ДаУР: Пичи Пурга ёросысь калыкез кыскись синпелетъёс

Норъяысь Мало-Дивеевской Серафимовской

монастырь бордын ужась Пётрлэн но

Павеллэн черксы.

Туспуктӥз Максим Егоров

Шаерамы азинтӥське «ДаУР» квест. Мыло-кыдоос вуыло элькунысьтымы паймымон интыосы, отын туспуктэмъёс лэсьто. Та арня вискын ми но, «Удмурт дунне» газетын тыршисьёс, квестэ пыриськимы — вуылӥмы Пичи Пурга палъёсы.

Улӟем выжыкыл

«ДаУР» проектэ шедем 100 интыос-синпелетъёс пӧ­лысь 6-ез интыяськемын Пичи Пурга ёросын. Соос ёрос центрлэсь кыдёкын ик ӧвӧл. Матысез — Баграш-Бигра гуртысь «Даур шыкыс» музей. «ДаУР» вож­вылъяськонэ ӵек­тэм интыос пӧлын со 4-тӥ интые потӥз.

Таиз синпелет ӵыжак-выль ай. Ӧсъёссэ вӧлъяз Удмуртилэн кунлык басьтэмез дырысен 100 арез пусъён улсын. Баграш-Биграе пырыку, сое кыдёкысен синйылтод. Гуртлэн шораз йыг-йыг сылэ.Лэсьтэмын пулэсь, улыно-вылыно. Укноосаз — чильпам наличникъёс. Пуктэмын вашкала сямен — вемеен: Бигра но Орлой выжыос сое ӝутӥзы 4 ар ӵоже.

Палэнысен учкыса, та юрт, зэмзэ но, сандыклы кельше. Выжыкылын кадь — сандык пушкын сандык. Музее пырыса угось, нырысь ик син шоры йӧтӥз выльдэм-буям вашкала сандык. Отын утисько куэм шобретъёс, дукесъёс, чалмаос, ӵушконъёс. Та бӧрсьы синъёс чукало ӝажыос, выж вылын сылӥсь арбериос борды. Дӧдьылэн, тӧл вуколэн пичи копиоссы, самоваръёс, ужан тӥрлык — маиз гинэ ӧвӧл! Соос калыклэсь люкамын, но унозэ татчы вуттэм Баграш-Биграысь кибашлы воргорон Николай Соколов. Нялтас вераса, солэн сюлмаськемезъя ик ӝутэмын вал та синпелет.

Пӧсьтолысь Святой Троицалы сӥзем ошмес.

Туспуктӥз Максим Егоров



Солэсь устогес экскурсоводэз, малпасько, уд пумита ни. Котькуд арберилэн историез, солэн кузёез, кыӵе выжыысь луэмез сярысь лад-лад маде. Верамзэ пӧлэстэ пичи но егит дырысьтыз тунсыко учыръ­ёсын. Син азе яркыт пуксе бигра калыклэн вашкала вакытэ улэмез, ужамез…

Муш урам

Норъя черкогуртысь Мало-Дивеевской Серафимовской нылкышно монастырёзь Пичи Пургаысен ог 27 иськем. Монас­тырь — Норъялэн шорсюлмыз, со бордысь сиос кадь кыстӥсько черкогуртысь урамъёс. Монастырь котыртэмын горд кирпичен. Та вие висён алямен валче вӧсяськисьёс понна пытсамын монастырь но, со бордын сылӥсь Дун-чылкыт Пётрлэн но Павеллэн черксы но.

Та черк элькунысьтымы одӥгез вашкалаез. 1841-тӥ арын Норъялан нырысь приход усьтӥськем. Отчы вӧ­сяськыны вуылӥллям бускель гуртъёсысь оскисьёс. Ог 2 ар ортчыса, пу черк ӝутӥллям. Нош 1893-тӥ арын сое излэсь пуктӥллям — ӵапак со ик та вакытэ сылэ Норъя черкогуртын. Зэм, 1992-тӥ арын черкез выльдытэк ӧйлась. Нош монастырь усьтӥськемын ай 1998-тӥ арын гинэ.

Тунсыко: Мало-Дивеевской Серафимовской нылкышно монастырь интыясь­ке­мын Муш урамын. Кытысь-марысь кылдэм та ним, нокин то­дӥсь-ве­рась ӧвӧл ни. Та урамын ик улӥсь Степанида Потапова тазьы валэктэ:

— Йырез укыр зол тӥянэз ӧвӧл. Черкогуртмы удмурт ук, нош удмуртъёс — тазэ котькин вералоз — муш кадь ужасесь. Соин ик ураммы но озьы нимамын. Милемлы дотово кельше: валамон, вакчи.

Монастырьысь нылкышноос но муш кадь ужасесь, шуэ С. Потапова. Гурт котырын кӧня ке бусы возё, отчы асьсэос мерттӥсько. Чорыг ӵынато, гуртоосты куноято.

Монастырьын утисько Серафим Саровский, Пантелеймон Исцелитель святойёслэн лысьӧмъёсынызы мудоръёс. Татысь ик адӟод Инмар Анайлэсь Тихвинской иконазэ. Сое монастырьлы кузьмам оскись кышномурт, Инмар Анайлэсь туссэ со ачиз пужъятыса чебермам. 2008-тӥ арын монастырьын синйылтӥллям, оброс «бӧрдыны» кутскиз шуыса. Солэсь табере тазалык куро нуны вайыны быгатӥсьтэм нылкышноос.

— 10-15 ар ӵоже нылпи вайыны быгатӥсьтэм кышномуртъёс, татчы вуылэмзы бере кӧня ке арня ортчыса, секытэн луэмзы сярысь, пе, тодо. Паймымон инты та! — шуо гуртоос.

Юнматӥсь ошмес

Норъя пыр потыса, сюрес кузя азьлань ширтӥськод ке, шеде Пӧсьтол гурт. Отын интыяськемын Святой Троицалэн ошмесэз. Гуртэ пырыку, кыдёкысен ик адӟод солэсь кытын пӧземзэ: гурт сьӧрысь нюлэсэн шобыртэм гурезьлэн огвадестӥз бус ӝутске. Малпалод, ӵын потэ шуыса.

— Но со озьы ӧвӧл. Ошмес гурезь улысь потэ, вуэз чылк-чылк, сюэз юзматэ. Эшшо ке кужым пыртэ. Висисьёс вуэныз мисьтӥсько ке, тазалыксы юнма. 12 аресъем пие но татчы пыласькыны вуылэ — кужым, пе, пыре, — шуэ Пӧсьтол поселенилэн администрациысьтыз специалист Наталья Соловьёва. Ӵапак со сюлмаськиз та ошмесэз «ДаУР» проектэ ӵектон понна.

Ошмесэ вуон понна пыдло нюлэскы пыроно, я уллань мыноно, я выллань тубоно. Но сюрес уг жадьыты. Толалтэ но сюрес лымыен уг согиськы — сое аслаз трактореныз сузя Пӧсьтолысь Роман Кибардин. Дунтэк, сюлэмыз куремъя, шуэ Н. Соловьёва. Ошмес отын вашкала дырысен пӧзе, гурт калык отчы ветлэмысь уг дугдылы. Со пыр, пе, ортче вылэм бускель гуртъёсы нуись сюрес. Отӥ ветлӥсьёс ошмес вуэн сюзэс юзматылӥллям.

Кемалась ик ӧвӧл со вӧсямын вал. Табере араз 3 пол — толалтэ Йӧвылэсултон нуналэ, гужем Тройча дыръя но С. Саровский святойлэсь лысьӧмъёссэ кутонэз данъян нуналэ — 1-тӥ августэ — ошмес котыре уно калык люкаськылэ, вӧсяськон ортче. Азьланяз пӧсьтолъёс пылатскон инты радъяны малпало.

Пӧсьтолъёслэн 100 объектъёс пӧлы ошмессы шедиз, со сяна, 1-тӥ интые потӥз Наталья Соловьёвалэн Данил пиез: «Нимаз историос» номинациын солэн ужез устоен лыдъямын вал. Отын со гожтэм вордскем гуртсэ, ошмессэс яратэмез сярысь.

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Елена Никитина