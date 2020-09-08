Пыӵал тӥрлык поттӥсьёслэн нуналзы — сое Россиын пусъё 19-тӥ куарусёнэ — элькунмы понна бадӟым праздник луэ. Туэ, Ижлы 260 ар тырмон аре, сое «Городын гужем» фестиваль улсын пусъёзы. Оружейникъёслы сӥзьыса, Ижысь М. Калашников нимо музейын усьтӥськиз «Ижевск оборонный» адӟытон (6+).

М. Калашников нимо музейын выставка усьтӥськиз.

Туспуктӥз Анастасия Шумилова

Выставка усьтӥськиз 3-тӥ куарусёнэ, соин тодматскыны чортӥзы та нуналэ Вормонлы сӥзем диктантэз гожтыны лыктэм муртъёсты. Музейлэн директорез Ольга Минервина верамъя, та выставка возьматэ, Ижлы «Город трудовой доблести» ним юнме сётэмын ӧй вал шуыса. Быдӟым Отечественной война бере Ижкарысь заводъёсын производство будӥз, али но предприятиосмы уг пашмо. Тае возьмато промышленной предприятиослы: Ижысь «Аксионлы», «Калашников» концернлы (азьвыл «Ижмаш»), «Куполлы», механикая заводлы, Ижысь радиозаводлы но беспилотникъёс поттӥсь Zala Aero компанилы — сӥзем экспозициос. Пыӵалъёс вӧзын интыяськемын зенитно-ракетной комплексъёс, кусып возьыны юрттӥсь аппаратура, пӧртэм пумо приборъёс.

Выставкаез дасяны юрттӥзы Ижысь предприятиосысь музейёс. «Аксион» холдингысь экспоцентрен кивалтӥсь Олег Зорин, адӟытонлэн усьтоназ вуылыса, мадиз заводлэн воштӥськемез сярысь. Ижысь мотозаводын мотоциклъёс лэсьтӥськизы 1933-тӥ-1941-тӥ аръёсы, нош собере предприятие оборонной продукция поттонэ выжиз. Ож ӵоже татын 82 сюрс «Максим» пулемёт поттэмын.

Олег Зорин «Аксион» холдинглэн историез сярысь вера.

Туспуктӥз Анастасия Шумилова

— Данъяськиськомы, Калашников автоматлэн 1948-тӥ арын эскерон понна лэсьтэм партиез — 1 сюрс 500 экземпляр — ми дорын дасямын вал шуыса. Михаил Тимофеевич, ми дӥне вуыса, ачиз та ужен кивалтӥз.

Пӧртэм аръёсы завод космической программаосы пыриськылӥз. Кылсярысь, 1988-тӥ арын «Энергия» ракета-носитель ӝутӥз инме трос пол кутылыны чаклам «Буран» ракетаез. Та дырысен асьме кунысь космонавтикалэн сыӵе бадӟым вормонъёсыз ӧй ни вал. «Энергия» ракетаез бичаны юрттӥз Удмуртиысь мотозавод но. Али заводын медицинаын, улон-вылонын кутӥськись но мукет продукция потто, со сяна, ракетной войскоослы тӥрлык дасяло.

М. Калашников нимо музей Ижысь тросэныз заводъёсын кусып кемалась возе ини. Нош егит Zala Aero компания продукцизэ музейын нырысьсэ возьматӥз. 2004-тӥ арын кылдэм предприятие армилы но промышленность удыслы беспилотникъёс поттэ. Пилоттэк ужась аппаратъёс, инметӥ ширъяса, чаклало газ но мувӧй гумыосты, электроезъёсты. Ар ӵоже Ижысь компанилэн беспилотникъёсыз ог 2 миллион 500 сюрс квадрат километрез котырто.

Ижысь беспилотникъёс Россиез котыръяло.

Туспуктӥз Анастасия Шумилова

Выставкаен тодматскыны вуылӥз «Ижмашысь» ветеран, та заводысь музейлэн азьвыл кивалтӥсез Алексей Азовский. Ветеран пусйиз, та адӟытон тросэзлы тунсыко луоз шуыса, угось со возьматэ, макем пӧртэм продукция дасяны быгато Ижысь заводъёс.

Адӟытон ужалоз 29-тӥ ноябрёзь.

Анастасия Шумилова