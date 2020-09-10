Ижысь медакадемиысь но медколледжысь 370 студентъёс поликлиникаосын юрттӥсько

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 10 сентября, 2020 09:34
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https://mzur.ru/
Егитъёс 7-тӥ сентябрьысен больницаосын ужало.
Туспуктэм: mzur.ru

Ижысь медакадемиысь но медколледжысь 370 студентъёс шаерысьтымы поликлиникаосы практикае келямын.

Ваньмыз соос 7-тӥ сентябрьысен больницаосын ужало. Уноез коронавируслы анализ басьто, висисьёсты эскерыны потало, регистратураосын ужало, висисьёслэн юанъёссылы валэктон сётъяло, картаоссэс радъяло. Ординатураын дышетскись егитъёс врачъёс борды юнматэмын. Озьы кабинетъёсы черодъёс, оло, кулэсмозы.

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 10 сентября, 2020 09:34
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