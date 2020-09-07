Кез ёросын ужтэк кылемъёслэн лыдзы 2 пол йылӥз
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Коронавирус вӧлмыны кутскем бере Кез ёросын ужтэк кылемъёслэн лыдзы 2 пол йылӥз — али ужаны тупась арлыдъем калык пӧлысь 4,5 процентэз ужтэк пуке.
Ёросысь калыкез уже интыянъя центрлэн кивалтӥсезлэн воштӥсез Светлана Покчимуртова верамъя, гуртазы пукисьёс пӧлын тросгес пиосмуртъёс — 51 процент. Со вакытэ ик ёросысь предприятиосын уг окмо утялтӥськисьёс, пӧраськисьёс, трактористъёс, водительёс, сюрес лэсьтӥсьёс, вуз карисьёс…
Центр ыстэмъя туэ 16 мурт выль профессия басьтӥз — поваре дышетскиз. Со сяна, 41 предпенсионеръёс — гуртъёсын улӥсьёсгес — тодон-валанзэс будэтӥзы но кадръёсъя специалистъёс, пудо утялтӥсьёс, пудо сиён лэсьтӥсьёс луизы.
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