Дэбес ёросысь Александр Юферев быронлэсь утиз вятка выжыысь валъёсты

Дэбес ёросысь Тыловай гуртысь Александр ЮФЕРЕВ колхозэн, сельсоветэн ас вакытаз быгатыса кивалтӥз. Гуртэз ӝутон понна со трос лэсьтӥз. Но тужгес данъяське вятка выжыысь валъёсты ог 40 ар талэсь азьло быронлэсь утеменыз. Шаерамы кылем чылкыт вятка выжыысь 3 валъёслэсь уськытыны быгатӥз 100 йыр. Соосын Россиысь адӟытонъёсын вормылӥз. Озьы та чебер пудолы синмаськисьёс кылдӥзы. Табере Тыловайысь вятка валъёсты пӧртэм улосъёсын вордо ни.

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Абрек но Геройпи

Удмуртиысь гурт удысысь дано ужась, селекционер-энтузиаст Александр Юферев пичи дырысеныз валъёсты яратэ. Дэбес ёросысь Удмурт Льӧм гуртысь юртъерзылэн укноосыз колхозлэн вал гидэз шоры учкылӥзы. Атаез, колхозлэн председателез, пизэ валэн ужаны ыстылӥз.

— Конидворын (конный двор) 100-лэсь трос валъёс возизы, — тодаз вае Александр Аркадьевич. — Ми, пиналъёс, 30-зэ кыед поттыны, пень октыны кыткылӥмы. Котькуд коркась кыедэз лудэ поттӥськомы вал. Турын дасянэ но вуылӥмы. Котькудӥзлэн аслаз уробоез, аслаз валэз. Кудзэ дышетӥськод, соин ужаськод. Нош лудын ужъёс бырем бере кирпич поттонын юрттӥськиськод. Буби, тыбыре топ-топ вешаса, шуэ вал: семья сюдӥсьмы. Солы уждун коньдонэн тырылӥзы, нош мыным трудодень гожтылӥзы, со понна мыным ю-нянь висъяллязы, нош бубилы — ӧз.

Секыт ужъёслэсь ваньмон дыръяз Александр кияз карандаш кутылӥз. Туж яратылӥз атаезлэсь Абрек нимо валзэ суреданы. Та животлэн визьмызлы паймылӥз.

— Буби шуген ветлылӥз. Пал пыдзэ но пал синзэ со войнаын ыштӥз. Конидворын солы шыр гонъем Абрекез кыткылӥзы. Со корка доры тупатэм часэ кыштыр вуэ ни вал. Сылэ-сылэ но, буби уг поты ке, тодэ ни: кузёез контораын. Отчы ачиз ик мынылӥз. Буби отпуске потэ ке, Абрекез нокин уг куты вал. Мон гинэ. Уйлы, мед сиськозы шуыса, ужась валъёсты сике келяськомы вал. Соку мон уг на тодӥськы вал, со вятка выжыысь кужмо но чидась валъёс шуыса. Огез дышетэм валэ — Геройпи. Огпол толэс валъёсты Кайсы нюкын соин возьмасько. Учкисько: олокытысь 2 бадӟым валъёс ворттыса лыкто. Сюлмы оломар луиз. Геройпие кужмо ужпи ке но, пичи. Мар карозы та мурт валъёс табунэн? Азь пыдъёсынызы шуккыса, виыны быгато. Геройпие быжзэ урдӥз но пумитазы ворттӥз. Быроз ук та! Мурт валъёс вылаз урдскыса ӧз вуэ, Геройпие сётъяз ук, улляз соосты. Со дырысен вяткаос йырам пыризы. Но колхозын, пумен техника кылдэмен, соосты быдтыны кутскизы.

3 вынъёс пӧлысь чырткемез. Саша — шоретӥез.

Та яратоно валъёссэ Александр Юферев олокӧня пол туспуктылӥз. Фотоаппаратэз валамысьтыз, со 7-тӥ классысен школаын фотокружок ортчытъяз. Мылкыдзэ синйылтыса, мумиз ӵемысь индылӥз: тон но, Эраст агаед сямен, суредаськисьлы дышетскы. Солэн туж потэ вал пичизэ пизэ Удмурт пединститутэ худграфе пыртэмез. Дышетӥсь вал бере, пизы но, оло, школае лыктоз шуыса малпалляз. Соин, лэся, Иже кошкыкуз, Александр озьы ик оскытӥз. Нош ачиз гурт удысъя институтэ инженерлы дышетскыны пыриз.

— Школаын дышетскыкум ик, комбайнёрлэсь но трактористлэсь правооссэ басьтӥ. Уборка дыръя лудын ужалляй. Кытын кыӵе болт, кытын кыӵе гайка тодӥсько ни вал. Институтын мон кадь энтузиастъёс трос люкаськимы. Капчи атлетикаен, баскетболэн шудӥськомы вал. Хорын но кырӟаллямы. Нош мыным тужгес яралляз нюръяськон. Вузъёс пӧлын ӵошатсконын чемпион но луылӥ, — вашкала туспуктэмъёссэ поттаса, капчияк мынектэ Александр Аркадьевич.

Егит председатель

Институтэз йылпумъямез бере Александр Юферевлы Сьӧлтала направление сётӥзы. 3-тӥ курсысен кышно ваем пиосмуртлэн соку 1 аресъем пиез будэ вал ни. Кузпалыз Удмурт Льӧм гуртысь школаын дышетэ.

— Атайлэн ветлэм уг луы, син уг адӟы — лек луиз, — вера Александр Аркадьевич. — Пие, берт гуртэ, шуэ вал. Ачим но вордскем гуртам куриськыны кутски, семьяелы матэгес луэме потыса. Лэзизы Сьӧлталась. Озьы Дэбес ёросысь Калинин нимо колхозэ инженере кутски. Пичи гинэ корка сётӥзы. Бубилы юрт ӧз яра — ӟоскыт потӥз. Первой этаж, пе, лэсьтом. Гулбеч копамы, отчы кухня кылдӥз. Уж дурыныз пӧзьыны кутскиз. Удмурт Льӧм, Кизьна но Зар-Медло гуртъёсысь колхозъёсты огазеязы. Предмы юыны яратэ вал, арняосын-арняосын ышылӥз. Колхозэн кивалтонэз ӵемысь мон вылэ кельтылӥз, озьы аслым осконме юнматӥз. Умой адями вал со. Котькыӵе малпан борды капчиен кырмиськылӥз. Озьы ми, Марий Эл Республикае вуылыса, скал гид пуктӥмы. Нылпи садлы, школалы проект дасямы. Етӥн сэстонэз чисто механизировать каримы. Одӥг но тӥяськем техникамы ӧй вал.

Александр Аркадьевич Дэбес ёросын устоез инженер луиз. Быгатыса ужамез понна солы «Москвич» машина сётӥзы. Кыӵе ке колхозын техниказы зол тӥяське ке, Александр Юферевез ӧтё вал. Соин, лэся, синйылтӥзы сое Дэри ёросысь «Гигант» хозяйствоын но: дӥнязы чортыны кутскизы. Выль машина, вӧл-вӧл корка сётом, шуизы. Ижлы матын, котыр асфальт. Сьӧраз кӧня ке механизаторъёссэ но кутыны лэзизы. Ачиз интые адями но шедьтӥз ни вал. Котырзэс машинае тыризы. Ужысь мозмытыны курыса заявленизэ адӟем райкомлэн нырысетӥ секретарез Михаил Шишкин. Со егит инженерез кабинетаз ӧтиз.

Пинал дырысеныз пӧйшураны яратэ.

— Шорам учкиз но Дэри ёросысь нырысетӥ секретарьлы жингыртӥз. Шуиз: тӥ доры улыны выжыны малпа ёросысьтымы умоез инженер, эн кутэ сое — асьмелы кулэ. Куриськонме кесяз. Кытчы пырод на?

Ӝоген Александр Юферевез семьяеныз валче Тыловае келязы, «Колос» колхозлы председателе юнматӥзы. Кытчы-кытчы, но татчы шедемез воксё но уг поты вал, хозяйство ёросын огез лябез шуыса.

— Со вал 1977-тӥ ар. Уборка вакыт. Ӝыт пал комбайнъёс дӥне мынӥсько. Лудэтӥ котырскемзэс возьмасько. Учкисько но — мышсы но уг адӟиськы ни. Бертӥллям. Кызьы озьы? Ми Калинин нимо хозяйствоын 3 сменаен ужаллямы, уборкаез дыраз йылпумъян понна. Ӵукна механизаторъёсты люкай, втык сётӥ. Озьы керетыса кадь кутскиз председательын ужан вакытэ. Азьтэмъёсты но юисьёсты ӧй яратылы. Ужан вискын кудӟемъёсты кутӥсько ке, «котомакае» («Москвич» — авт.) пуктӥсько но я милицие, я больницае нуисько вал, визь мед пыроз, мед эмъяськозы шуыса. 2-3 нунал ортчыса, зарниесь луо. Кызьы юись механизаторъёсын но скал кыскисьёсын ужалод? Дисциплинатэк производствоез уд ӝуты.

Со вакытэ «Колосын» ёросын тужгес ичи йӧл кыскылӥзы. Пудо сиён но тыро-пыдо дасялляны ӧз быгатылэ.

— Малпасько вал: 5 ар ӵоже татын ваньзэ лэсьто-выльдо но кошко. Кошкод вылэм… 11 арлэсь ятыр председатель луыса ужай. Сельсоветэн кивалтӥ на. Али но Тыловайын улӥсько.

Хозяйствоын, выль кузё кылдэмен, соку ик басьтӥськизы тупатъян но лэсьтӥськон ужъёс борды. Нырысь ик ӝутӥзы 200 йырлы скал гид. Пудо сиён рос-прос дасяны ӧдъязы, йӧл возён холодильникъёс басьтӥзы. Тыршемзылэн емышез соку ик шӧдӥськиз: йӧлзы 1-тӥ классъем луиз. 11 ар ӵоже сюро таза пудолэсь лыдзэ 2 сюрс 300 йырозь вуттыны быгатӥзы. Сомында ик парсь вордӥзы. Пудоез ӝог куайытыны быгатэменыз, «Колос» Россиын огез кужмоез вал. Парсьпиоссы трос вордӥсько, соосты калыклы вузаны кутскизы. Но алӥсь сюриз: уг яра, пе. Соку Александр Юферев эскерисьёслы-чакласьёслы пумит вераны кыл шедьтӥз: Америкае уг вузаськы ук — асьме адямиослы. Школалы скал но парсь висъяз, татын асьсэлэн сӥльзы но йӧлзы мед луоз шуыса. Школаен кузпалыз кивалтӥз. Ог-огзэс валаса, ог-огзылы юрттыса улыны тыршизы.

«Колосын» маке быдӟа мастерской пуктӥзы. Отын ик мисьтӥськон сэрегез но вал. Машинаоссэс выльдыны кутскизы. Со сяна, кытын гинэ техниказэс списать уг каро, сое колхозэ вутто ни вал.

— Машинаос уг шедё вал, — веранзэ азьланьтэ Александр Аркадьевич. — Вужъёссэ басьтӥськом но, егит пиос машина асьсэос лэсьто вал. Армия бере соос сомында татчы бертӥзы. Уж сётоно. Улон инты кулэ. Гуртысь вуж, тырттэм коркаосты ваньзэ басьтӥм, соосты тупатъям. Ярам, стройбригадаосмы асьмелэн вал. Пуктӥськеммылы мукет гуртъёсын абдраллязы. Кытысь материал шедьтӥськод тон, шуо вал. Материалэн котькытын секыт вал. Оло курыны быгатӥсько вал, оло эшъёсын удалтӥз. Пӧйшурась мон, пӧйшураку олокыӵе но эшъёс кылдо. Тани клубмы ӧй вал. Лэсьтӥм. Со али но Улӥ Тыловай гуртын сылэ.

Гуртэ егитъёс трос кылемен, колхозъёс пӧлын спортъя ӵошатсконъёсын «Колос» котькытын вормылыны кутскиз. Со вакытысь пуктэм нылпи садлэн юртэз но али ке но сылэ на. Колхозлэн юнман, гуртлэн чебертӥськон вакытэз Александр Аркадьевичен юн герӟаськемын. Татчы сюресъёс но лэсьтыны пӧрмытӥз, оген кылем арлыдоослы приют но усьтӥзы. Котельной ӝутӥзы. Ваньмыз со туннэ ке но ужа. Больница пуктэммы потэ на вал, но ӧй вутты, лулӟе азьвыл председатель.

Зура, Лира но Буря

Огпол Ува ёросысь «Дружба» хозяйствое кенеше люкаськизы. Соку Александр Юферев синйылтӥз загон пумысь вятка выжыысь 3 валъёсты. Егит дырзэ малпаса, сюлэмыз ик вырӟиз. Таӵе валъёсты нокытысь ӧз ни адӟылы вал. Соос интые мукетъёсыз Удмуртие вуизы.

— Та мынам валъёсы ук! Осто, кытӥ мон татчыозь ветлӥ, мар малпаса улӥ? Адямиос ӝӧк сьӧрын пуко, кенеш бере шулдыръясько. Нош мынам ньылэме но, шокчеме но уг луы. Мон та валъёсты ас дӥням басьто, нокыӵе коньдонме уг жаля, шуи соку аслым. Озьы Зура, Лира но Буря уллёысьтым нырысетӥ вятка валъёс луизы. Нош ужпи шедьтӥ Ижысь гурт удысъя академиысь. Ачим гинэ тодӥсько, кыӵе секытэн сётӥськиз сое басьтон.

А. Юферевлэн валъёсыз котькыӵе адӟытонъёсын чемпион луо.

Соку Александр Аркадьевич тодэ ни вал: вятка выжыысь валъёсты ышемлэсь утёз. Быдэс Совето Союзэз котыръяз со, вужере кылем валъёсты шедьтон, Тыловае вуттон понна. Вӧл-вӧл вал гид пуктыны кутскиз. Загонын вяткаос люкаськыны ӧдъямъя со котькудзэ туспуктӥз. Фотоосын альбом лэсьтӥз но Москвае шонтӥз.

— Гурт удысъя министерствоын возьматэме потӥз вятка валъёсмес, соос быремын ӧвӧл на шуыса. Соку угось вал вордӥсьёслы нокыӵе юрттэт уг сётӥськы вал. Паймизы, таӵе но валъёс вань шат шуыса. Асьсэос но Тыловае вуизы, Москваысь ипподромысь специалистъёс но лыктӥзы. Соку гинэ выжыез выльысь ӝутон вылысь дотация сётӥзы.

Тросгес калык вятка выжыысь валъёс сярысь мед тодоз шуыса, Александр Аркадьевич Тыловае турмаршрут радъяз. Уллёын соку 100-лэсь ятыр валъёсыз вал ни. Озьыен, вань маин ушъяськыны. Адямиослы шутэтскон вылысь юртъёс ӝутӥз, музей лэсьтӥз. Та комплексэз со али ке но яратыса «приют» нима. Котыраз ӵыпет лэсьтӥз. Турмаршрут 19 ар ӵоже ужатозь, Финляндиысь, Франциысь, Америкаысь но паймымон валъёсын тодматскыны ветлӥзы. Тани та мынам уже, валъёсын тросгес выро шуыса, Александр Аркадьевич колхоз председательысь кошкиз но 1989-тӥ арын Тыловай сельсоветэн кивалтыны кутскиз. Интыяз йӧнала кивалтӥсь соку таки ӧз шедьы. Кин мае быгатӥз, качалляз но кошкылӥз. Тазьы умой уз луы, валъёсты воксё быдтозы шуыса, кӧня ке ар ортчыса, председательлы воштӥсе выльысь кутскиз ик вал. Но рос-прос ужаны ӧз сётэ ни. Вяткаослы синмаськисьёс йылыны кутскизы. Басьтыны шуыса лыктыны ӧдъязы.

— Огпол валъёсты сюдӥсько. Басьяськисьёс вуизы. Киязы председательлэсь накладной, соя тужгес кельшымон валъёсты басьтыны быгато. Тужгес умойёссэ, чистокровнойёссэ бырйизы. Нош ми кызьы? Сомында курадӟыса сюдӥм, будэтӥм… Уг сёты, мукетъёссэ быръе, — шуисько. Монэ машинаязы донгизы но лудэ нуизы. Вандозы ни кожасько вал. Куштӥзы но кельтӥзы. Валъёсме нуизы. Берло валъёсы пегӟыса дӥням ик бертӥзы. Соос шӧдо лек адямиосты. Керетӥм соку предэн. Солы мар — коньдон поттэмез потэ. Нош мон со валъёсынымы кӧня призовой местаосты басьяй. Ачим ик ӵошатсконъёсы но, адӟытонъёсы но пыриськылӥ. 120 иськеме ворттылонъёсы Знатокен ветлылӥм. Макем кузьгес ӵошатскон, сокем устогес возьмато асьсэды вяткаос. Спортивной валъёслэсь но кужмогес соос.

Кӧня быгатӥз, Александр Юферев валъёссэ утьыны тыршиз. Мукет азе но сое ужаны ӧтё вал. Тыловайысь нокытчы ӧз кошкы. 2000-тӥ арын со Россиысь валъёслэн «Эквирос» адӟытоназы пыриськиз. Пыдлось гуртысь Москва кеме вяткаоссэ нуиз. Калык но специалистъёс паймыса ик учкылӥзы Удмуртиысь аспӧртэм животъёс шоры. Тыловайысь Магомет но Ганна азвесь медаль утӥзы. Вуоно араз Александр Аркадьевич адӟытонэ 4 валъёссэ поттӥз, татын соос абсолютной чемпион ним, зарни медаль басьтӥзы. Вятка выжыез выльысь берыктэмез понна кубок но премия сётӥзы. Со адӟытон бере вятка выжыысь валъёсты Смоленске, Коломнае, Киров улосэ, Липецке, Перме, Забайкальее, Ленинград улосэ басьтӥзы. Араз 15-17 йыр элитной луись валъёссэ вузаны но быгатылӥз. Колхоз воксё бырыны кутскемен, 2003-тӥ арын аслэсьтыз «Вятка» предприятизэ регистрировать кариз. Но туала арын вал вордыны секыт. Кунгож сьӧрын 2-3 вал вордӥсь муртлы субсидия сётӥське ни, Россиын юрттэт ӧвӧл, шуэ. Нош вал — скал ӧвӧл, солэсь доход трос уд потты, уката ик выжы утьыны выриськод ке.

Тыловайын кылдытӥз вятка выжыысь валъёслы сӥзем музей.

Туспуктӥз Елена Сараматова

2016-тӥ арын огаз адӟытонэ-ӵошатсконэ дасяськыкуз, куазь гудыръяса кисьтыны ӧдъяз. Вал гылӟыса усиз, Александр Аркадьевичез улаз пачкатӥз. Нӧдысь султэмез уг луы. Валэз адямиосты вайиз. А. Юферевлэсь пыдзэ вандыны медо ни вал. Ӧз сёты. Ӝыны ар больницаостӥ костаськиз.

— Больницаысь бертӥ но, валъёсы гырдалляса дорам лыкто, мӧзмиллям. Аслам сюлэм бӧрдэ: яратоно ужпиелэсь, Лозунглэсь, шампурен тызэ бышкалтӥллям. Ми соин кыӵе гинэ ӵошатсконэ ум пыриськиське, чиста вормиськомы вал. Одӥг адями озьы ик шуиз: весь тон первой уд луы, мынам но вормеме потэ. Больницаын дыръям со валме бышкалтэм. Лозунг ӧз кулы. Вятка выжыысь валъёслэн вирзы ӝог ветлэ бере, соос чаль бурмо. Но пасям тыэн трос уд бызьылы ни.

Ачиз али ке но чутыса ветлэ. Озьы ке но вал вылын ворттылэ на. Ялан вятка выжыысь валъёсты данъяса, маке лэсьтыны выре. Кылем арын Сюрногуртын Александр Юферев мукет вал вордӥсьёсты ӝутъяны быгатӥз улосвылкуспо адӟытон, валэн ворттылонъя биатлон радъяны. Туэ но ортчыны кулэ вал, но коронавирус вань малпанъёссэ сураз-пожаз.

Внуклы оскон

Александр Аркадьевич котькуд валэз сярысь часэн-часэн мадьыны дась. Сыӵе курадӟыса утялтэм, поттэм вятка выжы Тыловайын нош ик бырыны кутске. Туннэ 74 аресъем Александр Юферевлэн гидъёсаз чылкыт вятка выжыысь 9 валэз вань на. Соосты адӟыны семьяосын вуыло, «приютын» шутэтско. Уллёзэ бадӟымгес карыны луонлыкез но, кынарыз но Александр Юферевлэн ӧвӧл ни. Берло 2 арзэ тужгес секыт луиз, шуэ. Пудо сиён дасян бусыосты фермеръёс басьто. Пенсиен гинэ трос сиён уд басья. Гидъёсызлэн липетъёссы сисьмо. Котыр ваньмыз куашканы ӧдъяз шуыса, мур лулӟе. Огназ гинэ тупатыны уг пӧрмыты. 1 пиез но 3 нылъёсыз дырын-дырын юрттӥськыло.

— Семьяосы жаляло гинэ монэ. Вуза ни со валъёстэ, шуо. Табере, пе, вятка выжы уз быры ни, тон лэсьтӥд ни, мар кулэ вал. Музейысьтым документъёсты, наградаосты учкыса, «приютэтӥм» котырскыса, валъёсме вешаса-вешаса, бӧрдӥсько. Мон соослы вань улонме сётӥ, — шуэ Александр Аркадьевич.

Али котыраз внукъёсыз мерско ик. Солэн 3 внучкаез но 4 внукез. Тужгес яратэ валъёсты Егор внукез. Со, оло, кивоштӥсь луоз, оске Александр Юферев.

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Елена Сараматова