Ижысь вокзал дорын усьтэмын Пётр Чайковскийлы синпелет
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Ижысь вокзал дорын та нуналъёсы сӥё-дано усьтэмын дано композиторлы Пётр Чайковскийлы синпелет.
Туэ дано крезьгурчилэн вордӥськем дырысеныз 180 ар тырмиз. Синпелет пуктонлы кичӧлтӥсьёс луизы «Российские железные дороги» компания но Удмуртиысь казакъёслэн огазеяськонзы. Авторез — Ижысь скульптор Виктор Овчинников. Синпелет бордын со 5 арлэсь ятыр ужаз. Памятниклэн огъя ӝуждалаез ог 4 метр пала луиз, ачиз скульптура — 2,7 метр. Кисьтэмын чугунлэсь, постаментэз — гранитлэсь.
Синпелетэз кытчы пуктон пумысен вераськонъёс кема кыстӥськизы. Но данакез, соос пӧлын ачиз автор но, бырйизы вокзал бордысь площадез. Табере Иже вуисьёсты ачиз дано композитор пумита кадь!
Синпелетэз усьтонэ уно калык люкаськылӥз, пӧлазы вал Денис фон Мекк но, Пётр Чайковскийлэн ӵыжы-выжыез.
Правительстволэн Тӧроезлэн воштӥсез Анастасия Муталенко пусйиз: синпелет дорын азьланяз пӧртэм концертъёс, ужрадъёс ортчытъяны луоз — интыез тырмыт.
Нош оглом памятник пуктэмын огъя кужымен. Со понна огшоры адямиос 3-4 сюрс манетэн уксё висъязы, юрттӥськизы шаерысьтымы предприятиос-огазеяськонъёс но. Меценатъёслэн нимтулъёссы пусъемын синпелет вӧзысь барельеф вылын.
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Элина КУМАЧЁВА
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