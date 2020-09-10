Ижысь 22-тӥ лицей борды юнматӥзы Радик Закировез буре ваён пул
Related Articles
Радик Закиров та лицейын дышетскемын, Российской Армилэн эктонъя но кырӟанъя Александров нимо ансамбляз артист вал. Улонэз чигиськиз 2016-тӥ арын 25-тӥ декабре. Ансамбльысь артистъёс, ТУ-154 самолётэн Сирие лобыкузы, пазьгиськизы Сьӧд зарезь вадьсын. Быриз 92 мурт. Радик Закировлы 36 арес вал.
Дано адямимылы мемориал пул усьтонэ люкаськылӥзы Ижысь кивалтӥсьёс, общественной огазеяськонъёсысь адямиос, Р. Закировлэн дышетӥсьёсыз, ӵош дышетскем эшъёсыз. Вуылӥз анаез но — Дилюса Закирова. Мемориал пул доры сяська тугокоос вализы, минут ӵоже шып сылӥзы.
— Кытчы мемориал пул шукконо шуыса, Радиклэн анаеныз, Дилюса Набиулловнаен, ми трос кенешим, — вераз Иж город администрацилэн йырызлэн воштӥсез Дмитрий Чистяков. — Бырйим 22-тӥ лицеез. Азьланяз искусствоосъя 2 номеро школа борды но буре ваён пул шукком.
Радик Закировен герӟаськем интыос Ижын ӧжыт ӧвӧл. Угось со татын вордскиз, будӥз. 22-тӥ лицейын, искусствоосъя 2-тӥ школаын, крезьгуръя колледжын но Удмурт кун университетысь кунгожсьӧр кылъёсъя факультетын дышетскиз.
Искусствоосъя 2 номеро школаысь дышетӥсез Елена Кириллова туж умой тодэ на, кызьы пияш атаеныз нырысьсэ школае лыктӥз. Радик соку ӝот-ӝот вераз:
— Мынам кырӟаме потэ!
Дышетӥсьлэн тодаз со кылиз туж зӥбыт, улонэз яратӥсь, тыршись, йӧнъяськонэз валасьтэм, капчи мылкыдо пияшен. Сайкыт мынямез будэмез бере но чик ӧз воштӥськы, пе.
Кырӟаны яратэмез Радик Закировез вуттӥз Москваысь Ипполитов-Иванов нимо крезьгуръя кун училищее (али институт). Диплом басьтэмез бере ик вуиз А. Александров нимо хоре. Отын ог 5 ар кырӟаса вуттӥз.
Р. Закиров тодэ вал 5 кылэз. Ансамблен кунгож сьӧры потакузы, ӵемысь кылысь кылэ берыктӥсь луылӥз. Но палэнэ потаны ӧз яратылы. Берлоосыз концертъёссы Москваын гинэ ортчылӥзы, Радик талы шумпотылӥз:
— Кыӵе умой, ми дорын шуыса, татын гань-гань…
Р. Закиров ӧз вунэтылы вордскем интыоссэ, татчы кылем ӵыжы-выжыоссэ, эшъёссэ.
— Бертэмезлы быдэ караокее ветлӥськом вал, — тодаз вае школаын ӵош дышетскем эшез Татьяна Пятова. — Угось милям туж кылзэммы потылӥз Радиклэсь кырӟамзэ. Уката яратылӥз романсъёсты. Котьку шып кылзылӥмы сое, собере кичабонъёсын согылӥмы. Сириысь берытскыса но, Радик Иже лыктыны чакла вал — декабрь пумлы билетэз басьтыса дасямын ни вал…
__
Элина КУМАЧЁВА
Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.Write a comment