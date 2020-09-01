Дэри ёросысь Постол черкогуртын шор ёзо школа усьтӥськиз

Нылпиосты 1-тӥ сентябрь праздникен ӟечкыланы вуылӥз Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов.











160 интылы чаклам вӧл-вӧл, улыно-вылыно школае пырыса, нылпиослэн но, дышетӥсьёслэн но шумпотэменызы синъёссы чиляны ӧдъяло. Сое пуктыны 243 миллион манет висъязы, 217 миллионэз — федерал бюджетысь. Интерактивной доскаос, 3D принтеръёс, микроскопъёс, лаборантскойёс, киужен вырон мастерской. Лифтсы гинэ но вань. Школазы таӵе тодмантэм воштӥськоз шуыса, нокин ӧз малпа. Ог 70 арзэ пу юртын дышетскизы. Толалтэ классъёсын медам кынме шуыса, курткаосын пукылӥзы, пеймыт вал.

Табере 1-тӥ сентябре школае вуиз 145 пинал. 16 нылпиос понна туннэ нырысьсэ чузъяськиз гырлы кура.

— 2 ар талэсь азьло выль школа пуктыны оскытӥмы, сётэм кылмес быдэстӥмы, — школаез сӥё-дано усьтонын вераз Александр Бречалов. — Табере Иж-Ува трасса дорозь нуись сюрестэс асфальтэн кисьтоно, сое школа дорозь ик вуттоно. Октябрь шорын отӥ ворттылыны луоз ни. Нош вуоно арын школа мышкын ӝутӥськоз 60 интылы чаклам нылпи сад. Анай-атайёслэн, дышетӥсьёслэн сюлмаськеменызы, кыл вылазы юн сылэменызы но, та ваньмыз быдэсме.