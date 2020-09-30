Газет вуэ ке, ужзэ вунэтэ

Ува ёросысь Чекан черкогуртысь Ольга Верняевалы 20-30 минут окмиз 30-тӥ номерын потэм «Лулчеберет» визь сынанысь юанъёсты сэрттон-пертчон понна.

Ольга Верняева шуэ, солы кельше утчаськыны-бугыръяськыны, малы ке шуоно котьку мае ке но выльзэ тодэ.

Ольга Верняевалэн шӧртчи сямыз азьвыл но адӟиськылӥз. Со нырысетӥосыз пӧлын газетын потэм викторинаослы валэктон келя но ворме. Тани кылем толэзьёсы но, бакчаын кысык вакыт вал ке но, сямызлэсь ӧз куштӥськы.

— Валэктон шедьтыны секыт ӧвӧл. Угось дышетскеме, уже юрттэ, — шуэ Ольга Петровна. — Мон вордӥськи Пичи Пурга ёросысь Вуж Мӧнья гуртын, луи географиен дышетӥсь. 3 ар ужай аслам ёросам ик Курчум-Норья школаын. Но быземе бере кошки кузпалы доры Чеканэ. Табере 32 ар ӵоже ини татын ужасько но улӥсько. Со пӧлысь ог 15 ар пала, кӧня ке вис карыса, шаертодонъя урокъёсты нуисько. Тодон-валанъёсы юртто, Удмуртилэн историеныз герӟаськем визь сынанъёслы валэктонъёс утчакум.

Азьло со понна часъёсын библиотекаын книгаосын бугыръяськоно, пе, вал. Отын но куд-ог дыръя тырмыт информация ӧз шедьылы. Но улон мынэ азьлань. Соин валче дышетӥсьлэн валтӥсь юрттӥсез Интернет луиз. Соос кузпалыныз ӵош ог 10 ар талэсь азьло ай Интернетэн герӟаськизы стационарной телефон пыр. Кыкназы но дышетӥсьёс бере, Интернетысь урокъёслы кулэ луись материалъёс утчаны умой луоз, малпазы.

Тӥни озьы библиотекаез пумен воштӥз Интернет. Отысь информациез шедьтыны капчигес но чалякгес, книгаысь утчаськон сярысь. Вань уждэ куштыса, нокытчы мыноно ӧвӧл — Удмуртилэн историез сярысь материал но умой шеде.

Ольга Верняева шуэ, солы кельше утчаськыны-бугыръяськыны, малы ке шуоно котьку мае ке но выльзэ тодэ. Собере школаын пиналъёслы со сярысь маде. Со сяна, газетысь тодмо адямиос но югдытӥсьёс сярысь гожтэм тунсыко материалъёсты урокын сётэ. Озьы ик пиналъёслэсь тодон-валанзэс эскерон понна визь сынанъёс урокъёсын туж иназ луо. Ольга Верняева юанъёсты ачиз малпа яке дасьёссэ пӧртэм пособиосысь но газет-журналъёсысь кутэ.

— Ӵемысь газет ми доры пятница нуналэ вуэ. Ужысь бертыса, мон сое лыдӟыны пуксисько. Озьы шутэтскисько, — вера О. Верняева. — Нырысь вылбамзэ учкисько, нош собере пумысеныз кутсконаз вуисько. Ваньзэ огкутскемен лыдӟисько. Соин ик кузпалы тодэ: газет вуиз ке, иське, куд-ог уже ужатэк кылёз. Нош адӟе ке, мон Интернетэ пыри шуыса, юа ини: мае нош ик утчаськод? Нош мон шуисько, йырлы зарядка лэсьтоно ай.

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Валентина СЕМЁНОВА