Дышетскыны ӧте этножурналистикая школа

Туэ школаос усьтӥсько Россиысь 24 городъёсын, пӧлазы шедиз Ижкар но.

Туспуктӥз Леонид Гонин.

Ижын выльысен усьтӥське калыкъёслэсь кусыпъёссэс, сям-йылолъёссэс возьматӥсь журналистикая школа. Мыло-кыдоосыз дышетскисьёс мынозы Москваысь медиафоруме но кунояськозы Ярославль улосвылын.

Школаез радъяло Межэтнической журналистикая гильдия но Йӧскалык ужпумъёсъя федерал агентство. Туэ школаос усьтӥсько Россиысь 24 городъёсын, пӧлазы шедиз Ижкар но.

Дышетскыны быгато егит журналистъёс, студентъёс, блогеръёс но ваньмыз, кинлэн мылкыдыз вань гожъяськыны калыкъёслэн сям-йылолъёссы, туала улонзы, мукет калыкъёсын кусыпъёссы сярысь. Школае куто 28 арескозь егитъёсты. 2 но ӝыны толэзь ӵоже соос тодматскозы Россиын но Удмуртиын улӥсь калыкъёсын, этножурналистлэн ужан амалъёсыныз, законъёсын. Лекциосты лыдӟозы пӧртэм интыосысь ӧтем куноос, онлайн амалэн герӟаськылозы пӧртэм улосвылъёсын. Дышетскон ӵоже котькудӥз статьяос гожъяны яке видеосюжетъёс лэсьтыны кулэ луоз.

Усто дышетскисьёс мынозы Москваын ортчоно медиафоруме но Ярославль улосвылэ этноэкспедицие.

Школаын дышетскыны мылкыд кариськоды ке, гожтэлэ etno.shkola@bk.ru адресэ, пусъе нимтулдэс, ужан но дышетскон интыдэс, телефондэс. Вуттоно 25-тӥ куарусёнозь!

Мария Петрова