Ижысь 74 соцобъектъёсы шуныт сётэмын

Юртъёс но коркаос эстӥськыны кулэ, кырын 5 нунал ӵоже 8+ грудуслэсь кезьытгес возиське ни ке.

Туспуктӥз Максим Егоров

Ижын 14-тӥ сентябрьысен шуныт сётэмын ни 36 нылпи садъёсы, 16 школаосы но 15 эмъюртъёсы. Арня ӵоже Ижысь тросаз соцобъектъёсы шуныт вуоз ни.

Юртъёс но коркаос эстӥськыны кулэ, кырын 5 нунал ӵоже 8+ грудуслэсь кезьытгес возиське ни ке. Куазез эскерисьёс верамъя, матысь дыре талэсь шуныт возиськоз ай. Но управляющий компания яке улӥсьёс куризы ке, шунытэз вазьгес лэзьыны луоз. Соин ик квартираяды ӟонгыраськоды яке шуныт лэзем бере но батарейкаосты кезьытэсь ке, вазиське корка понна кыл кутӥсь адямилы (старший по дому).

Юанъёсын вазиськыны быгатӥськоды 998-072 мобильной яке 072 стационарной телефонъёсъя.

Сергей Захаров