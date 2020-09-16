Ижысь М. Калашников нимо музейын усьтӥськиз «Зарни штихель» адӟытон (6+).

Пыӵал тӥрлык лэсьтон — со искусство, нош Ижын асьме вакытэ но усто оружейникъёс ужало. Тае валаны луэ, Ижкарысь М. Калашников нимо музее вуылыса. Татын 15-тӥ куарусёнэ усьтӥськиз «Зарни штихель» вожвылъяськонлы сӥзем адӟытон (6+).

Пыӵал лэсьтон — искусство.

Туспуктӥз Анастасия Шумилова

Куноосты пумитазы музейлэн кивалтӥсез Ольга Минервина, Ижысь механикая заводлэн кивалтӥсез Николай Марков, оружейник Михаил Драгунов (Евгений Драгунов дано оружейниклэн пиез), Пыӵал лэсьтон школалэн директорез, адӟытонлэн кураторез Любовь Климова. Адӟытонэз усьтонэ вуизы штихелен — металлэз, пуэз, лыэз, изэз вӧлонын кутӥськись векчи тӥрлыкен — но мукет инструментъёсын пыӵал лэсьтӥсьёс но.

— «Зарни штихель» конкурсэз, музеймылэсь ӟеч традицизэ, одно ик утём азьланяз но. Ми шумпотӥськом, туэ та вожвылъяськон заводысь потӥз но музее вуиз шуыса. Учкисьёс нырысьсэ дунъялозы вань кибашлыослэсь данъяськымон ужъёссэс, — вераз Николай Марков.

Н. Марков: «Зарни штихель» — Ижысь механикая заводлэн ӟеч традициез.

Туспуктӥз Анастасия Шумилова

«Зарни штихель» вожвылъяськон 1997-тӥ арысен ортчылэ Ижысь механикая завод бордын ужась Пыӵал лэсьтон школаын. 1956-тӥ арын кылдэм учреждениысь трос кибашлыос потӥзы ини. Школалы Леонард Васевлэн нимыз сётэмын: дано гравёр пыӵалъёсты чебертон ужез азинтӥз, тодмо «мороз» техникаез кылдытӥз. Школаысь кибашлыослэсь — гравёръёслэсь, слесарь-сборщикъёслэсь, пу вӧлӥсьёслэсь, ложа бичасьёслэсь — ужъёссэс адӟыса, валаськод: али но Ижын кыдало усто пыӵал тӥрлык поттӥсьёс.

Туэ конкурсэ 41 мастер пыриське. Выставкаын 39 пыӵал луыны кулэ вал, но 2-сэ коллекционеръёс басьтыса вуттӥллям ини. Адӟытонэ поттэм пыӵалъёс кӧня ке категорилы люкисько: «Классик», «Престиж», «Де Люкс», «Эксклюзив» но «Коллекционной». Тужгес синмаськоно коллекционной пыӵалъёслы: вылъёссы мудрон пужыосын шобыртэмын, азвесь-зарниен чиляло, дуно пулэсь лэсьтэмын. «Классик» категориын ӟеч, оскымон пыӵалъёс возьматэмын — соос шоры но учкыса, валаськод, макем тыршыса ужазы кибашлыос. Вань пыӵалъёс пӧйшурасьёслы лэсьтэмын бере, нимъёссы но нюлэскы вутто: «Закон тайги», «Лесные великаны», «Горные просторы», «Богиня охоты» но мукет… Котькуд пыӵал бордын QR-код вань, озьы смартфонэн вотэс баме сюрыны но котькуд пыӵал сярысь пыр-поч лыдӟыны луэ.

Конкурсэ пыриське Ижысь механикая заводысь слесарь-сборщик Андрей Широбоков но. Со йылпумъяз Пыӵал лэсьтон школаез.

— Туэ выставкаын 4 ужме адӟыны луоз, — вера А. Широбоков. — 2012-тӥ арысен та вожвылъяськонэ арлы быдэ пыриськисько. 2013-тӥ арын М. Калашников нимо музей фондаз басьтӥз Леонард Васевлы сӥзем пыӵалме. Сое ми лэсьтӥмы Александр Санников гравёрен ӵош. Со ляб кылэ, бак, озьы ке но ваче кыл умой шедьтӥськом.

Андрей Широбоков слесарь-сборщик но Александр Санников гравёр.

Туспуктӥз Анастасия Шумилова

Котькуд номинациын вормисьёс быръемын луозы, со сяна, ар куспын устоез лэсьтэм пыӵал тодмо луоз. Учкисьёс но мылкыдзэс вералозы: музейын тужгес но кельшымонэз пыӵал понна куара сётыны луоз. Выставка ужалоз 4-тӥ октябрёзь, нош вормисьёс тодмо луозы 19-тӥ сентябре, Пыӵал тӥрлык поттӥсьёслэсь нуналзэс Шор площадьын пусйыку. Та праздникен йылпумъяськоз 7 арня ӵоже кыстӥськем «Городын гужем» фестиваль.

Анастасия Шумилова