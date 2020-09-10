Ижысь медакадемиысь но медколледжысь 370 студентъёс поликлиникаосын юрттӥсько
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Ижысь медакадемиысь но медколледжысь 370 студентъёс шаерысьтымы поликлиникаосы практикае келямын.
Ваньмыз соос 7-тӥ сентябрьысен больницаосын ужало. Уноез коронавируслы анализ басьто, висисьёсты эскерыны потало, регистратураосын ужало, висисьёслэн юанъёссылы валэктон сётъяло, картаоссэс радъяло. Ординатураын дышетскись егитъёс врачъёс борды юнматэмын. Озьы кабинетъёсы черодъёс, оло, кулэсмозы.
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