Кез ёросын ужтэк кылемъёслэн лыдзы 2 пол йылӥз

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 7 сентября, 2020 15:30
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Коронавирус вӧлмыны кутскем бере Кез ёросын ужтэк кылемъёслэн лыдзы 2 пол йылӥз — али ужаны тупась арлыдъем калык пӧлысь 4,5 процентэз ужтэк пуке.

Ёросысь калыкез уже интыянъя центрлэн кивалтӥсезлэн воштӥсез Светлана Покчимуртова верамъя, гуртазы пукисьёс пӧлын тросгес пиосмуртъёс — 51 процент. Со вакытэ ик ёросысь предприятиосын уг окмо утялтӥськисьёс, пӧраськисьёс, трактористъёс, водительёс, сюрес лэсьтӥсьёс, вуз карисьёс…

Центр ыстэмъя туэ 16 мурт выль профессия басьтӥз — поваре дышетскиз. Со сяна, 41 предпенсионеръёс — гуртъёсын улӥсьёсгес — тодон-валанзэс будэтӥзы но кадръёсъя специалистъёс, пудо утялтӥсьёс, пудо сиён лэсьтӥсьёс луизы.

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 7 сентября, 2020 15:30 Updated
TAGS: ёросъёсивор кудыКез ёрос
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