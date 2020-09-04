Ижын ортче «Лыдӟиськы, Ижкар!» фестиваль (0+)
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«Городын гужем» фестиваль азьланьтӥське. Таяз арняе Иж пӧрмиз литературалэн шоркарезлы. 4-тӥ-6-тӥ куарусёнэ Шор площадьын трос ужрадъёс ортчозы, книжной ярмарка радъяськоз. Со сяна, Ижысь библиотекаос азбаръёсын но скверъёсын ужрадъёс орчытъяло.
Туэ фестиваль сӥземын Удмуртиысь калыкъёслэн литератураоссылы. 3 арня ӵоже ортчозы писательёсын пумиськонъёс, шара лыдӟонъёс, мастер-классъёс, концертъёс но лекциос. Туэ Иже вуиз Москваысь гожъяськись Валентин Постников — со нылпиослы гожъяське, Карандаш но Самоделкин тодмо геройёслэсь историзэс азьланьтэ.
4-тӥ куарусёнэ 16 часын лыдӟисьёсыныз пумиськоз Удмуртиысь калык писатель Вячеслав Ар-Серги. Ӵуказе Удмуртиысь литература сярысь лекция лыдӟоз тодосчи Алексей Арзамазов (кутсконэз 15 часын). 6-тӥ сентябре Богдан Анфиногенов тодматоз «Удмурт кылбурчи» сборникен (кутсконэз 13.30 часын). Та нуналэ ик 17 часын «Луч» журналлэн литературной премиеныз пусъёзы элькунысьтымы гожъяськисьёсты. Фонтан сьӧрысь гуждор вылын усьтэмын пиналъёслы но анай-атайёслы площадка. Татын ортчылозы квестъёс, Лӧпшо Педунен шулдыръяськонъёс но трос мукетыз.
Нуналлы быдэ Удмуртиысь но палэнысь издательствоос книгаоссэс вузалозы. Пыр-поч программаен тодматскыны луэ фестивальлэн «ВКонтакте» вотэс бамаз: vk.com/chitaiizhevsk.
Виктория Крамова
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