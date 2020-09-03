Дышетӥсь Ирина Евдокимова: Дуннеез воштэмед потэ — кутскы ачид бордысен

Ирина ЕВДОКИМОВА

Ирина ЕВДОКИМОВА — Алнаш ёросысь Шудья гуртысь школалэн директорез, удмурт кылъя дышетӥсь. Кылем арын Ирина Михайловна республикаысь устоосыз педагогъёс пӧлы пыриз. Анай кылэз дышетонъя мастер-класс возьматыса, 3-тӥ интые потӥз Россиысь анай кылъя 20 визьнодасьёс пӧлын.

Дышетӥсь уг луы!

— Дышетӥсь луыны ӧй но малпалля. Анае Татьяна Николаевна Смирнова, Россиысь дышетон удысысь дано ужась, Шудья школаын ик удмурт кыллы но литературалы дышетӥз. Со уйёсы но тетрадь эскерыса пукыку, котьку но малпалляй: мон дышетӥсь уг луы. Но ачим но валатэк кыли, кызьы 2000-тӥ арын Можгаысь педколледже дышетскыны пыри. Оло, аслэсьтым бадӟымгес эшъёсы кышкатӥзы, 11-тӥ класс бере дышетскыны пырыны секытгес луоз шуыса. Озьы-а, тазьы-а, но педколледжын педагог луон мылкыд ӧз пыӵа. Нылпи­осты дышетон ужын пичиысен вал ке но. Ужлэсь мон ноку ӧй кышкалля. 1990-тӥ аръёсы будэмын бере, нылпи садын нянечкаын но ужай, студент дыръям каникулъёс дыръя Варзи-Ятчи санаторийын но воспитатель вал. Покчи классъёсты дышетӥсьлэсь дипломзэ басьтӥ но… магазинэ вуз карыны интыяськи. Татын ужан куспам курсъёсты ортчи — корка пушез радъянъя дизайнер луи. Но таӵе вакчи дышетскон ӵоже тырмыт тодон-валан уг лыкты вылэм.

Мыным 19 арес. Кытысь ке кылӥ, Ижын Модельёслэн юртсы вань шуыса. Малпай, татын модельёсты дасяло. Вуи, вань этажъёсты — соос татын 8 вылӥллям — ортчи: вылысьтыз вылаз магазинъёс, офисъёс, нош модельёсты дасян сярысь ялон одӥг ӧс бордын но ошемын ӧвӧл. Берен бертӥ магазинын ужаны.

Тазьы быдэс ар ортчиз. Со куспын йырам ваньмыз радэн-радэн интыяськиз, лэся. Мынам нош ик дышетскеме потыны кутскиз. Озьы пыри Удмурт кун университетысь удмурт филология факультетэ заочно дышетскыны. Висказ бызи, пие вордскиз. Сессие мынон дыр вуиз но, 1 толэзьем пиме учкыны вайи 10 аресъем сузэрме. Нуные туж бӧрдӥсь вал. Дышетсконысь бертӥсько но, монэ бӧрдыса пумитало. Пиелэн температураез ӝутӥськем, сузэре, мар карыны валатэк, вузэ. Вот озьы но дышетскем потӥз.

Анай кылэз дышетонъя мастер-класс возьматэмез бере.



Университетын тодон-валан люкакум, анае (сокугес гинэ 50 арессэ пусйыса вуттӥм вал), шудтэм учыре шедьыса, улонысь кошкиз. Мон городысь бертӥ но анае интые удмурт кылъя но литературая урокъ­ёсты нуыны кутски.

Анай кылэз дышетонын выль сямен ужан мылкыд сётӥзы университетысь дышетӥсьёс Надежда Тимерханова но Виктор Шибанов. Нырысь-валысь шугъяськи, кыӵе темая диплом уж гожтоно шуыса. Мыным туж мӧзмыт йӧто огшоры текстъёс. Кыл сяна, маке тунсыкоез луыны кулэ кадь. Надежда Тимерханова туж интыяз вераз: диплом котькыӵе луыны быгатэ, коть виртуальной музей лэсьтэ. Мон ӝуатски. Диплом ужея кивалтӥсе Виктор Шибанов малпанме ушъяз. Владимир Романов поэтлы сӥзем музеез лэсьтонлы ӝыны арме сӥзи. Уйёсы пукыса-пукыса, синъёсме быдтӥ. Программированиысь нимысьтыз кодъ­ёсты тодытэк, кызьы ке та ужме быдэстӥ. Со yandex.ru платформаын интыямын вал. Собере платформазэ воштоно луиз, али ucoz.ru сайтысь шедьтыны луэ. Но татын ӵемысь реклама соге, туж жаль со пумысен.

Та ужме дышетӥсьёс «5»-лы дунъязы. Дышетсконме мон горд дипломен йылпумъяй.

Кытын возьматоно удмурт луэмез?

— 3 ар но ужаме ӧй вал на, школаысь дышетӥсьёс дэмлазы пыриськыны республикаысь удмурт кылъя дышетӥсьёслэн конкурсазы. Отын мон тужгес пиналэз дышетӥсь вал. Монэ дунъязы «Егит педагог» номинациын. Татын аслым осконэ юнмаз, аслэсьтым кужымме шӧдӥ. Собере 2016-тӥ арын «Арлэн дышетӥсез» конкурсэ пыриськи. Таяз 2-тӥ инты басьтӥ.

Кайтаяз вуи республикаысь анай кылъя дышетӥсьёслэн конкурсазы. Отын монэ нош ик синйылтӥзы. Соин кылем арын сӥзьыл ӵектӥзы Россиысь конкурсын анай кылэз дышетонъя мастер-класс возьматыны. Соку ик соглаш ӧй луы, малпаськоно, шуи. Уго кылем арын школамы дасяськиз Рособрнадзорлэсь бад­­ӟым эскеронзэ пырпотыны (2014-тӥ арысен Ирина Михайловна Шудья школалэн директорез луэ — авт.). Ярам, тазэ но ортчим. Таин ӵош дасяськи Россиысь конкурсэ.

Татын вераме потэ ваньмызлы тодмо сюлмаськонэз. Удмурт калыклэн ӵемысь ӧвӧл анай кылыныз данъяськон мылкыдыз. Тани милям школамы пичи гинэ, 64 пинал дышетске. Соос пӧлын тросэз удмуртъёс, вань чиганъёсмы но ӟучъёсмы. Ӵемысь нылпиос но, анай-атайёс но шуо: малы удмурт кылэз дышетыны кулэ, ми так но вераськыны быгатӥськом ук. Соослы котькӧня валэкты, та асьмелэн анай кылмы, сое ӟеч тодыны кулэ шуыса. Тазьы верамлэн пайдаез бадӟым ӧвӧл. Нылпиосмы но, мумы-бубыос но сыӵе дышемын культурамылы, кылмылы, со асьмелы тунсыко уг ни поты. Нош асьмелэсь та узырлыкмес синйылто ке республикалэн палэназ, кырӟаммес-вераськеммес, дӥсь­кутмес возьмато ке Интернет яке федерал каналъёс пыр, соку удмуртлык паймымон «фишкалы» пӧрме. То­дӥськоды на, кызьы ужаз со Брангуртысь песянайёс «Евровидениын» воректэм бере. Конечно, кӧня адями, сомында ик малпан. Но тросэз удмуртъёс данъясько та паймымон песянайёсын.

2019-тӥ арын республикаысь устоосыз педагогъёс пӧлын.





Соин ик Москваын ортчоно конкурс мыным кыӵе ке аспӧртэм пагӟа кадь вал. Вож­вылъяськон 2 нунал ӵоже мынӥз Дышетонэз азинтонъя федерал институтын. Татын ми, пӧртэм улосъёсысь вуэм 20 дышетӥсьёс, мастер-класс возьматӥмы. Та вакчи дыр ӵоже семья кадь луимы. Угось милям огвыллем сюлмаськонъёсмы, кызьы утёно но азинтоно анай кылмес. 3-тӥ интые потэме но шумпотымон.

3-тӥ нуналаз ортчиз котырес ӝӧк сьӧрын кенешон. Таяз анай-атайёсы но пукизы, чиновникъёс но пыриськизы. Но вормон мылкыдэз пуксьытӥзы кивалтӥсьёслэн лултэм кылъёссы. Жаляса верано, Москваын уг шӧдо пичи калыкъёслэсь бӧрдонзэс-куректонзэс.

Нош кыӵе куанӥзы мон понна нылпиос но анай-атайёс! Соос выступлениме соцсетьёс пыр чаклаллям, «лайкъёс» пуктылӥзы, «Удмурт кыл — Москваын. Круто!» шуыса комментарийёс гожъязы. Нош мон малпай: иське, «фишка» ужа.

Калыкез огазеясь инты

— Ортчем дышетскон ар мукет вормонэн но узыр вал. Школамы Рыбаков фондлэсь 500 сюрс манетсэ утӥз. Ми понна со гужем шорын йӧзор усем кадь луиз. Россиысь 20 школа быдэн 500 сюрс манет утӥз. Ми — соос пӧлын! Таӵе вормонлы осконмы ик ӧй вал. Конкурсэ заявка 3 нунал куспын келямы. «Школа — социумлэн шорсюлмыз» концепциез чакласа, асьмелэн ужмы сярысь гожтӥм. Вормим, ӝыны миллион манет утӥм. Нош мар кароно соин? Угось проект гожъян ужлы дышетскеме ӧвӧл. Вылаз ик, коронавирус вӧлмиз, нылпиосты дистанционно дышетоно. Тау коллективелы, дышетӥсьёс соглаш луизы проект гожъян ужлы Zoom платформа пыр дышетскыны. Озьы валче кенешим но фондысь вуэм уксёен медиа­центр усьтыны малпамы.

Директор нылпиослы адӟем карымон луыны кулэ спортын но.



Паймоды, но фондын ужасьёс трос школаос пӧлысь милемыз висъязы, синмаськизы удмурт луэммылы. Ваньмыз шуак-дуак пӧрмиз. Ваньмы ик удмурт дэремъёс дӥсямы. Презентацимылэн кутсконаз но пумаз удмурт сямен вераськимы, сое ӟуч кылэ берыктыса но сётӥмы. Проектъёсты дунъясьёс пӧлын вал фондлэн кивалтӥсьёсыз но, тодмо телеведущийёс но. Но проектэз возьматон-утён дыръя презентацимес лэзьыны вунэтӥм. Меӵак эфирын но вераськонмес удмурт кылын кутским, собере ӟуч кылэ выжим. Презентация лэземын ӧй вал бере, мар вераммес нокин ӧз вала, дыр. Нош милемыз ведь нокин ӧз дугдыты. Берло но гожъязы на: «Кыӵе чебересь тӥляд дӥсьёсты!», «Милям учкыса но кылзыса кӧтмы ӧз тыры!», «Кылдэс но культурадэс утён — туж зол!», «Тӥ шонер сюрес вылын!» Таӵе мактамзы бере ужаны мылкыд уката бурдъяське.

Медиастудия усьтыны чакласьком бере, котькуд манетэз пайдаё кутыны выриськом. Школаын малпаськом газет поттыны — со понна бадӟым принтер басьтӥм. Видеоужъёс лэсьтомы. Таизлы тросгес аппаратура чакламын: дуно фотокамера, бергась камераос, микрофонъёс, 2 ноутбук, брошюраторъёс, аниматоръёс. Озьы ик куара гожтонъя пичи студия усьтӥмы. Со понна но нимысьтыз тӥрлык басьтӥм. Со сяна, школаын кылдоз туспуктонъя нимысьтыз инты. Нылпиосты выль технологиосын тодматон но шумпоттон понна басьтӥмы на робототехникая комплектъёс.

Та техникаез эскерон-ужатон понна проектамы пыртэмын вал гужем лагерь ортчытон. Но школаысь сиён пӧран инты Роспотребнадзорлэн ку­ронъёсызлы уг тупа. Соин пиналъёсты сводной отрядъёсы люкам но медиасмена ортчытӥм.

Но пиналъёсты дышетыны басьтӥськоно ке, асьмелы но тодон-валан люкано. Фотоен, видеоен но SMM удысын ужан понна 3 кузя дышетскыны ветлӥм Ижевске «Аныкай» медиашколае (та медиашколаез радъя егитъёслэн «Куара» огинзы — авт.). Матысь дыре «аныкайёс» Алнаше лыктозы. Эшшо 3 дышетӥсьёсмы медиашколае гожтӥськизы на. Та выллем дышетсконъёсты чакласа возисько. Со туала дышетӥсь понна бадӟым юрттэт луэ. Милям коллективамы 15 дышетӥсь. Котькуд педагог интыяз, малпасько. Тани пинал дышетӥсьёсмы капчияк выль малпанэн ӝуатско, котьку дасесь воштӥськонъёс борды кутскыны. Егит педагогъёсмы школаын уксё понна уг ужало, кыӵе ке идея понна тыршо кадь потэ. Со вакытэ ик коллективысь кема ужам дышетӥсьёс быгато опытсэс возьматыны, егит эшъёссэс визьноданы. Тодӥськоды-а, туж усто, мон вордскем гуртам, аслам дышетӥсьёсы пӧлын ужасько шуыса. Соос школаын дышетскон вакытам адӟем карымонэсь пото вал, нош али котькыӵе ужын юрттыны дасесь. Соин быдэс коллективме выль вормонъёс доры нуэм потэ.

Медиашколамылэн но нырысетӥ емышъёсыз вань ни. Куара гожтонъя «ШудоМи» студиысьтымы нырысетӥ кырӟанъёс потӥзы. Та дырозь ӧм но тодылэ, 9-тӥ классын дышетскись Иван Гусев кырӟанъёс гожъя шуыса. Со кылъёссэ но, крезьгурзэ но ачиз малпа. 1-тӥ сентябрьлы но кырӟан гожтӥз.

Мукет нылпиосын видеоужъёс кылдытыса, роликъёсмес интыямы ни «Ютубысь» каналамы но школалэн «ВКонтакте» соцсетьысь группаяз. Кыстыбей пӧраны дышетӥсь роликез 3 арня куспын учкиллям ни 1 сюрс 500 пол. Соцсетьёсамы ми удмурт кылын вераськиськом, удмурт кылын гожъяськиськом но нылпиослы пичиысен пыӵатӥськом: анай кыл котькыӵе удысын кутӥськыны кулэ.

Та проект чотын милям школамы калыкез кыскись инты луыны кулэ. Татын асьсэлэсь мылкыдзэс вераны, кыӵе ке уж борды кутскыны быгато нылпиос но, анай-атайёс но, дышетӥсьёс но, гуртысь мукет калык но.

Уж бертэ доре

— Туж шум­по­тӥсько, калыклы ӟеч карыны тыршись, капчи мылкыд сётыны быгатӥсь семьяын будӥ шуыса. Семьямы кырӟась вал. Ӝытъёсы атае арганэн шу­дылӥз, анае кырӟалляз. Кы­ӵе кельше вал соосыз кылзӥськыса улыны! Со дырысен туж яра­тӥсько удмурт кырӟанъёсты, троссэ тодӥсько, но ачим уг кыр­ӟаськы. Со понна таӵе быгатонлык сузэрелы паласькем, со туж чебер кырӟа, агае гитараен шудэ. Дима пие но ӵужатаез выжые мынэм, лэся: арганэн шудэ. Ульяна нылы кырӟанъя кружоке ветлэ.

Ми улӥськомы Шайтангуртын. Алексей кузпалыным

кыкнамы но, палэнэ ветлыса, ужаськом. Картэ дышетскемезъя химик, ужа Алнаш черкогуртын, уж дурын кышкытлыклэсь утиськонъя инженер луэ.

Туж умой, милям юрт учкисьмы вань шуыса. Улӥськом картэлэн анай-атай юртаз. Котькуд ӵукна 7 часын сюрес вылэ потӥськом. Картэ монэ Шудья школае пыртэ но ачиз 8 часлы Алнаше кошке вал. Яке мон сое Алнаше келясько но машинаен уж дурам вуисько вал. 1 машинаен тазьы ветлыны секыт луиз, соин нимаз автомобиль басьтоно кариським. Нуналлы быдэ солань-талань 30 иськем ворттылӥсько. Ӵемысь ӝытъёсы выльысь школае ужрадъёсы мыноно на, я таиз кулэ, я соиз. Соин машинаям пуксисько но школае выльысь шонтӥсько.

Дор пала бер ӝыт вуисько. Соин пудо утялтонэз мон уг тодӥськы. Сиён пӧранэз но адӟисько шутэтскон нуналъ­ёсы гинэ. Тау карисько, мыным ужаны луонлык кылдыто шуыса. Уйин нош ик школа ужез дорын лэсьтоно на: директор луэм сяна, мон удмурт кылъя урокъёсты нуисько на. Юнме уг шуо, дышетӥсьлэн ужез сьӧраз бертэ. 2-тӥ классэ ветлӥсь Ульяна нылы серекъя: мама, тон, директорын ужаса, визьтэм кылёд ни. Нош 9-тӥ классэ потэм Дима пие таӵе анаезлы уг но паймы кадь. Картэ но уже выён сямылы дышемын. Мон нырысь мар ке малпасько, собере солы та сярысь верасько. Кытчы кариськоз, соглаш луэ ни. Кылем арын УдГУ-ысь магистратурае пыри.

Мон дорын пукись адями ӧвӧл. Туж кельше выль интыосы вуылыны. Толалтэ каникулъёсы но, гужем но кытчы ке вуылыны тыршиськом. Кылем аре ветлӥм Грузие, Армение, туэ толалтэ — Дубае.

Туж кельше выль интыосы вуылыны.

Школатэк асме воксё уг адӟиськы. Урокъёс нуытэк, улыны уг быгаты, дыр. Но со дыре ик весь малпасько: кин мон луыны быгатысал на?

Калыкын юнме уг верало: дуннеез воштэмед потэ ке, кутскы ачид бордысен. Соин улыны кулэ, туалазэ чакласа, туала улонъя вамышъяса, со дыре ик мукетъёсызлы пример возьматыса. Ивор туж ӝог вӧлмон вакытэ аслэсьтыд опыттэ шара возьматоно. Соку ӧжытгес луозы кулэ-а удмурт кылэз дышетыны шуыса ӟургетӥсь пиналъёс но анай-атайёс. Удмурт кылмы асьмелэн чебер, дано мед луоз со, мед пушъёз, чузъяськыны мед быгатоз шаермылэн котькуд сэрегаз, тунсыко мед луоз кунгож сьӧрын но.

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Елена СКВОРЦОВА