Ижысь Леваневский урамын усьтӥськиз выль школа

Ижысь Леваневский урамын усьтӥськиз 20 номеро ӵыж-выль школа. Со нуллоз быдэс дуннелы тодмо луэм конструкторлэсь М. Калашниковлэсь нимзэ.

1-тӥ сентябре выль школае вамыштӥзы ёросысь 1 сюрс пала нылпиос.

Туспуктэм: izh.ru

Ленин ёросын улӥсьёс та школалэсь усьтӥськемзэ чидатэк витизы. Вужез, 1952-тӥ арын пуктэмез, куашкан калэ вуэмын вал ни. Сое пытсам бере 900-лэсь ятыр нылпиосты пӧртэм школаосы интыяно луиз, отын соос кӧня ке сменаен дышетскизы. Выльзэ пуктӥзы «Дышетон» нацпроект, озьы ик «Огъя Россия» партилэн «Выль школа» проектэз улсын. 1-тӥ сентябре отчы вамыштӥзы ёросысь 1 сюрс пала нылпиос. Выль школае пыронэз учкыны вуизы анай-атайёссы, песянай-песятайёссы.

Школаез сӥё-дано усьтонэ озьы ик пыриськизы Иж городлэн йырыз Олег Бекмеметьев, дышетонъя управленилэн кивалтӥсез Наталья Гвоздкова, Ленин ёрослэн йырыз Рамиль Гайнуллин.

— Та школая адӟиськомы: «Дышетон» нацпроектъя Удмурт шаер адӟем карымон ужа. Ӵыж-выль школады шоры вожъяськыса учке быдэс город. Угось такем туала школаез шоркарысьтымы уд пумита на. Визь-нод люканы, быгатонлыкъёстэ волятыны татын паськытэсь луонлыкъёс кылдытэмын. Озьыен, азьлань — тодон-валан дуннее! — дышетскисьёслы вазиськиз Иж городлэн йырыз О. Бекмеметьев.

Школаын, зэмзэ но, ваньмыз мудрон. Кабинетъёсы пуктылэм куд-ог техника заводъёсын но ӧвӧл на. Ивор технологиосты, химиез, физикаез дышетыны юрттозы 3D принтеръёс, кужмо компьютеръёс, роботъёс, оптикая приборъёс. Нош нылъёслы тунсыко потоз технологияя кабинет: пуктылэмын вуриськон, мисьтаськон машинаос, сиён пӧран плитаос. Нош коридоръёсысь борддоръёсы интерактивной экранъёс юнматэмын. Видеосюжетъёсты учкем сяна, нылпиос соос пыр шудыны быгатозы виртуальной шудонъёсын. Вӧл-вӧл спортзалзы вань, школа азбарын — волейболэн, баскетболэн шудыны бадӟым площадкаос.

Ижысь Ленин ёросысь частной секторын улӥсь Олеся Останиналэн Арина нылыз та школае 6-тӥ классэ вамыштӥз.

— Ог 4 ар ӵоже нылмылы палэнысь школае ветлоно луиз. Куд-ог дыръя пеймытэн но доре вуылӥз. Я кузпалы, я ачим сое пумитаны ветлӥськом вал. Табере тазьы курадӟоно уз луы ни. Выль школа вӧл-вӧл, одӥг сменаен дышетскозы 1 сюрс пала нылпиос. Школа усьтӥськемлы шумпотыса, кӧт ик шурдэ!

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Елена НИКИТИНА