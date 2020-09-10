Дэри ёросысь Андрей Головкин кылдытӥз ӝажыосын ферма
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Туала фермеръёс теплица пукто но отысь убооссэс вӧлдэтозь ӝуто.
Дэри ёросысь Андрей Головкин ассэ сити-фермеръёс пӧлы пыртэ. Город вӧзын ӝыны ар ӵоже 70 квадрат метр вылын со кылдытӥз ӝажыосын ферма. Кыӵе материал шедьтӥз, солэсь ик теплица ӝутӥз. Ву кисьтан тӥрлык, субстрактэн материал басьтон понна 1,5 миллион манет быдтӥз. Табере толэн-гужемен урожай бичаны быгатоз. Пуктӥськонэ понэм уксёез 2,5-3 ар ӵоже берыктӥськоз, шуэ. 1 квадрат метръем таӵе теплица ӝутыны 30-35 сюрс манет тырме, пе.
— Москва котырын кемалась сыӵе фермаос ужало ни, нош асьмеос йырмес тӥяськомы, кызьы меда узы-боры, бака сиён пичи интыын трос будэтоно, — вера Андрей Головкин. — Утчаськиськод ке, олокыӵе но амал сюре вылэм.
Егит фермер шпинат, руккола, мангольд турын-куар бордысен кутскыны малпаз. Нырысетӥ урожайзэ бичаз ни. Культураослы югыт мед тырмоз шуыса, котыр светодиодной лампаос пуктылӥз. Будосъёс нимысьтыз гидропонной установкаос вылын будо, музъем борды уг йӧто бере, соку ик сиыны ярамон чылкытэсь луо.
— Фермеръёс дышем сямъя ужало, выль культураос борды басьтӥськыны туж ик уг дӥсьто, урожайтэк кылёзы шуыса, — пусъе гурт удысъя но сиён-юонъя министр Ольга Абрамова. — Нош таӵе теплицаосын толалтэ но урожай бичаны луэ. Озьыен, бакча сиён будэтонын ик кӧня-кӧня луонлыкъёс усьтӥсько. Емышен асьмемыз асьмеос сюдыны мед быгатомы, олокытысь вайытэк. Соин ик Андрей Головкин кадь фермеръёслы министерство азинтӥськыны одно ик юрттоз.
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Елена САРАМАТОВА
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