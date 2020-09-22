Иван Котельников: Горд йырси, интернат но баян

Иван КОТЕЛЬНИКОВ.

Иван КОТЕЛЬНИКОВ — удмурт эстрадаысь огез тодмоез кырӟась. Дэбес ёросысь Уйвайысь пияш 10 ар талэсь азьло нырысьсэ потӥз учкисьёс азе, удмурт дискотекаын егитъёсты шулдыртӥз. Нош табере Котельниковез учкыны «Аксион» дворец тыр калык люкаське, мукет концертъёсын но буш инты уг луы. Мар бордын та артистлэн кыскись кужымез? Кин ке шуоз: егит, веськрес, сцена вылын капчи возиське. Мукетыз ватсалоз: арганэн шудэ, куараез туж чебер, мылкыдэз ӝутэ.

— Кылэме вань, школаын дышетскыкуд, горд йырсиедлэсь возьдаськиськод вал шуыса.

— 7-тӥ яке 8-тӥ классын дышетскыкум, модае потӥз мелирование. Мон но озьы буяны выри. Нош Ижын крезьгуръя колледжын дышетскыкум, быдэс йырме шоколад кадь буяй. Выжыетӥз горд потӥсь йырсиме синйылтӥз фортепианоен дышетӥсе.

— Малы йырсидэ буяськод? Тынад аслад буёлэд сыӵе чебер, — шуиз со.

Мынам, городэ вуэм дэбес пилэн, горд луэме пумысен керпотонэ вал, дыр, 2-тӥ курсозь. Нош 70 аресъем дышетӥсьлэн верамез юрттӥз. Нялтас вераса, мамаелэн но, папаелэн но йырсизы суд. Нош ми Юлиана сузэреным кыкнамы но горданьёс, песятаймы выжые мынӥськеммы.

— Нош кырӟаны но арганэн шудыны кин выжые кошкемед?

— Мон весь шуисько: мыным, дыр, Инмар сыӵе быгатонлык сётӥз, угось бадӟым празднике, Пукро нуналэ, вордскемын. Гуртамы вал вуж гармошкамы. Со интыен-интыен кесиськемын вал ни, кытысь ми доры вуэм — нокин уг тоды. Папае со арганэз дырын-дырын кутылӥз, огпол мыным эктон гур шудыса возьматӥз. Со дырысен ачим гур пуктыны дыши: мае кылӥсько, сое шудыны быгатӥсько вал. Уйвайысь школаын 3-тӥ классын дышетскыкум, ветлӥ баянэн шудонъя кружоке. Сое школамылэн директорез Эдуард Геннадьевич Сундуков нуиз. Оло со адӟиз, оло мамалэн пельыз сак вылэм, но 4-тӥ классэ монэ Дэбесэ Г. Корепанов-Камский нимо крезьгуръя школае сётӥзы. Со бордын интернатэз но вал. Ӝыны ар пала бӧрдыса улӥськиз. Малы вань эшъёс Уйвайын дышетско, нош мон — Дэбесын? Пӧялляськыны но выри: йыры висе, мынэме уг луы. Озьы ке но гуртэ ӧз кельтылэ. Озьы ик дышетски ни крезьгуръя школаын но, Дэбесысь шор ёзо школаын но. 6 ар тодон-валан люкаса, пыри Ижысь крезьгуръя колледже баянэн шудыны. Татын валай: баян — мынам инструментэ ӧвӧл. Малы ке шуоно сое яратон понна аслад баянэд луыны кулэ. Ӟеч инструмент 300 сюрс манет котыр сылэ вал. Нош колледжысь баянъёсты туж ӟечесь уд шуы. Мамаен папалэсь но уд куры — басьтыны уз быгатэ. Мамае, Екатерина Юрьевна, дышетскемезъя агроном, но соку школаысь столовойын ужаз. Папае, Виталий Николаевич, колхозын тракторист. Но колледжын дышетсконме йылпумъяй.

Студент дыръяз коньдон поттыны юрттӥз арган.

Со аре ик Пермьысь культурая институтэ пырыны малпай. Туж потӥз вокал люкетаз мынэме. Ярам, валэктӥсь шедиз: гожты, пе, заявление «баян» люкетаз, нош скобкае «вокал» шуыса пусйы. Баянэн шудыны ӧд ке пыры, кырӟаны басьтозы. Озьы ик кари, 2 экзаменме умой сётӥ но, кылиз на берпуметӥез. Малпасько, тазэ экзаменме умой сётӥ ке, монэ баянэн шудыны кельтозы. Соин берпуметӥяз экзаменэ ӧй пыры. Соку шеди «калык хор но вокал» отделение.

— Но ӵапак арган но баян тонэ сюдӥзы студент аръёсад.

— Озьы. Пермьын арганчиос дефицитын вылӥллям. Завод бордысь «Посадские ребята» коллективлы, пе, арганчи кулэ. Кивалтӥсьсы Владимир Дудин баянэн но арганэн шудэмме учкиз. Кельши, лэся.

— Тани тыныд баян, тани кос­тюм, ӵуказе улыса, концертэн потӥськом, — шуиз. Куалектӥ, конешно. Репертуарзэс но уг тодӥськы вал. Но мынам ужаме потӥз, коньдон но мултэс ӧй вал, озьы 4 ар «Посадские ребята» группаын ужай, Пермь шаертӥ гастрольёсын ветлӥ.

Ӵапак со дыре Удмуртиын ми «КПП+» группаен гуртъёсты котыръяськом вал. Группамылэн нимыз потэмын вал фамилиосмы бордысь: Котельников, Перевощиков, Пономарёв — деревняысьтымы пиос. Бӧрысь эшшо барабанэн шудӥсьмы бордамы ватсаськиз на. Таиз мынам пичи дырысен кылдэм малпанэ: аслам группае мед луоз вал. Нырысь асьме деревняямы концерт возьматъям, собере Дэбесэтӥ но Шарканэтӥ ветлылӥм. Милемыз адӟизы но Ижын ортчись удмурт

дискотекае ӧтизы. Татын аслам гожтэм кырӟанъёсы чузъяськизы ни. Со бере мукет концертъёсы вазё ни вал.

— 2013-тӥ арын Дэбес ёрослэсь данзэ утид ни «Элькуновидение» ӵошатсконын. «Эктэ монэным» кырӟанэныд 7-тӥ интые гинэ потӥд. Ӝож ӧй вал-а?

— Ярам, кызьы дунъязы, озьы ик яралоз, малпай. Отчыозь мукет вормонъёсы вал ни: 2012-тӥ арын филармониын ортчем «Кык кизилиос» конкурсын Анна Плотниковаен ӵош 1-тӥ интые потӥм, «Зарни перепеч» вожвылъяськонын ваньзэсты азьпалтӥ.

Дышетскон аръёсам мон сюрес вылысь ӧй пыралля кадь. 2012-тӥ арын машинаен ветлыны право басьтӥ. Вӧзаз, иське, автомобиль но кулэ. Мамаен папа юрттӥськизы, аслам концертъёсын люкам коньдонэ вал ни, озьы «ВАЗ-2114» машина басьтӥм. Со выль ӧй вал ни, но туж юрттӥз мыным дышетскыны ветлыны, концертъёсын потаны. Нырысетӥ машина — нырысетӥ яратон кадь. Мон сое али но гаражын возисько, сисьмытозяз ветло, нокинлы уг но сёты, уг но вуза. Али вань ни мукет машинае, таиз мыным сямыя но, мылкыдыя но юнгес тупа.

Яратон — со возьман

— Удмурт пиос туж шер верало, кышнозэс ярато

шуыса. Нош тон сцена вылысен кузпалдэ Алёна Тимерхановаез яратэмдэ вераськод, солы кырӟан сӥзиськод. Нырысьсэ адӟыкуд ик синмаськид-а?

— Алёнаез нырысьсэ адӟи филармониын «Кык кизилиос» концерт дыръя. Со Геннадий Ганьковен кырӟаз. Собере кутскимы кусып возьыны, смс гожъямы, соцсетьёсын гожъяським, жингыръямы.

Радио-эфире быдэс семьяен ветлӥзы.

— Иськемъёс но люко вал, дыр. Тон Пермьын дышетскид, Алёна Башкириын ужаз.

— А вот татын вуж машинае мыным дотово юрттӥз: котькуд шутэтскон нуналъёсы сямен Башкирие Алёна доры мынӥсько вал. Ӵемысь милемыз огазе вуттылӥзы концертъёс но. Соосын валче кӧня ке сюрс иськемъёс котыръямын. Нырысь Пермьысь Башкирие мынӥсько, собере Удмуртие лыктӥськом. Концерт бере нош ик келяса кошкисько.

— Ку валад, Алёна — тынад адямиед, тон сотэк улыны уд быгаты шуыса?

— Алёна — мынам нырысетӥ бадӟым яратонэ. Мон возьмай сое. Милям котькыӵе вакытъёсмы вал, люкиськылон дырмы но тупалляз. Но мон оски, со монэн луоз шуыса.

— Ӟуч кылын «Первая любовь» кырӟанэд, иське, ӵапак кышноедлы сӥземын?

— Мынам ӧвӧл кинлы ке сӥзем кырӟанъёсы. Та кырӟанлэсь кылъёссэ гожтӥз Галина Образцова — мынам дышетӥсе, классэн кивалтӥсе. Галина Азарьевна кылбуръёссэ ӵектэ. Соос куддыръя кыллё-кыллё, куке но бӧрысь крезьгур вордске. Мынам озьы уг луы: пукси но кырӟан малпай. Ӵемысь со витьымтэ шорысь кадь тупа.

Гуртын улон

— Тросэзлы паймымон, малы эстрадаысь тодмо артистъёс Иван Котельников но Алёна Тимерханова гуртын уло.

— Мынэсьтым но ӵемысь юаны выро: малы Пургаез быр­йиды? Мынам валэктонэ одӥг: городэз уг яратӥськы. Ижын но, Пермьын но улӥ, нош городысь улонлы ӧй дышы. Мынам мед луоз аслам юртъере, мунчое, гараже, вӧл-вӧл азбаре.

Пурга калыкез тросгес тодыны кылдӥз 2012-тӥ арысен. Соку ми ӵемысь тапала концертъёсын поталлямы. Ужрадъёсмес нуэ вал Миндэрын улӥсь Ури-бери Орина. Алёнаен соос 1997-тӥ арысен «Усточикар» лагерь дырысен тодмоесь. Орина доры концертъёс бере пыриськом вал. Соин дышиськиз-а, мар-а тапала.

Дышетсконме быдтыса, Пурга райцентре улыны лыктӥм. Мон «Зарни шеп» ансамбле ужаны кариськи. Вуоно араз, культура удысын тыршиськом шуыса, Пугачёвоын улон инты висъязы. Озьы ке но музъемлы матэгес кариськем потӥз. Озьы милемлы ӵектӥзы Баграш-Бигра гуртысь ӵыж-выль коркаез, бордаз выль мунчо. Ӵапак со, мар мыным кулэ. Басьтӥм. Табере корка вань но, котыраз весь мар ке ужано. 2 машиналы чакласа гараж пуктӥм. Огъя липет улын ик мынам пичияк студие. Али тани веранда котырын ужасько.

— Бакча но мерт­тӥськоды-а?

— Конешно. Туэ теплица пуктӥм, огреч, помидор — ваньмыз асьмелэн. Картошка но, кешыр но октӥм ни.

— Ма, тон, биграос кадь вераськиськод ни — «кешыр» шуиськод!

— Точно! Уйвайын «моркол» верасалзы.

«Кык кизилиос» конкурсын Анна Плотниковаен ӵош нырысетӥ интые потӥзы.

Кылбур, кырӟан, басма

— Ӝыны ар ӵоже ӧвӧл ни бадӟым концертъёс. Мӧзмиськоды-а учкисьёслэсь?

— Туж юн мӧзмиськом! Мылкыдэз ӧръям потэ, эх, кырӟаса-эктыса сётысал кадь. Пандемиен сэрен ваньмыз сураськиз. Азьвыл аръёсы ми быдэс гужем концертъёсын ветлӥськом вал. Туэ Алёнаен ӵош пыриським Шарканын ортчем «Эктоникае», Ижын Шор площадьын дискотекаын кырӟам.

Матысь дыре Башкирие потыны чакласьком. Отын али концерт радъяны лэзё ни, но вань куронъёсты чакласа. Кызьы сое быдэстоно, валантэм. Малы ке шуоно Башкириын концертъёсамы сомында учкись лыктэ, соос сылыны дасесь. Выль куронъёсъя ӝыны зал тыр калык пырыны быгатэ. Соин 1 залын 2 пол но концерт радъяно луоз, дыр. Нош Удмуртиын концертъёс ортчытъяны уг на лэзё.

— Тон асьме республикаысь мукет кырӟасьёслы но аранжировкаос лэсьтӥськод на.

— Аранжировкаос пумысен вазиськонъёс трос. Куддыръя талэсь жадисько но. Ваньмыз огвыллем потэ, йыре номыр вылез уг но лыкты ни кадь. Тани августэ Шарканын Тол Бабай дорын удмурт концерт вал. Ӝыныез кырӟанъёс, дыр, мынам аранжировкаеным. Малпасько: ваньмыз огвыллем кылӥське ук! Но туннэ удмурт эстрадаын кылдэмын сыӵе курон: крезьгур эктыны мед тупалоз, отын арган гурез мед луоз. Артистъёс удмурт кырӟанэз гармошкатэк син азязы пуктыны уг ни быгато кадь.

Но мон малпамъя, котькуд аранжировщиклэн аслаз «куараез». Влад Андреевлэсь, Анатолий Эркишевлэсь, Антон Васильевлэсь, Владимир Осиповлэсь ужамзэс соку ик луэ висъяны. Но мон уг на, дыр, тодӥськы трос мукет специалистъёсты.

— Кин ужа тусыд бордын? Кылсярысь, куке но тон кузь йырсиен ветлӥд, табере вакчи ӵышкиськиськод.

— Вакчи йырсилы сокем дышиськиз ни, ӧжыт будэ ке, йырси урдӥське кадь потэ. Мон Пургалась ӟеч

парикмахерез шедьтӥ. Со доры 2-3 арнялы огпол ветлӥсько ӵышкиськыны.

Образ сярысь ке, таиз понна сюлмаське Алёна. Мон кышноелы туж оскисько. Кыӵе костюм кулэ, нош ик Алёна малпа. Собере вуриськисен басма быръё, вуро.

— 2014-тӥ арын «Удмурт дуннелы» интервью сётыкуз, Алёна Тимерханова шуиз: «Зэмзэ вераса, Ваняен куараосмы но, стильмы но уг тупало. Солэн кырӟанъёсаз армиын служба нуэмез — кавказ гуръёс — шӧдӥсько, вылаз ик, со фольклорен вылтӥз гинэ тунсыкъяське. Мыным калык кырӟанъёсты гинэ сёт!» Нош табере тӥ сцена вылэ но ӵошен потаськоды.

— Алёнаен ӵош кырӟаны кутскимы, сюанъёсы ӧтчакузы. Озьы дуэтмы кылдӥз. Алёна туж яратэ экспериментъёсты. Нырысь со Николай Анисимовен кырӟаз, собере пор пияшен — Йорга Качеен, берлогес — Андрей Корниловен. Алина Антоноваен но сцена вылэ ӵош потало.

— Спортэн выриськод-а? Артистлы веськрес возиськоно.

— Мыным юрттэ юрт котырын ужан. Так-то вань гантельёсы но, штангае но. Аслым шуисько: ӵуказе кутско штанга ӝутканы. Арня-кык вырисько но, корка котырысь уж пӧлы выйисько. Вот сыӵе мынам физкультурае. Нош Юлиана сузэре спортэн туж матысь эшъяське вал. Выриз капчи атлетикаен, кузь дистанцие бызьылыса, Удмуртилэн чемпионэз вал, Россиысь ӵошатсконъёсы но пыриськылӥз.

— Кырӟась анай-атаен улыса, Милана нылды быгатэ ни, дыр, микрофон кутыны. Сцена вылэ уг-а куриськы?

— Миланамы котькуд нунал паймытъя. Али тани верандалэсь пушсэ лэсьтӥсько. Пыртӥ ОСБ лист, малпасько, вандыло кулэ луэмезъя. Вуисько но, Милана пыдкутчанъёссэ кылем, ОСБ вылтӥ сцена кузя кадь ветлэ, мар ке кырӟа. Со милемлы гинэ валамон кылын вераське ай, нылпи садэ сётӥм ни.

— Удмурт кылбурчиос ӵекто-а асьсэлэсь чуръёссэс, кырӟан гожты ай шуыса.

— Ӵемысь озьы пӧрме. Кин ке но соцсетьёс пыр кылбуръёссэ келя. Мукет но учыр вал. «Зарни шепын» ужакум, шедьтӥ Сергей Сосновлэсь кылбуръёсын сборниксэ. Куд-огез соку ик кельшизы. Жингыртӥ авторлы, юай, кырӟанлы кутыны яра-а шуыса. Со соглаш луиз. Озьы выль кырӟанъёс — «Мон но тон», «Мусое», «Монэн артэ» — вордскизы.

— Талантэн артистъёсты ӵемысь быдтэ юон. Учкисьёс малпамъя, артист концерт бере одно ик жадемзэ веськатыны кулэ. Выро-а тонэ куноятыны, сектаны?

— Котькыӵе учыръёс тупалляло, концерт бере саламен но лыктӥсьёс вань. Но кужмысь ведь нокинэ уг сектало. Мон котьку руль сьӧрын. Калык пӧлтӥ юыса уг ветлӥськы. Ымам вина уг тыриськы шуыса, уг пӧя, но таӵе «хоббие» мынам точно ӧвӧл.

— Пичи дырысь малпанэд быдэсмиз. Али быдэс командаен — Котельников, Тимерханова, Анисимов, Корнилов, Ури-бери Орина — концертъ­ёс сётъяськоды, Удмуртиын но, матысь рес­публикаосын но тодмо луиськоды. Нош тыныд 31 арес гинэ ай. Азьланезлы кыӵе малпанъёсыд?

— Малпанъёс эшшо но бадӟымесь, но ваньзэ шараям уг поты. Оло, тыршомы Удмуртилэн палэназ концертъёсын потаны. Нош кыӵе ке конкурсъёсы пыриськыны, лауреат луыны мылкы­­ды ӧвӧл кадь. Мыным кельше туннэ нуналэн улыны.

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Елена СКВОРЦОВА