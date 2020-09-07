Калык рад улэмзы потэ. Кызьы быдэсъяно инвалидъёслэсь куронъёссэс

Шаерамы ог 6 сюрс сӧсыр пиналъёс лыдъясько, 1 сюрс 900-эз Ижын уло. Кызьы соосты калыке поттоно, азинскыны юрттоно?

Ижысь зоопарк инвалидъёсты ӟеч мылкыдын пумита Туспуктэм: Ижысь Зоопарклэн «ВК» бамысьтыз

Арлы быдэ сӧсыр нылпиос уногес но уногес вордӥсько, тросэз лулсэр висёнъёсын курадӟо. Жалям интые, соослы та улонын асьсэды шедьтыны юрттоно, шуэ калыкез улон-вылонын утён политикая но ужъя министр Татьяна Чуракова. Уноез инвалидъёс угось туж визьмоесь, быгатӥсесь. Нош мар карыны луоно соослы азинскыны юрттон вылысь? Та пумысен сӧсыр пиналъёслэн анай-атайёсынызы, министерство­осысь специалистъёсын котырес ӝӧк сьӧрын кенешыны вуылӥз Россиысь Инвалидъёслэн огазеяськонэнызы ки­валтӥсь Наталья Крель.

2018-тӥ арын шаерамы калыккуспо Парадельфийской шудонъёс ортчем бере сӧ­сыръёс коркаосысьтызы по­­таны, быгатонлыкъёссэс

дӥсьтыса возьматыны ӧдъ­язы. Оскыны кутскизы, соосты кылозы, валалозы, юрт­тозы шуыса. Мылкыдзы ӝутӥськиз дышетскыны,

тодон-валанъёссэс муромытыны. Туэ но тани 2-ез пинал дасяське Ижысь крезьгуръя колледже пырыны. Со возьматэ: сӧсыръёс асьсэ пушказы гинэ ватӥськыса пукыны уг чидало ни, сюлэмзы эрик куре. Но туннэ асьме калык пумозяз дась ӧвӧл на соосын

ӵош вамыштыны, кусып тупатыны. Асьме пӧлысь уноез куалекто, кызьы соосын вераськыны гинэ но ум тодӥське, ӝоггес палэнскыны тыршиськом.

— Сӧсыр адямиосын асьмеды кызьы возьыны, мар сярысь вераськыны, маин соослы юрттыны ум валаське бере, со сярысь малпан ик кышкатэ, — шуэ Наталья Крель. — Дышетӥсьёсты дасясь факультетъёсын нимысьтыз курсъёс луыны кулэ шуыса ужпум ӝутӥськомы. Солы пумит ӵемысь вазё: инвалидъёс понна ужало коррекционной школаос, отын дышетӥсьёс тырмыт. Но туннэ сӧсыр пиналъёс быгато таза нылпиосын ӵош визь люканы, институтъёсы пырыны. Аспӧртэм нылпиосын ужаны дасямтэ дышетӥсь куа­лектэ. Собере, инвалид мурт шуыны быгатоз: мынам библиотекарь, кырӟась я эктӥсь луэме потэ. Конкурсъёс пыр потон ик солы макем секытэн сётӥськоз. Вань могӟетъёсты вормиз ке, уже интыяськиз ке, шуом, театрысь гримёрноез ик солы тупамон кароно луоз ук. Дась-а туннэ талы уж сётӥсьёс? Ӧвӧл. Но та сярысь али сюлмаськоно. Нырысь ик вузъёс но министерствоос бордысен кутсконо. Татысь специалистъёсты аспӧртэм адямиосын ужаны нимысьтыз дешетоно, нырысь ик психологилы саклык висъ­яно.

Россиысь Инвалидъёслэн огазеяськонэнызы кивалтӥсь Наталья Крель:

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— Министерствоосысь специалистъёсты инвалидъ­ёсын ужаны нимысьтыз дышетоно. Та понна Удмуртия пилотной проектэ пырыны быгатоз.

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Котырес ӝӧк сьӧрын кенешон дыръя огкылэ вуизы: шаерысьтымы Дышетонъя но наукая, Культурая, Калыкез улон-вылонын утён политикая но ужъя министерство­осын луыны кулэ сӧсыръёслы котыр ласянь юрттыны дась луись специалистъёс. Соос, инвалидъёслэн юанъёссылы валэктон шедьтэм сяна, мукет специалистъёслы но визь-кенеш мед сётозы. Кыл­сярысь, колледжъёсысь ды­шетӥсьёс медам куалектэ шуыса, Культурая министерство визь-кенешен юрттоз, шуэ Наталья Крель. Туннэ министерствоосын сыӵе специалистъёс ӧвӧл. Но тазьы ужан понна Удмуртия пилотной проектэ пырыны быгатоз. 2021-тӥ арын культура удысын ужаны быгатӥсь адямиосты дасянъя программа кылдытозы. Анай-атайёс верало ук: нылпиосмылэн дышетскемзы потэ, соос адӟо мукетъёслэсь котыр ласянь эрико луэмзэс, соослэн но калык рад улэмзы потэ.

Но министерствоосысь спе­­циалистъёсты сӧсыръёсын ужаны дасяса гинэ тырмыт ӧвӧл. Валаны кулэ, кызьы соос ужалозы куспазы, школа­осын, вузъёсын но ведомствоосын. Анай-атайёс но соослы вазиськыны мед быгатозы.

— Али нылпиослэсь быгатонлыкъёссэс усьтон, соосты бадӟым дуннее поттон бордын ужано. Быгатӥсь нылпи­осты бырйыса, соосты колледжъёсы но вузъёсы пырыны дасяно. Нырысь ик асьмелэсь соос шоры учконмес воштоно, — шуэ Татьяна Чуракова.

Сӧсыръёсын ужаны быгатэмезъя адӟем карымон луэ Ижысь зоопарк. Татын кӧня ке арзэ ни соослы дунтэк экскурсиос радъялляло, мастер-классъёс ортчытъяло, ваньмон дырзэс шулдырто. Кин ке велосипедэн ворттылэ, кин ке пукыӵен ыбылӥське, кин ке суредаське. Кылсярысь,

19-тӥ августэ шаерысь­­тымы ог 100 инвалид нылпиос пон­на зэмос праздник ортчытӥзы.

Елена Сараматова