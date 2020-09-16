Грак ёросысь Пуклё гурт поселениын 2 фельдшер-акушер пункт пуктозы
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Грак ёросысь Пуклё гурт поселениын туэ 2 фельдшер-акушер пункт пуктыны чакламын вал. Муркемыр гуртын фундамент лэсьтыны кутскизы, нош Вуж гуртысьсэ вуоно арлы кельтӥзы.
— Ёросамы калык эркиямын ӧвӧл: медпункт вуж шуыса, огпол но нокин но ӧз ӝожтӥськы, — шуэ Грак ёросысь Депутатъёслэн Кенешенызы кивалтӥсь Михаил Крестьянинов. — Выльзэ курыса но, уз вазиське. Фельдшер гинэ мед ужалоз. Соин ик татын гурт поселениосысь но ёрос администрациысь кивалтӥсьёс но специалистъёс сак карисько: кытын мае тупатоно-выльдоно шуыса чаклало.
Муркемыр гуртысь фельдшер-акушер пунктын газ пыртэмын, котьку шуныт вал. Сое чылкыт возьыны выриз фельдшер Оксана Кузнецова: юрт котьку миськемын, буямын.
— Милям фельдшермы туж сабырлы нылкышно. Котьку котькинэ ӟеч мылкыдын пумиталоз, котькинлы капчи вазиськоз. Ярам ай, гуртамы бызиз, шуиськомы. Кызьы ай фельдшертэк улысалмы? Ми тужгес пыдло гуртын, Татарстанэн граница дурын, улӥськомы. Ёрос больницаозь нуналлы быдэ уд ворттылы. Соин ик котькыӵе висёнэн Оксана Васильевна доры лыктӥськомы, — шуо муркемыръёс.
Соин но, лэся, пулэсь ФАП-сы интыен-интыен ланьыра шуыса ӧз ик учкылэ. Но пу — вазь-а, бер-а — сисьмоз. 200 муртэ чаклатэк уд кельты ук. Озьы вужзэ кесязы-сэрттӥзы но бервылаз выль фундамент кисьтыны кутскизы. Лэсьтӥське со «Тазалык» нацпроектъя. Гуртысь калык медпунктлы медам ёрмы шуыса, нылпи садын сэрег огдырлы висъязы.
Пуклё гурт поселениысь Вужгуртын улӥсьёсты но туэ ик шумпоттыны медо вал. Татын но фельдшер-акушер пунктсы начар. Но ФАП-ез гинэ воштыса, гуртысь югдурез уд тупаты. Татын угось нылпи садзэс но, клубзэс но тупатоно. Калык арысь аре йылэ. Али татын ог 300 улӥсез ни. Нош соцобъектъёс вужмо. Соин ик 3 учреждениез — ФАП-ез, садэз но клубез — одӥг липет улэ интыяны малпазы. Михаил Крестьянинов верамъя, бадӟым лэсьтӥськон мытыны Вужгуртын чакламын вуоно аре.
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Елена Сараматова
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