Калык рад улэмзы потэ. Кызьы быдэсъяно инвалидъёслэсь куронъёссэс
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Шаерамы ог 6 сюрс сӧсыр пиналъёс лыдъясько, 1 сюрс 900-эз Ижын уло. Кызьы соосты калыке поттоно, азинскыны юрттоно?
Арлы быдэ сӧсыр нылпиос уногес но уногес вордӥсько, тросэз лулсэр висёнъёсын курадӟо. Жалям интые, соослы та улонын асьсэды шедьтыны юрттоно, шуэ калыкез улон-вылонын утён политикая но ужъя министр Татьяна Чуракова. Уноез инвалидъёс угось туж визьмоесь, быгатӥсесь. Нош мар карыны луоно соослы азинскыны юрттон вылысь? Та пумысен сӧсыр пиналъёслэн анай-атайёсынызы, министерствоосысь специалистъёсын котырес ӝӧк сьӧрын кенешыны вуылӥз Россиысь Инвалидъёслэн огазеяськонэнызы кивалтӥсь Наталья Крель.
2018-тӥ арын шаерамы калыккуспо Парадельфийской шудонъёс ортчем бере сӧсыръёс коркаосысьтызы потаны, быгатонлыкъёссэс
дӥсьтыса возьматыны ӧдъязы. Оскыны кутскизы, соосты кылозы, валалозы, юрттозы шуыса. Мылкыдзы ӝутӥськиз дышетскыны,
тодон-валанъёссэс муромытыны. Туэ но тани 2-ез пинал дасяське Ижысь крезьгуръя колледже пырыны. Со возьматэ: сӧсыръёс асьсэ пушказы гинэ ватӥськыса пукыны уг чидало ни, сюлэмзы эрик куре. Но туннэ асьме калык пумозяз дась ӧвӧл на соосын
ӵош вамыштыны, кусып тупатыны. Асьме пӧлысь уноез куалекто, кызьы соосын вераськыны гинэ но ум тодӥське, ӝоггес палэнскыны тыршиськом.
— Сӧсыр адямиосын асьмеды кызьы возьыны, мар сярысь вераськыны, маин соослы юрттыны ум валаське бере, со сярысь малпан ик кышкатэ, — шуэ Наталья Крель. — Дышетӥсьёсты дасясь факультетъёсын нимысьтыз курсъёс луыны кулэ шуыса ужпум ӝутӥськомы. Солы пумит ӵемысь вазё: инвалидъёс понна ужало коррекционной школаос, отын дышетӥсьёс тырмыт. Но туннэ сӧсыр пиналъёс быгато таза нылпиосын ӵош визь люканы, институтъёсы пырыны. Аспӧртэм нылпиосын ужаны дасямтэ дышетӥсь куалектэ. Собере, инвалид мурт шуыны быгатоз: мынам библиотекарь, кырӟась я эктӥсь луэме потэ. Конкурсъёс пыр потон ик солы макем секытэн сётӥськоз. Вань могӟетъёсты вормиз ке, уже интыяськиз ке, шуом, театрысь гримёрноез ик солы тупамон кароно луоз ук. Дась-а туннэ талы уж сётӥсьёс? Ӧвӧл. Но та сярысь али сюлмаськоно. Нырысь ик вузъёс но министерствоос бордысен кутсконо. Татысь специалистъёсты аспӧртэм адямиосын ужаны нимысьтыз дешетоно, нырысь ик психологилы саклык висъяно.
Россиысь Инвалидъёслэн огазеяськонэнызы кивалтӥсь Наталья Крель:
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— Министерствоосысь специалистъёсты инвалидъёсын ужаны нимысьтыз дышетоно. Та понна Удмуртия пилотной проектэ пырыны быгатоз.
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Котырес ӝӧк сьӧрын кенешон дыръя огкылэ вуизы: шаерысьтымы Дышетонъя но наукая, Культурая, Калыкез улон-вылонын утён политикая но ужъя министерствоосын луыны кулэ сӧсыръёслы котыр ласянь юрттыны дась луись специалистъёс. Соос, инвалидъёслэн юанъёссылы валэктон шедьтэм сяна, мукет специалистъёслы но визь-кенеш мед сётозы. Кылсярысь, колледжъёсысь дышетӥсьёс медам куалектэ шуыса, Культурая министерство визь-кенешен юрттоз, шуэ Наталья Крель. Туннэ министерствоосын сыӵе специалистъёс ӧвӧл. Но тазьы ужан понна Удмуртия пилотной проектэ пырыны быгатоз. 2021-тӥ арын культура удысын ужаны быгатӥсь адямиосты дасянъя программа кылдытозы. Анай-атайёс верало ук: нылпиосмылэн дышетскемзы потэ, соос адӟо мукетъёслэсь котыр ласянь эрико луэмзэс, соослэн но калык рад улэмзы потэ.
Но министерствоосысь специалистъёсты сӧсыръёсын ужаны дасяса гинэ тырмыт ӧвӧл. Валаны кулэ, кызьы соос ужалозы куспазы, школаосын, вузъёсын но ведомствоосын. Анай-атайёс но соослы вазиськыны мед быгатозы.
— Али нылпиослэсь быгатонлыкъёссэс усьтон, соосты бадӟым дуннее поттон бордын ужано. Быгатӥсь нылпиосты бырйыса, соосты колледжъёсы но вузъёсы пырыны дасяно. Нырысь ик асьмелэсь соос шоры учконмес воштоно, — шуэ Татьяна Чуракова.
Сӧсыръёсын ужаны быгатэмезъя адӟем карымон луэ Ижысь зоопарк. Татын кӧня ке арзэ ни соослы дунтэк экскурсиос радъялляло, мастер-классъёс ортчытъяло, ваньмон дырзэс шулдырто. Кин ке велосипедэн ворттылэ, кин ке пукыӵен ыбылӥське, кин ке суредаське. Кылсярысь,
19-тӥ августэ шаерысьтымы ог 100 инвалид нылпиос понна зэмос праздник ортчытӥзы.
Елена Сараматова
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