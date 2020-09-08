Кезъёс ӧтчасько «Шулдыр шулан дыр» фестивале
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2013-тӥ арысен Кез ёросысь Зӧк (Бадӟым) Олып гурт котыраз люкалля быдэс шаерысьтымы фольклор коллективъёсты «Шулдыр шулан дыр» фестивале (0+). Туэ со радъяськоз сентябрь толэзе, ог 300 мурт пыриськоз шуыса чакламын.
Ужрад Зӧк Олып гуртысь вашкала йылоллы сӥземын. Татын инвожо толэзе, гуртысь вань черъёсты улляса, калык дэмен шуланы потэ вылэм. Али но фестиваль дыръя шулало. Куноос куспазы вож-
вылъясько, кин чебергес шултоз шуыса. Ёросъёсысь фольклор коллективъёс асьсэ йылолъёсынызы тодмато. Олыпъёс вашкала тӥрлыкен, инструментъёсын адӟытон радъяло. Кибашлыос инкуазь-
ысь арбериослэсь арт-объектъёс лэсьто. Нош ӝыт йылпумъяське этнодискотекаен.
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Елена Сараматова
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