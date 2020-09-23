Дэбес ёросысь Леваньгурт: Шулаевъёс уло керосин лампа пиштэм улсын

Ольга но Александр Шулаев кузпалъёс Дэбес ёросысь Бадӟым Ӟӧтым гурт поселениысь Леваньгуртэз выльысь лулъяны выро. Кылем арысен сэзъяло атай юртсэс. Тыл, ву, связь татын ӧвӧл шуыса, уг учко.

Ольга Шулаева Кудряш кучапиеныз. Туспуктӥз Надежда Ворончихина

Тыл — Тыловайын

Кызьы меда керосин лампаен гинэ уло шуыса, Леваньгуртэ вуылоно кариським. Шулаевъёс дорозь мырдэм вуим — «Дружба» СПК музъемъёсты утялтэмен гинэ, кыӵе ке сыӵе сюрес нерге возиське. Нош Леваньгуртозь Ольга Шулаева кожонэз синйылтытэк кылиськомы вал: указатель турын пӧлы выемын. Кӧня-кӧня куашкась коркаос! Кудаз меда уло? Водительмы дугдыса ӧз вуы — быжыныз шонаса, пумитамы кучапи потӥз. Со сьӧры, мурт куараосты кылыса — Ольга Леонидовна.

— Ми дӥне нокин уг вуылы, — кучапизэ вешаса, вераз нылкышно. — Вань адямиосты Кудряшмы эш каре. Юртъер утись луоз шуыса вордыны кутскимы вал, нош со ваньзылы шумпотэ. Берлозэ татчы Бадӟым Ӟотым гуртысь 1-тӥ июле вуылӥзы, куара сётон дыръя. Куддыр Вася бускельмы вуылэ юртъер котырзэ сэрттыны. Нош туннэ ми Кудряшен 2 кузя гинэ. Мужике, мотоблоке пуксьыса, Тыловае кошкиз. Отын коть электроинструментъёсын ужаны луэ.

Зор-кот улын гужам-сисьмем ӟусъёс вылэ интыяськимы. Кузёкышно коркасьтыз поттӥз киын гожъям блокнотсэ. Нуналлы быдэ, пе, татчы ортчемез сярысь ӵабъяны вырисько, нуналъёс-толэзьёс медаз сураське шуыса.

— Дневник — со эш кадь, — веранзэ азьланьтэ Ольга Леонидовна. — Отысь, оло, книга но потоз. Туж потэ Леваньгуртэ выжыяськем городысь нылаш сярысь книга гожтэме. Куштӥськем острове вуэм Робинзон сямен улӥськомы татын. Тани туэ май толэзе юртамы улыны пыримы ни, нош тылмы туннэ ке но ӧвӧл. Телевизор но уд учкы, телефонэз но зарядкае уд пукты. Связь но, телевизор но сокем ик кулэ ӧвӧл ке но, иворъёсты ке но тодэм потэ. Тыл езъёс мед кыскозы шуыса, олокытчы но гожъямы. Котькытысь валэктон одӥг: законэз тӥятэк улӥськоды шуыса возьматӥсь документъёс, пе, кулэ. Со понна юртэз, музъемез асьме вылэ гожтоно. Наследствоез выламы гожтонэн ас вакытаз ӧм выре. Документъёс луизы ке, соку гинэ электрикъёс лыктозы. Тылэз озьы гинэ уд но лэзьы ай — трасформаторез ӵашъем.

Коркаос кузёооссэс витё

Туспуктӥз Надежда Ворончихина

— Таӵе курадӟыса улытозь, малы мукет гуртын корка басьтонтэм? Леваньгуртэз выльысь улӟытыны узгес луы ни, дыр. Татчы гужем сад-бакчае кадь вуылысалды, асьтэос Ӟӧтымын улысалды, — вазисько пумитаз.

— Тӥ но озьы вераськоды-а? Нокинлэн уг поты, ми татын мед уломы шуыса. Администрация но, ӵыжы-выжыосмы но пумитъясько. Ваньзылы со мултэс йыр висён. Нош милям туж потэ, Леваньгурт мед улоз шуыса. Ми улэп дыръя ке но. Татысь ланьырам коркаос куштыса кельтэм пересьёс кадь сыло. Жаль пото. Песятаймы ялан шуэ вал: уте музъемез. Учке ай, кыӵе чебер инкуазь татын! Яблокпу, вишня, сутэрпу, ирга, сирень тулыслы быдэ сяськаяло. Котыр эрик. Гурт котырын тракторъёс гурето, урожай калто. Таӵе чебер интыосы внукъёсмы мед вуылозы кадь потэ. Зэм, соослэн улон шоры учконзы мукетгес ни. 5 аресъем внучкамы атаезлэсь али ик куре зундэс но пель угы, нош мужике малпа солы велосипед басьтыны, Леваньгуртэтӥ, пе, ворттылоз. Соин ик асьмелы шуиськомы: тылтэк но улом. Бускельмы керосин лампазэ кельтӥз. Мужике ӵемысь серекъя: Ленин керосин лампа пиштэмъя ГОЭЛРО планзэ кылдытӥз, нош Оля аслэсьтыз книгазэ гожъялоз.

Ву — колодчаын

Ольга Леонидовна Ижын вордӥськемын, но выжыосыз солэн гуртысь. Бубиз Дэбес ёросысь Лесагуртысь, мумиз Тольёнысь. Нош Александр Иванович 1990-тӥ аръёсы Сарапул палъёсысь вуиз фермер хозяйство кылдытыны.

— Ми Сашаен 2007-тӥ арын Ижын тодматскимы, — шуэ Ольга Шулаева. — Нырысь телефон пыр кусып возимы. Со ялан вералля вал гуртысь улон-вылонэз сярысь: кызьы тэлетӥ ветлэ, узыр-боры октэ, губия. Тунсыко потӥз. Адӟыны вуи но синмаськи. Со аре Саша Санкт-Петербурге вахтае ужаны кошкиз, техника басьтыны коньдон люкано шуыса. Мон сое Леваньгуртын воштӥ: Иван Сергеевич бубизлы юрттӥсь кулэ вал. 2009-тӥ арын мон но мужике сьӧры кошки, но гужемзэ котьку бертылӥмы. Гуртын соку улӥсез кӧня ке вал на. Но, ӧжыт улыса, Иван Сергеевич кулӥз. 2012-тӥ арын гуртысь берпуметӥ улӥсьёс кошкизы. Леваньгуртэн кусып быриз ни кожаськомы вал. Но кылем арын Саша пенсие потӥз но атай юртэ берытском, шуиз. Атай юртаз укноос, ӧс пуктӥмы, гур ӝутӥмы. Толалтэлы юртъерез дасямы. Тулыс бертомы но татын улыны кутскомы шуыса, Санкт-Петербурге кошкимы.

Гуртэ пырон дорын.

Туспуктӥз Надежда Ворончихина.

Туэ мае вуимы но, Роспотребнадзорлэн постановлениезъя милемыз карантинэ пытсазы. Кылем арын мотоблок басьтӥмы вал, соин музъем гыримы, мерттӥськимы. Ву гурт пумысь колодчаысь нуллӥськомы. Вуэз отын туж ик чылкыт ӧвӧл. Колодчаез но пушказ куашкано кадь. Саша куддыр мотоблокеныз вышкыосын юон ву вайылэ. Но весь коркан уд пукы ук. Кытчы ке мыноно. Колодча дорозь ке но, ведра кутыса, Кудряшен ветлӥсько. Зарядка.

Шулаевъёслэн асьсэ юртсы вӧзын но колодча вань. Сое утялтыны, коръёссэ тупатъяны медо. Мунчо, гид ӝутэмзы потэ. Ыж вордыны кутскизы вал но, думетысь лэзиськыса, пудозы кытчы ке кошкем.

Кузпалъёс татчы улыны кылизы ке, секыт луоз. Тужгес но толалтэ. Сюрес лёгись уз шедьы. Таксофон но татчы пуктыны уз луы, шуо. 2017-тӥ арын, музъемез гырыкузы, кабелез вандӥллям, аппаратэз Бадӟым Ӟӧтыме пуктӥллям.

1905-тӥ арын татын 22 юрт лыдъяськиз, отын 183 мурт улӥз. 2000-тӥ аръёсысен адямиос пазьгиськыны кутскизы. Татчы кин ке берытскоз на шуыса, нокин ӧз малпалля. Зэм, реестрысь Леваньгуртэз ӧз куштэ, ваньбур кузёос вань на шуыса.

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Надежда ВОРОНЧИХИНА