ ужъёсты сярысь ваньзэ шара вераны кулэ ӧвӧл.
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